Зеленський підписав закон щодо НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів"
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП, який 31 липня ухвалила Верховна Рада.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - зазначив він.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
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БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
Зможеш, Вовік?
Але час покаже.
Далі потрібно вписати в Конституцію України гарантії недоторканості для осіб, їх любовниць, любовників, членів їх родин, особисту, домашню, родинну челядь по списку, який складається і надається недоторканим.
І тільки верховний жрець, король має право "казнить и миловать".
Таке вже в історії було: знать не сплачувала податки і мала право творити все що могла у свої вотчині, демонструючи відданість королю...
За таку поправку до Конституції проголосують 100% нинішніх депутатів... Це буде називатися договір еліт, який конституційно закріплений. Це не так як РФ да подібний договір функціонує по замовчуванню. Власне так було і при т. Сталіні...
"В жопу клюнул жареный петух".🤣
Я в очередной раз поражаюсь тупости украинского народа. Пересичные искренне полагают, что результаты сегодняшнего голосования являются торжеством демократии.
На самом же деле: как отменяли независимость НАБУ, так и возвращали ее - отнюдь не по их воле. Уничтожение НАБУ и САП происходило по указке Ермака и Зеленского - и проститутки Верховной Рады послушно проголосовали за закон №12414. Возрождение (с поправками) прав НАБУ и САП произошло под давлением западных политиков, которые пригрозили перекрыть финансирование украинских воров. Если бы не эта угроза, никакие "демонстрации народного возмущения" ни к чему бы не привели - проститутки Верховной Рады спокойно отправились бы на каникулы, и через неделю все успокоилось бы. Народ никогда не решится НА САМОМ ДЕЛЕ взять власть в свои руки. Народу она не нужна. Народ доволен, когда более высокопоставленный царь ставит на место зарвавшихся князьков, которые угнетают холопов.
Украинцам в очередной раз продемонстрировали, что они - НИКТО для собственной власти. Пустое место. Быдло. Митинговать оно способно, но эти митинги уже давно никого не пугают. Единственное, что способно испугать воровскую шайку Ермака-Зеленского - это угроза перекрыть им финансирование, идущее из Запада. Любого думающего человека то, что случилось сегодня, скорее унизит, чем обрадует. Ликовать сегодня может только идиот.
Где во всем, что случилось за эту неделю, место изъявлению воли народа Украины? Где тут демократия? Если вы действительно считаете, что сегодня восторжествовала справедливость, то вы - настоящие рабы. Поскольку только рабы зависят от милостей "больших феодалов". Местные бароны допустили беспредел, рабы беспомощно пытались его опротестовать - и когда баронов поставили на место князья более высокого ранга, имеющие на баронов рычаги давления, рабы решили, что они чего-то в этой жизни значат.
Эта страна никогда не станет свободной. Потому что этому народу свобода не нужна - он попросту не понимает, что это такое. Он принимает ослабление ошейника за его снятие.
Потім потужно підтерся.
Дав понюхати ''мудрому'' народу і Європейським друзям України.
''Зеленський - найвеличніший лідер **********'' - Єрмак.
Країну і народ, які обирають під час війни проти москальських окупантів - кошерного клоуна своїм Лідером - чекає багато горя і крові...
Сумно....
Дуже сумно...
Лети, моя душа, не оставайся.
Сто шагов назад,
притяженья больше нет.
Уважающий себя Президент, уже бы в отставку подал. А этот строит из себя героя. Смотрите я дал независимость НАБУ и САП. Помоему он так и не вышел из роли Голобородько из сериала.
Он мнит себя пупом земли.