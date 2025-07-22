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Новости Коррупция в Украине Конкурс на руководителя БЭБ
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Проблема коррупции в Украине "преувеличена", - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко считает "преувеличенной" проблему коррупции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

Свириденко в своем заявлении пыталась преуменьшить значимость проблемы коррупции в стране, ссылаясь на опросы, которые свидетельствуют: хотя большинство граждан считает, что она является распространенным явлением, "гораздо меньше людей сталкивались с этим лично".

"Откровенно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и чрезмерно обостряется", - считает премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" готовят амнистию за коррупцию и хищения на поставке оружия для ВСУ, - ЦПК

В то же время внешние наблюдатели, по ее словам, "оценивают Украину по другим показателям".

Свириденко также выступила в защиту решения правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что кандидат был одобрен конкурсной комиссией, а его назначения требовали МВФ и Европейская комиссия.

"Кабмин действовал в соответствии с установленной процедурой: мы получили представление от конкурсной комиссии, провели коллективное голосование и вернули решение обратно комиссии", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свириденко о ситуации с БЭБ: Все было по закону. ВИДЕО

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

Автор: 

коррупция (8592) Свириденко Юлия (170) Бюро экономической безопасности (226)


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Топ комментарии
+47
Геніально.Просто геніально.Прям якийсь турбопіздєц.
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22.07.2025 15:47 Ответить
+36
То може і рашистські бомбардування теж перебільшені?
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22.07.2025 15:47 Ответить
+34
Оця екскортша Єрмака в авіпольотах до США знала що дає інтерв"ю напередодні кремлівського перевороту у ВР ?
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22.07.2025 15:47 Ответить
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То може і рашистські бомбардування теж перебільшені?
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22.07.2025 15:47 Ответить
Ну так, що там 500 шахедів і 20-50 ракет на таку велику країну як Україна. Пшик
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22.07.2025 16:34 Ответить
Геніально.Просто геніально.Прям якийсь турбопіздєц.
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22.07.2025 15:47 Ответить
нашамашка захарова! ТП!
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22.07.2025 15:53 Ответить
Оця екскортша Єрмака в авіпольотах до США знала що дає інтерв"ю напередодні кремлівського перевороту у ВР ?
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22.07.2025 15:47 Ответить
Ти це серйозно це питаєш? Думаєш ефективні менеджери кожній своїй корабельній сосні всі свої плани переповідають? ))
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22.07.2025 15:49 Ответить

пісня про менеджерів- А ІХ АСТАЛОСЬ ТОКА ДВОЙЕЕЕ...
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22.07.2025 16:01 Ответить
от же ш **** погана-яник таке саме розповідав--і от це зло знов до нас повернулось
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22.07.2025 15:48 Ответить
Мері? Ти!?
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22.07.2025 15:49 Ответить
Але оригінал звучав більш емоційно
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22.07.2025 15:51 Ответить
Кінець епохи боротьби з корупцією!!!!хуже нє будєт,хоть паржом
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22.07.2025 15:50 Ответить
щось вона раптом стала дурною чи прикидається..., хоча здаватися дурнішою ніж ти є, завжди вигідна позиція, ну що з такої візьмеш..., але на посаді прем'єра це досить дивно...
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22.07.2025 15:50 Ответить
Она дура.
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22.07.2025 15:53 Ответить
Вона і була дурепою.
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22.07.2025 16:15 Ответить
це піздец
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22.07.2025 15:51 Ответить
Коли покійний розумний дурник Березовський посадовив на трон ***** - він справді думав, що це лише, так би мовити, інтерим-президент, покірний та тихий служака без жодного натяку на зв'язки, який погріє своєю худою сракою той трон, доки серйозні дядьки перетруть між собою про потоки, сфери впливу та хто кому пахан. Позаяк без зв'язків він ніщо і, як щось не так - ми його знесемо.

Я не знаю, чи казали оті, хто голосував на останніх вільних виборах в Білорусі - мовляв, що там той голова колгоспу, ніхто й ніщо, як не сподобається - знесемо. Просто не пам'ятаю.

Але ж ні, українці не бажають вчитися на чужих помилках. Вони теж проголосували за якогось там зачуханого радянського єврейчика, хохмача без зв'язків та сили. Не сподобається - знесемо.

Зараз є ще час справді знести, але українці, здається, навіть на своїх помилках не вчаться.
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22.07.2025 15:51 Ответить
свого часу 1964-го так само Брежнєва поставили тимчасово навіть не керувати, а представляти навіть не країну, а імперію.
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22.07.2025 16:19 Ответить
Точно! Андрій Борисович теж так вважає.
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22.07.2025 15:51 Ответить
Ну это к тому, что если еще были какие-то наивные люди, которые надеялись на какие-то перемены в связи с новой премьершей. Не сталкивается никто в Украине с коррупцией, сказала премьер-министр на большой перемене между лекциями
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22.07.2025 15:52 Ответить
Десь я це вже чув

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22.07.2025 15:52 Ответить
Дякую! Вже забув, як воно зветься згідно паспорта
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22.07.2025 15:55 Ответить
Ну, а шо - не так?? В Україні з корупцією, абсолютно немає НІЯКИХ проблем!!
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22.07.2025 16:37 Ответить
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22.07.2025 15:52 Ответить
Все добре! Можемо розходитись! Корупція вже подолана! На фіг нам оте САП/херап!
Міністерство Корупціі очолить особисто Чернишов, як людина дуже досвідчена в цій сфері!
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22.07.2025 15:53 Ответить
А ось уже і війскові пишуть.
12414 - це відкат до часів януковича, а відповідно повернення в світоглядну площину рф. Навряд парламент і президент зможуть пояснити народу України, за що в такому випадку ми боремось, за що загинули наші друзі, рідні та близькі люди. Величезна помилка з боку керівництва держави, коли в такий напружений момент, приймаються абсолютно безглузді рішення, які можуть розгойдати і не без того хитке суспільство. Чекаємо на вето, але це взагалі не прибере гіркий присмак цього провалу
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22.07.2025 15:53 Ответить
а які військові-де прочитати
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22.07.2025 15:55 Ответить
та яке там вето? без відмашки з ОПи ніхто і не голосував би той закон.
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22.07.2025 15:59 Ответить
Ну навіщо ти так, може їм сказали що війни вже немає, а Янукович скоро стане прикладом демократії і антикорупціонером
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22.07.2025 16:29 Ответить
Сказала СТИРИденко ...

Чанак'я пандит давній індійський мудрець казав - Не довіряйте жінкам та політикам .

А я можу додати - не вірте політичним повіям ...
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22.07.2025 15:53 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
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22.07.2025 15:54 Ответить
у корупціонерів , проблем з корупцією звісно немає ..
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22.07.2025 15:55 Ответить
звісно не має, депутати зробили все що тільки могли.
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22.07.2025 15:56 Ответить
так-у них проблеми тільки з набу були
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22.07.2025 15:57 Ответить
Корупція в Україні зашкалює - але у влади є можливість підняти її на вищий рівень
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22.07.2025 15:55 Ответить
Поняття «хуцпа» в ********* івриті означає «нахабство». Однак ті, що говорять їдишем та англійською мовою, не вкладають однозначно негативного змісту у позначену цим поняттям рису. Вони радше розуміють його як зухвалість, відважність, нахабство, безсоромність, які виходять за межі того, що менш успішні люди вважають за можливе, тим самим відрізняючи успішну людину від неуспішної і дозволяючи долати перешкоди, що здаються непереборними, наприклад, очевидну неправоту. (с)
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22.07.2025 15:56 Ответить
Перебільшено???? Цього тижня виписався з військового госпіталя. Так один військовий розказував ,що вони міни купляли до міномета. Волося диба стає....
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22.07.2025 15:56 Ответить
З нею все зрозуміло. Коли на посади призначають керуючись не патріотизмом а особистою вигодою то це не влада а шапіто.
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22.07.2025 15:57 Ответить
Ліпше користуватись розумом, тоді не будуть казати шапіто, або 95 квартал
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22.07.2025 16:24 Ответить
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22.07.2025 15:57 Ответить
І це каже курва з кримінальними підозрами за корупуію.
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22.07.2025 15:57 Ответить
відпрацьовує, ном-ном..
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22.07.2025 15:58 Ответить
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави. 2018 рік.
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22.07.2025 15:58 Ответить
ну і в чому він був не правий? маніпулюючи охлосом олігархи привели зелених шісток до влади саме руками грантосмоків, які використовували надумані приводи для роздування проблеми - яскравий приклад - справа "Свинарчуків".
А тепер корупція проста космічна і ніякої управи на грінпоців наразі нема.
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22.07.2025 16:23 Ответить
Перекладаю зі зелено-свириденківської на українську - вона сказала "Я вважаю, що ми дуже мало крадемо і тому будемо тепер намагатись робити це краще і більше"
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22.07.2025 15:58 Ответить
слухи о моей смерти несколько преувеличены
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22.07.2025 15:58 Ответить
Ну, в принципі, все з нею зрозуміло... Ще одна з країни рожевих поні де нема корупції.
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22.07.2025 15:59 Ответить
Пхах... Сто пудов. Инвестиции от развитых стран в вашу экономику и экономическое развитие лучшие показатели коррупции.
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22.07.2025 16:00 Ответить
наявність порядності і мізків у свиНОриденко СИЛЬНО перебільшено????
дівчинка позбавлена інстинкту самозбереження?
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22.07.2025 16:00 Ответить
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22.07.2025 16:00 Ответить
дістали старі тексти!
шойло голоборотька продовжується. сезон 6+.
але, чим далі, ти все сумніше і сумніше....
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22.07.2025 16:02 Ответить
Йдемо на дно...
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22.07.2025 16:02 Ответить
А що можна очікувати від кубла ZEлених мародерів? Що вони визнають свої злочини та покаяться? Ні, вони будуть робити морди кірпічіком та казати, що корупції немає, що то всьо злиє язикі клєвєщут... Це шобла негідників, яким мудрий нарід у 2019 віддав по пріколу ВСЮ ВЛАДУ і виконавчу і законодавчу.
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22.07.2025 16:02 Ответить
хоча більшість громадян вважає, що вона є поширеним явищем, "набагато менше людей стикалися з цим особисто". Джерело: https://censor.net/ua/n3564642. Справа в тому ,що ви мародерити не на базарі, а мародерити міліардами, біомасі забили голови "марафоном", так як ***** сре через соловйова москалям в голови!!! Методичка одна...
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22.07.2025 16:03 Ответить
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22.07.2025 16:04 Ответить
При Януковичу закрили коментарі на Уніан а тепер боюсь що Цензор теж прихлопнуть.
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22.07.2025 16:04 Ответить
зелені тепер хочуть всіх прихлопнуть-тепер так-або вони нас або ми їх
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22.07.2025 16:30 Ответить
Всё,расходимся.Успокоила.Одна проблема закрыта.
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22.07.2025 16:06 Ответить
Дякую!
Отличный пост!!
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22.07.2025 16:12 Ответить
Коррупция цветёт.
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22.07.2025 16:06 Ответить
Де ЗЕлені тварі беруть такі кадри.Єрмак рулить.
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22.07.2025 16:07 Ответить
"зелені корупціонери" вважають власне пограбування українського народу"перебільшеною проблемою корупції " в Україні
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22.07.2025 16:08 Ответить
Та да...
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22.07.2025 16:09 Ответить
От якщо б черниш 5 лярдів вкрав, а то лиш один...
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22.07.2025 16:10 Ответить
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22.07.2025 16:10 Ответить
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22.07.2025 16:10 Ответить
Недоторканні
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22.07.2025 16:17 Ответить
Спочатку була "проблема кібербезпеки перебільшена", тепер "проблема корупції перебільшена", а згодом будуть вже й відверті заяви типу "проблема цінності життя громадян перебільшена".
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22.07.2025 16:10 Ответить
Переклад з політичної мови на українську: корупція в Україні перейшла з побутового рівня на стратегічний, тобто такий, де фігурують суми недоступні пересічному гречкосію. А тому, як каже міністерка, звичайні люди з нею не стикаються: ну звідки у звичайних людей сотні тисяч у.о. на хабар за землю?
От і виходить, що проблема і справді "перебільшена", але в тому сенсі, що вона роздулась вже до таких масштабів, що кожен корупційний скандал - це такий, в якому фігурують мільйонні хабарі.
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22.07.2025 16:11 Ответить
та ми вкурсі, зелідор вже казав що корупції вже нема
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22.07.2025 16:11 Ответить
Интересно, вся эта блевотная шобла тоже а ростове будет прятаться? На Запад ведь не пустят😏
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22.07.2025 16:12 Ответить
А у Ростов Янукович, так що придется ховатись у другому місці
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22.07.2025 16:22 Ответить
Перебільшені твої зЕлені мізки
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22.07.2025 16:14 Ответить
Корупція всюди і "практичні люди" її бачать відразу і чують "прозорі натяки". Я бачу, чую і знаю, але принципово ігнорую. Щойно отримав технічний паспорт на стару глинобитну хатку в БТІ. Мене мурижили три місяці і змусили офіційно заплатити 5400 гривень за виготовлення техпаспорту. Тобто формально проведені заміри (22 хвилини роботи інспектора з лазерним далекоміром) які, о диво! повністю співпадають з розмірами при будівництві в 1949 році. Додана геолокація і це все! А от сусіди кажуть що я "не вмію домовлятися" - якщо дати на лапу то це робиться за три дні. Я вже мовчу про вартість "адмінпослуг" за надання яких я все життя платив податки...
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22.07.2025 16:15 Ответить
Та корупції взагалі немає. То всьо ІПСО. Ну може так, поодинокі випадки...
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22.07.2025 16:18 Ответить
не вже ?
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22.07.2025 16:19 Ответить
це вона натякає що вона вже 2 дні премєр, а ніхто ще нічого не заносить..
що за неподобство?!?!
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22.07.2025 16:19 Ответить
Очолити корупцію, не означає її перемогти
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22.07.2025 16:20 Ответить
Проблема прошення Конституції є перебільшеною.

Проблема порушення Законів України є перебільшеною.

Проблема насильницької мобілізації є перебільшеною.

Ви знаходитесь тут.

Поблеми диктатури є перебільшеною.
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22.07.2025 16:22 Ответить
А що ж,Як не корупція кожного дня паркується біля Кабміну? Та ВР? Подивися на на ці авто!! Таких в Еміратах немає...На ті маєтки - замки під Києвом...Може дійсно тупу призначили,щоб під ногами крутилася,як шавка??
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22.07.2025 16:24 Ответить
Все зрозуміло.Нарід думає,що ворог десь там,на фронті,а по суті він вже в хаті...
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22.07.2025 16:30 Ответить
Корупція в Україні - це рашистьке ІПСО.
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22.07.2025 16:33 Ответить
 
 