Свириденко: Закон о НАБУ и САП - это ответ на ожидания общества
Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила депутатов за поддержку президентского законопроекта по обеспечению независимости НАБУ и САП.
Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Она заявила, что закон укрепляет правопорядок и устраняет риски вмешательства в работу антикоррупционных органов.
"Украина еще раз доказала, что является демократической страной. Наше государство прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институты. Правительство Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении", - отметила премьер.
Она добавила, что правительство проинформирует международных партнеров о принятом решении, которое соответствует ожиданиям не только украинского общества, но и ЕС.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко считает "преувеличенной" проблему коррупции в Украине.
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