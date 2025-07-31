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Новини Протести проти закону про НАБУ і САП
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Біля ВР почалася акція на підтримку ухвалення законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столичному Маріїнському парку, неподалік Верховної Ради, проходить акція протесту з вимогою ухвалити законопроєкт, що поверне незалежність антикорупційним органам.

Про це пише Oboz.ua, передає Цензор.НЕТ.

Учасники закликають парламентарів не зволікати з часом.

Нагадаємо, сьогодні парламент має розглянути президентський законопроєкт про повернення незалежності антикорупційним органам.

Читайте: Німеччина сподівається на швидке ухвалення ВР законопроєкту про повернення повноважень НАБУ і САП, - МЗС країни

Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо
Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо
Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо
Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо
Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо
Неподалік Ради зібрався мітинг щодо НАБУ та САП Що відомо

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5366) ВР (15153) Київ (19949) протест (2438) САП (2420)


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Діти ви найкращі!
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31.07.2025 12:20 Відповісти
авжеж!

"піди внучок під раду, щоб мені Урсула хоч щось на пенсію дала"

чи не так?
пенсіонери в засаді на лавочках

.
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31.07.2025 12:37 Відповісти
шось ти пенсіонер не в тему
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31.07.2025 13:19 Відповісти
почалась онлайн трансляція с ВР
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31.07.2025 12:22 Відповісти
не буде закону, навіть на голосування не поставлять.
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31.07.2025 12:23 Відповісти
якщо вони не поставлять,
то їх повісять, за яйці, прямо в Мариїнці на деревах

.
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31.07.2025 12:38 Відповісти
Я думаю, що голосувати будуть, бо будуть спасати виключно свої дупи, не Україну, не наші ЗСУ, яким може зупинитися фінансування від ЄС, не закриття дороги і майбутнього цих дітей в ЄС, а виключно свої дупи. Думаю, що проголосують закопроект Боневтіка, але вже ніколи не відмиються від його бруду, який використовуючи війну робив свою диктатуру.
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31.07.2025 12:29 Відповісти
+💯 👍🏿!

"Спасите наши души дупы,
Спасите нас !..."
В.Высоцкий

.
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31.07.2025 12:40 Відповісти
Тимошенчиха, як і завжди, гадить Україні, на стороні московського убивці Українців, прутня!!!
Гадить, прямо у ВРУ!!
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31.07.2025 13:09 Відповісти
 
 