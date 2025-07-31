РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9729 посетителей онлайн
Новости Новый закон о НАБУ и САП
1 390 27

Свириденко: Закон о НАБУ и САП - это ответ на ожидания общества

Свириденко об аудите критически важных предприятий

Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила депутатов за поддержку президентского законопроекта по обеспечению независимости НАБУ и САП.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Она заявила, что закон укрепляет правопорядок и устраняет риски вмешательства в работу антикоррупционных органов.

"Украина еще раз доказала, что является демократической страной. Наше государство прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институты. Правительство Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении", - отметила премьер.

Она добавила, что правительство проинформирует международных партнеров о принятом решении, которое соответствует ожиданиям не только украинского общества, но и ЕС.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко считает "преувеличенной" проблему коррупции в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4479) САП (2254) Свириденко Юлия (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Не відмазуйся,а запам'ятай- ОБІСРАЛИСЬ З ПРЕЗИДЕНТОМ!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:53 Ответить
+12
Та плювали ви зелені паскуди на суспільство , проголосували сьогодні за новий закон про НАБУ і САП бо вам пригрозили заарештувати вкрадені в Україні гроші , які ви розпихали по Західних банках .
показать весь комментарий
31.07.2025 13:55 Ответить
+9
А що з беб?
показать весь комментарий
31.07.2025 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не відмазуйся,а запам'ятай- ОБІСРАЛИСЬ З ПРЕЗИДЕНТОМ!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:53 Ответить
Кинули кістку людям - тай по всьому
показать весь комментарий
31.07.2025 13:54 Ответить
Та плювали ви зелені паскуди на суспільство , проголосували сьогодні за новий закон про НАБУ і САП бо вам пригрозили заарештувати вкрадені в Україні гроші , які ви розпихали по Західних банках .
показать весь комментарий
31.07.2025 13:55 Ответить
А що з беб?
показать весь комментарий
31.07.2025 13:56 Ответить
Очікування суспільства і партнерів нагадати?
показать весь комментарий
31.07.2025 13:57 Ответить
То чим же було голосування за знищення НАБУ та САП? Відповіддю на очікування чиїх друзів?
показать весь комментарий
31.07.2025 14:00 Ответить
Міняй методичку,йолопе, бо онучами смердить, запорєбрікавими!!
показать весь комментарий
31.07.2025 14:12 Ответить
Стюардеса завноспа яка поставлена завгоспом щоб і далі мародерити на крові ще щось про закони говорить
показать весь комментарий
31.07.2025 14:01 Ответить
свириденко сиділа б за гратами, якби здійснювались очікування суспільства.
показать весь комментарий
31.07.2025 14:02 Ответить
Колебалися разом з методичкою від єрмака
показать весь комментарий
31.07.2025 14:03 Ответить
зелена дегенератка мародерка свириденко!
твоє єдине завдання на посаді керівника органу виконавчої влади, виконувати закони, а давати їм оцінку!
показать весь комментарий
31.07.2025 14:10 Ответить
Спочатку, вона наплювала на Українське Суспільство, а тепер крутить задом, і дякує Українському Суспільстві, що воно натовкли її мордою, у її ж лайно!!!
показать весь комментарий
31.07.2025 14:10 Ответить
в Україні потрібно ввести смертну кару за топ корупцію та її покривання. Зеленский, уряд, ВР, СБУ, точніше СБЗ, його офіс були б основними кліентами на цей сервіс.
показать весь комментарий
31.07.2025 14:14 Ответить
Що ця єрмаківська сосалка розуміє в очікуваннях суспільства?
показать весь комментарий
31.07.2025 14:19 Ответить
Самі насsraли і поки народ із підтримкою західних партнерів не мокнули мордою в лайно, так би все і залишилось.
показать весь комментарий
31.07.2025 14:20 Ответить
може краще їй задом крутити чим бути прем'єром
показать весь комментарий
31.07.2025 14:22 Ответить
А що то було 22-го, чому не кажеш?
показать весь комментарий
31.07.2025 14:27 Ответить
Ліцемерка,та ще й брехлива.
показать весь комментарий
31.07.2025 14:28 Ответить
брешеш. Суспільство очікує, що ви всі чесно зізнаєтеся у своїх злочинах сьогодні ввечері по телемарафону. А після цього вас пов'яжуть агенти ФБР та заберуть на суд у США
показать весь комментарий
31.07.2025 14:29 Ответить
Переобувание в воздухе - это искусство!
показать весь комментарий
31.07.2025 14:35 Ответить
Ви повернули те що вкрали.
показать весь комментарий
31.07.2025 15:02 Ответить
Та невже! А до мітингів ви про це не здогадувались, бідолашні?
показать весь комментарий
31.07.2025 16:01 Ответить
Что это за без хребетная сова ручная дерьмаковская
показать весь комментарий
31.07.2025 16:37 Ответить
Як я й казав раніше, нова т.з. прем'єрка сцить українцям в очі по новому.
показать весь комментарий
31.07.2025 16:40 Ответить
свириденці готують підозру за нецільове використання державних літаків під час польотів в якості стюардеси єрмачила
показать весь комментарий
31.07.2025 17:03 Ответить
 
 