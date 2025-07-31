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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Зеленский подписал закон о НАБУ и САП: "Это гарантии независимой работы антикоррупционных органов"

Зеленский подписал новый закон о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП, который 31 июля приняла Верховная Рада.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, - за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - отметил он.

Также читайте: Закон о НАБУ и САП восстановил ключевые гарантии, но проблемы остаются, - еврокомиссар Кос

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Закон о НАБУ и САП - это ответ на ожидания общества

Автор: 

НАБУ (4479) закон (3194) Зеленский Владимир (21398) САП (2254)


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Топ комментарии
+24
От гад. Спочатку поламав все. А потім типу відремонтував.
БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
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31.07.2025 15:11 Ответить
+13
Пересрало гімно зелене
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31.07.2025 15:12 Ответить
+12
Хороший президент.А отой поганий хотів набу і сап поламати але хороший президент виправив усе!Аве,лідору!
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31.07.2025 15:13 Ответить
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От гад. Спочатку поламав все. А потім типу відремонтував.
БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
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31.07.2025 15:11 Ответить
залишилось з такою ж швидкістю реформувати суди.
Зможеш, Вовік?
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31.07.2025 15:21 Ответить
Тепер незалежність НАБУ і САП потужне досягнення Найвеличнішого, а не бариги Порошенко!!!
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31.07.2025 15:28 Ответить
На жаль, там, у новому законі, є шпарини для контролю над тими ж НАБУ і САП, але не це головне. Головне те, що суспільство, молодь, відчули те, що в них є - сила, що може примусити шоблу реагувати. Дуже сподіваюсь, що молодь прокинулась, що зрозуміла, на яку брехню повелась в 19-му і почала, хоч по троху, вмикати свій мозок, а не вестись на оту ЗЕпропаганду, що й досі л'єтья з кожної праски.
Але час покаже.
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31.07.2025 15:34 Ответить
Похер зе на молодь і мітинги. В разі чого понизять мобілізаційний вік і заборонять будь які мітинги, і не буде кому мітингувати. Цей типу закон це результат тиску ЄС, і погрози не дати більше бабла.
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31.07.2025 16:08 Ответить
У Вови ********** ще не встигли штани просохнути після останніх подій, а він вже підписав нову версію закону про НАБУ і САП. " Нету воина смелей, чем напуганный еврей".
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31.07.2025 16:02 Ответить
Відмазав гнид і давай рило робити.
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31.07.2025 15:11 Ответить
Врятував всесвіт111 😂
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31.07.2025 15:11 Ответить
Пересрало гімно зелене
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31.07.2025 15:12 Ответить
Сам створив проблему і сам героїчно та потужно вирішив.
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31.07.2025 15:13 Ответить
Ну чимось займатися потрібно, не все же час з Ермаком в ліжку валятися
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31.07.2025 15:24 Ответить
Давайте бвти чесними - вирішив не він, хоча саме він дуже хоче, щоб це мало такий вигляд. Насправді вирішили протести і звіздюліни не партнерів навіть, а прямих кредиторів, які урізали фінансування за борзоту.
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31.07.2025 15:56 Ответить
Хороший президент.А отой поганий хотів набу і сап поламати але хороший президент виправив усе!Аве,лідору!
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31.07.2025 15:13 Ответить
👍😁😅🤣
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31.07.2025 16:21 Ответить
Оце оперативність.З такою швидкістю ти б готувався до війни за півроку до широкомасштабки.Спочатку треба було обісратись,теж попереджали-не роби цього.Вовік не відмитись.
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31.07.2025 15:14 Ответить
А вхід поліції в хату без рішення суду і оце от все відмінив? Оп оп оп, слідкуєм за руками)
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31.07.2025 15:16 Ответить
Навіщо вони це все зробили дізнаємося при наступній владі.
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31.07.2025 15:16 Ответить
Вот,что Крест Животворящий делает!
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31.07.2025 15:16 Ответить
Чтож ты фраер , здал назад ! Вот как надо ососраться и пожрать говна . На шару .
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31.07.2025 15:19 Ответить
Це тільки початок!

Далі потрібно вписати в Конституцію України гарантії недоторканості для осіб, їх любовниць, любовників, членів їх родин, особисту, домашню, родинну челядь по списку, який складається і надається недоторканим.

І тільки верховний жрець, король має право "казнить и миловать".

Таке вже в історії було: знать не сплачувала податки і мала право творити все що могла у свої вотчині, демонструючи відданість королю...

За таку поправку до Конституції проголосують 100% нинішніх депутатів... Це буде називатися договір еліт, який конституційно закріплений. Це не так як РФ да подібний договір функціонує по замовчуванню. Власне так було і при т. Сталіні...
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31.07.2025 15:20 Ответить
Під час воєнного стану ЗАБОРОНЕНІ будь-які зміни Конституції.
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31.07.2025 16:15 Ответить
Це д іронія! Іронія, яка відображає їх логіку: узаконити превілею -недоторканість..
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31.07.2025 16:45 Ответить
Це наш президент, такій умний, вбивав незалежність НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів", встановив знову НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів". Мабуть єрмак пояснив
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31.07.2025 15:20 Ответить
зЄлєпукін, що обісрався??? Не вийде в тебе гра в " наполеона", тож сиди тихо і не підпригуй!!! тЕбе знесуть з твого місця як тарагна!!! В Україні народ вирішує кому бути а кому ні!!!! Є в нас правда деяки дебіли яким або по х...й або аби не Порох!!!
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31.07.2025 15:21 Ответить
"Що же ти, Фраєр неТряпка, здав назад?!"
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31.07.2025 15:23 Ответить
У цьому випадку правильно буде "дав взад". І це всі бачили.
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31.07.2025 16:11 Ответить
Прям царь Соломон ! Сначала все поламай а потім верни як було і будеш хорошим пацаном.Всі довольні - всі щасливі,в наших людей пам'ять як у карасика,щойно з гачка зірвався і знов на той самий гачок.
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31.07.2025 15:23 Ответить
Треба розширювати вимоги. Уряд народної довіри, гнати Єрмака, Татарова...
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31.07.2025 15:23 Ответить
А 1244, який був гарантією знищення незалежної роботи антикорупційних органів, не цей же клоун тиждень тому підписав?
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31.07.2025 15:26 Ответить
А, до речі, той закон 12414 скасований? Бо може вийти так, що опа - а він діє. Насправді, простіше за усе було б просто скасувати зєкон 12414.
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31.07.2025 15:31 Ответить
Він заткнеться нарешті? Що ти, сук@, вякаєш - все, тобі тепер ніхто не те, що повірить, тебе вже ніхто і слухати не буде, #идиня ти хрипате
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31.07.2025 15:29 Ответить
Зеленский никогда не боялся быть смешным. Профессия у него такая.
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31.07.2025 15:32 Ответить
Обісраний сцарь підписав
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31.07.2025 15:35 Ответить
"чего ржотє жєрєбци? мальца обідєлі і ради" (с) нєуловімиє мстітєлі. А тепер - усі на поліграф, і усі - *****: шпійони кацапські
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31.07.2025 15:38 Ответить
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31.07.2025 15:45 Ответить
Вражає офігітельно потужна швидкість з прийняттям Закону.

"В жопу клюнул жареный петух".🤣
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31.07.2025 15:49 Ответить
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31.07.2025 15:49 Ответить
Чомусь ці ж самі думки цих самих людей ніхто не чув, поки прутні не прилетіли від кредиторів і не сталося обрізання фіндопомоги. Чому? 🤔
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31.07.2025 16:13 Ответить
Протухла закладка:
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31.07.2025 17:06 Ответить
Він думав що буде "какая разница" але побачив що народу не байдуже захвилювався за свою д-пу.
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31.07.2025 15:54 Ответить
Торжество овец, стрижку которых отменили. Отменили не потому что овцы возмущались, а потому что соседи, курирующие ферму животных, пригрозили разорвать контракты с живодерами.

Я в очередной раз поражаюсь тупости украинского народа. Пересичные искренне полагают, что результаты сегодняшнего голосования являются торжеством демократии.

На самом же деле: как отменяли независимость НАБУ, так и возвращали ее - отнюдь не по их воле. Уничтожение НАБУ и САП происходило по указке Ермака и Зеленского - и проститутки Верховной Рады послушно проголосовали за закон №12414. Возрождение (с поправками) прав НАБУ и САП произошло под давлением западных политиков, которые пригрозили перекрыть финансирование украинских воров. Если бы не эта угроза, никакие "демонстрации народного возмущения" ни к чему бы не привели - проститутки Верховной Рады спокойно отправились бы на каникулы, и через неделю все успокоилось бы. Народ никогда не решится НА САМОМ ДЕЛЕ взять власть в свои руки. Народу она не нужна. Народ доволен, когда более высокопоставленный царь ставит на место зарвавшихся князьков, которые угнетают холопов.

Украинцам в очередной раз продемонстрировали, что они - НИКТО для собственной власти. Пустое место. Быдло. Митинговать оно способно, но эти митинги уже давно никого не пугают. Единственное, что способно испугать воровскую шайку Ермака-Зеленского - это угроза перекрыть им финансирование, идущее из Запада. Любого думающего человека то, что случилось сегодня, скорее унизит, чем обрадует. Ликовать сегодня может только идиот.

Где во всем, что случилось за эту неделю, место изъявлению воли народа Украины? Где тут демократия? Если вы действительно считаете, что сегодня восторжествовала справедливость, то вы - настоящие рабы. Поскольку только рабы зависят от милостей "больших феодалов". Местные бароны допустили беспредел, рабы беспомощно пытались его опротестовать - и когда баронов поставили на место князья более высокого ранга, имеющие на баронов рычаги давления, рабы решили, что они чего-то в этой жизни значат.

Эта страна никогда не станет свободной. Потому что этому народу свобода не нужна - он попросту не понимает, что это такое. Он принимает ослабление ошейника за его снятие.
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31.07.2025 16:09 Ответить
Ніт, товарісч, саме протести народу і відмінили "стрижку" , як ви отут кажете. Отже слово "овець", як ви пишете, таки має значення. Україна - не кацапія, як ви оце хочете тут донести.
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31.07.2025 16:17 Ответить
Не звертайте уваги на "болезного". Рабський мозок вимірює по собі. Дійсно Європа натиснула фінансовими важелями , але ж після того, як побачила на вулицях нашу молодь.
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31.07.2025 17:04 Ответить
Зеленський потужно обісрався.
Потім потужно підтерся.
Дав понюхати ''мудрому'' народу і Європейським друзям України.
''Зеленський - найвеличніший лідер **********'' - Єрмак.

Країну і народ, які обирають під час війни проти москальських окупантів - кошерного клоуна своїм Лідером - чекає багато горя і крові...
Сумно....
Дуже сумно...
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31.07.2025 16:10 Ответить
Штож ты фраер сдал назад???😁
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31.07.2025 16:14 Ответить
Сто шагов назад, тихо на пальцах,

Лети, моя душа, не оставайся.

Сто шагов назад,

притяженья больше нет.
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31.07.2025 16:18 Ответить
голосуймо за голобородька, або за любого з "хата на тата"
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31.07.2025 16:30 Ответить
Оксюморон
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31.07.2025 16:32 Ответить
А паровоз уже поїхав!!!!
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31.07.2025 16:42 Ответить
На кого расчитан этот цирк?
Уважающий себя Президент, уже бы в отставку подал. А этот строит из себя героя. Смотрите я дал независимость НАБУ и САП. Помоему он так и не вышел из роли Голобородько из сериала.
Он мнит себя пупом земли.
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31.07.2025 16:46 Ответить
***..ь. Спочатку дав на клик всім своїм виборцям. Вони видсоса...и. А там щей добавилась ота молодь з картонками - тай вона відсос..ла. Дебіли, ви вже живете в рашці. Сотні тисяч віддали життя за ось це. Та йдіть ви на хрін - вам ще потрібні герої-трупи. Хер вам.
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31.07.2025 16:53 Ответить
Можно снова целовать портрет Зеленского.
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31.07.2025 16:59 Ответить
ЗЕ-прихильники!
В такій позі вас ще не їблі!
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31.07.2025 17:00 Ответить
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31.07.2025 17:04 Ответить
Чепушило
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31.07.2025 17:04 Ответить
Зе-Незнайка на Лунє,який треш.
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31.07.2025 17:04 Ответить
 
 