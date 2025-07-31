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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Зеленський підписав закон щодо НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів"

Зеленський підписав новий закон про НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП, який 31 липня ухвалила Верховна Рада.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не планує зупиняти допомогу Україні, але є умови: У Єврокомісії відреагували на голосування за відновлення незалежності НАБУ

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Закон про НАБУ і САП - це відповідь на очікування суспільства

Автор: 

НАБУ (5366) закон (2868) Зеленський Володимир (24924) САП (2431)


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Топ коментарі
+20
От гад. Спочатку поламав все. А потім типу відремонтував.
БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
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31.07.2025 15:11 Відповісти
+11
Пересрало гімно зелене
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31.07.2025 15:12 Відповісти
+9
Хороший президент.А отой поганий хотів набу і сап поламати але хороший президент виправив усе!Аве,лідору!
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31.07.2025 15:13 Відповісти
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От гад. Спочатку поламав все. А потім типу відремонтував.
БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
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31.07.2025 15:11 Відповісти
залишилось з такою ж швидкістю реформувати суди.
Зможеш, Вовік?
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31.07.2025 15:21 Відповісти
Тепер незалежність НАБУ і САП потужне досягнення Найвеличнішого, а не бариги Порошенко!!!
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31.07.2025 15:28 Відповісти
На жаль, там, у новому законі, є шпарини для контролю над тими ж НАБУ і САП, але не це головне. Головне те, що суспільство, молодь, відчули те, що в них є - сила, що може примусити шоблу реагувати. Дуже сподіваюсь, що молодь прокинулась, що зрозуміла, на яку брехню повелась в 19-му і почала, хоч по троху, вмикати свій мозок, а не вестись на оту ЗЕпропаганду, що й досі л'єтья з кожної праски.
Але час покаже.
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31.07.2025 15:34 Відповісти
Похер зе на молодь і мітинги. В разі чого понизять мобілізаційний вік і заборонять будь які мітинги, і не буде кому мітингувати. Цей типу закон це результат тиску ЄС, і погрози не дати більше бабла.
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31.07.2025 16:08 Відповісти
У Вови ********** ще не встигли штани просохнути після останніх подій, а він вже підписав нову версію закону про НАБУ і САП. " Нету воина смелей, чем напуганный еврей".
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31.07.2025 16:02 Відповісти
Відмазав гнид і давай рило робити.
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31.07.2025 15:11 Відповісти
Врятував всесвіт111 😂
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31.07.2025 15:11 Відповісти
Пересрало гімно зелене
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31.07.2025 15:12 Відповісти
Сам створив проблему і сам героїчно та потужно вирішив.
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31.07.2025 15:13 Відповісти
Ну чимось займатися потрібно, не все же час з Ермаком в ліжку валятися
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31.07.2025 15:24 Відповісти
Давайте бвти чесними - вирішив не він, хоча саме він дуже хоче, щоб це мало такий вигляд. Насправді вирішили протести і звіздюліни не партнерів навіть, а прямих кредиторів, які урізали фінансування за борзоту.
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31.07.2025 15:56 Відповісти
Хороший президент.А отой поганий хотів набу і сап поламати але хороший президент виправив усе!Аве,лідору!
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31.07.2025 15:13 Відповісти
👍😁😅🤣
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31.07.2025 16:21 Відповісти
Оце оперативність.З такою швидкістю ти б готувався до війни за півроку до широкомасштабки.Спочатку треба було обісратись,теж попереджали-не роби цього.Вовік не відмитись.
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31.07.2025 15:14 Відповісти
А вхід поліції в хату без рішення суду і оце от все відмінив? Оп оп оп, слідкуєм за руками)
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31.07.2025 15:16 Відповісти
Навіщо вони це все зробили дізнаємося при наступній владі.
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31.07.2025 15:16 Відповісти
Вот,что Крест Животворящий делает!
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31.07.2025 15:16 Відповісти
Чтож ты фраер , здал назад ! Вот как надо ососраться и пожрать говна . На шару .
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31.07.2025 15:19 Відповісти
Це тільки початок!

Далі потрібно вписати в Конституцію України гарантії недоторканості для осіб, їх любовниць, любовників, членів їх родин, особисту, домашню, родинну челядь по списку, який складається і надається недоторканим.

І тільки верховний жрець, король має право "казнить и миловать".

Таке вже в історії було: знать не сплачувала податки і мала право творити все що могла у свої вотчині, демонструючи відданість королю...

За таку поправку до Конституції проголосують 100% нинішніх депутатів... Це буде називатися договір еліт, який конституційно закріплений. Це не так як РФ да подібний договір функціонує по замовчуванню. Власне так було і при т. Сталіні...
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31.07.2025 15:20 Відповісти
Під час воєнного стану ЗАБОРОНЕНІ будь-які зміни Конституції.
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31.07.2025 16:15 Відповісти
Це д іронія! Іронія, яка відображає їх логіку: узаконити превілею -недоторканість..
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31.07.2025 16:45 Відповісти
Це наш президент, такій умний, вбивав незалежність НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів", встановив знову НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів". Мабуть єрмак пояснив
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31.07.2025 15:20 Відповісти
зЄлєпукін, що обісрався??? Не вийде в тебе гра в " наполеона", тож сиди тихо і не підпригуй!!! тЕбе знесуть з твого місця як тарагна!!! В Україні народ вирішує кому бути а кому ні!!!! Є в нас правда деяки дебіли яким або по х...й або аби не Порох!!!
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31.07.2025 15:21 Відповісти
"Що же ти, Фраєр неТряпка, здав назад?!"
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31.07.2025 15:23 Відповісти
У цьому випадку правильно буде "дав взад". І це всі бачили.
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31.07.2025 16:11 Відповісти
Прям царь Соломон ! Сначала все поламай а потім верни як було і будеш хорошим пацаном.Всі довольні - всі щасливі,в наших людей пам'ять як у карасика,щойно з гачка зірвався і знов на той самий гачок.
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31.07.2025 15:23 Відповісти
Треба розширювати вимоги. Уряд народної довіри, гнати Єрмака, Татарова...
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31.07.2025 15:23 Відповісти
А 1244, який був гарантією знищення незалежної роботи антикорупційних органів, не цей же клоун тиждень тому підписав?
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31.07.2025 15:26 Відповісти
А, до речі, той закон 12414 скасований? Бо може вийти так, що опа - а він діє. Насправді, простіше за усе було б просто скасувати зєкон 12414.
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31.07.2025 15:31 Відповісти
Він заткнеться нарешті? Що ти, сук@, вякаєш - все, тобі тепер ніхто не те, що повірить, тебе вже ніхто і слухати не буде, #идиня ти хрипате
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31.07.2025 15:29 Відповісти
Зеленский никогда не боялся быть смешным. Профессия у него такая.
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31.07.2025 15:32 Відповісти
Обісраний сцарь підписав
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31.07.2025 15:35 Відповісти
"чего ржотє жєрєбци? мальца обідєлі і ради" (с) нєуловімиє мстітєлі. А тепер - усі на поліграф, і усі - *****: шпійони кацапські
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31.07.2025 15:38 Відповісти
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31.07.2025 15:45 Відповісти
Вражає офігітельно потужна швидкість з прийняттям Закону.

"В жопу клюнул жареный петух".🤣
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31.07.2025 15:49 Відповісти
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31.07.2025 15:49 Відповісти
Чомусь ці ж самі думки цих самих людей ніхто не чув, поки прутні не прилетіли від кредиторів і не сталося обрізання фіндопомоги. Чому? 🤔
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31.07.2025 16:13 Відповісти
Він думав що буде "какая разница" але побачив що народу не байдуже захвилювався за свою д-пу.
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31.07.2025 15:54 Відповісти
Торжество овец, стрижку которых отменили. Отменили не потому что овцы возмущались, а потому что соседи, курирующие ферму животных, пригрозили разорвать контракты с живодерами.

Я в очередной раз поражаюсь тупости украинского народа. Пересичные искренне полагают, что результаты сегодняшнего голосования являются торжеством демократии.

На самом же деле: как отменяли независимость НАБУ, так и возвращали ее - отнюдь не по их воле. Уничтожение НАБУ и САП происходило по указке Ермака и Зеленского - и проститутки Верховной Рады послушно проголосовали за закон №12414. Возрождение (с поправками) прав НАБУ и САП произошло под давлением западных политиков, которые пригрозили перекрыть финансирование украинских воров. Если бы не эта угроза, никакие "демонстрации народного возмущения" ни к чему бы не привели - проститутки Верховной Рады спокойно отправились бы на каникулы, и через неделю все успокоилось бы. Народ никогда не решится НА САМОМ ДЕЛЕ взять власть в свои руки. Народу она не нужна. Народ доволен, когда более высокопоставленный царь ставит на место зарвавшихся князьков, которые угнетают холопов.

Украинцам в очередной раз продемонстрировали, что они - НИКТО для собственной власти. Пустое место. Быдло. Митинговать оно способно, но эти митинги уже давно никого не пугают. Единственное, что способно испугать воровскую шайку Ермака-Зеленского - это угроза перекрыть им финансирование, идущее из Запада. Любого думающего человека то, что случилось сегодня, скорее унизит, чем обрадует. Ликовать сегодня может только идиот.

Где во всем, что случилось за эту неделю, место изъявлению воли народа Украины? Где тут демократия? Если вы действительно считаете, что сегодня восторжествовала справедливость, то вы - настоящие рабы. Поскольку только рабы зависят от милостей "больших феодалов". Местные бароны допустили беспредел, рабы беспомощно пытались его опротестовать - и когда баронов поставили на место князья более высокого ранга, имеющие на баронов рычаги давления, рабы решили, что они чего-то в этой жизни значат.

Эта страна никогда не станет свободной. Потому что этому народу свобода не нужна - он попросту не понимает, что это такое. Он принимает ослабление ошейника за его снятие.
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31.07.2025 16:09 Відповісти
Ніт, товарісч, саме протести народу і відмінили "стрижку" , як ви отут кажете. Отже слово "овець", як ви пишете, таки має значення. Україна - не кацапія, як ви оце хочете тут донести.
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31.07.2025 16:17 Відповісти
Зеленський потужно обісрався.
Потім потужно підтерся.
Дав понюхати ''мудрому'' народу і Європейським друзям України.
''Зеленський - найвеличніший лідер **********'' - Єрмак.

Країну і народ, які обирають під час війни проти москальських окупантів - кошерного клоуна своїм Лідером - чекає багато горя і крові...
Сумно....
Дуже сумно...
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31.07.2025 16:10 Відповісти
Штож ты фраер сдал назад???😁
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31.07.2025 16:14 Відповісти
Сто шагов назад, тихо на пальцах,

Лети, моя душа, не оставайся.

Сто шагов назад,

притяженья больше нет.
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31.07.2025 16:18 Відповісти
голосуймо за голобородька, або за любого з "хата на тата"
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31.07.2025 16:30 Відповісти
Оксюморон
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31.07.2025 16:32 Відповісти
А паровоз уже поїхав!!!!
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31.07.2025 16:42 Відповісти
На кого расчитан этот цирк?
Уважающий себя Президент, уже бы в отставку подал. А этот строит из себя героя. Смотрите я дал независимость НАБУ и САП. Помоему он так и не вышел из роли Голобородько из сериала.
Он мнит себя пупом земли.
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31.07.2025 16:46 Відповісти
 
 