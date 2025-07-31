Зеленский подписал закон о НАБУ и САП: "Это гарантии независимой работы антикоррупционных органов"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП, который 31 июля приняла Верховная Рада.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, - за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - отметил он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
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БабіЮлі (Тимошенко котра) теж привіт та всій її Батьківщині з ОПЗЖ.
Зможеш, Вовік?
Але час покаже.
Далі потрібно вписати в Конституцію України гарантії недоторканості для осіб, їх любовниць, любовників, членів їх родин, особисту, домашню, родинну челядь по списку, який складається і надається недоторканим.
І тільки верховний жрець, король має право "казнить и миловать".
Таке вже в історії було: знать не сплачувала податки і мала право творити все що могла у свої вотчині, демонструючи відданість королю...
За таку поправку до Конституції проголосують 100% нинішніх депутатів... Це буде називатися договір еліт, який конституційно закріплений. Це не так як РФ да подібний договір функціонує по замовчуванню. Власне так було і при т. Сталіні...
"В жопу клюнул жареный петух".🤣
Я в очередной раз поражаюсь тупости украинского народа. Пересичные искренне полагают, что результаты сегодняшнего голосования являются торжеством демократии.
На самом же деле: как отменяли независимость НАБУ, так и возвращали ее - отнюдь не по их воле. Уничтожение НАБУ и САП происходило по указке Ермака и Зеленского - и проститутки Верховной Рады послушно проголосовали за закон №12414. Возрождение (с поправками) прав НАБУ и САП произошло под давлением западных политиков, которые пригрозили перекрыть финансирование украинских воров. Если бы не эта угроза, никакие "демонстрации народного возмущения" ни к чему бы не привели - проститутки Верховной Рады спокойно отправились бы на каникулы, и через неделю все успокоилось бы. Народ никогда не решится НА САМОМ ДЕЛЕ взять власть в свои руки. Народу она не нужна. Народ доволен, когда более высокопоставленный царь ставит на место зарвавшихся князьков, которые угнетают холопов.
Украинцам в очередной раз продемонстрировали, что они - НИКТО для собственной власти. Пустое место. Быдло. Митинговать оно способно, но эти митинги уже давно никого не пугают. Единственное, что способно испугать воровскую шайку Ермака-Зеленского - это угроза перекрыть им финансирование, идущее из Запада. Любого думающего человека то, что случилось сегодня, скорее унизит, чем обрадует. Ликовать сегодня может только идиот.
Где во всем, что случилось за эту неделю, место изъявлению воли народа Украины? Где тут демократия? Если вы действительно считаете, что сегодня восторжествовала справедливость, то вы - настоящие рабы. Поскольку только рабы зависят от милостей "больших феодалов". Местные бароны допустили беспредел, рабы беспомощно пытались его опротестовать - и когда баронов поставили на место князья более высокого ранга, имеющие на баронов рычаги давления, рабы решили, что они чего-то в этой жизни значат.
Эта страна никогда не станет свободной. Потому что этому народу свобода не нужна - он попросту не понимает, что это такое. Он принимает ослабление ошейника за его снятие.
Потім потужно підтерся.
Дав понюхати ''мудрому'' народу і Європейським друзям України.
''Зеленський - найвеличніший лідер **********'' - Єрмак.
Країну і народ, які обирають під час війни проти москальських окупантів - кошерного клоуна своїм Лідером - чекає багато горя і крові...
Сумно....
Дуже сумно...
Лети, моя душа, не оставайся.
Сто шагов назад,
притяженья больше нет.
Уважающий себя Президент, уже бы в отставку подал. А этот строит из себя героя. Смотрите я дал независимость НАБУ и САП. Помоему он так и не вышел из роли Голобородько из сериала.
Он мнит себя пупом земли.
В такій позі вас ще не їблі!