Проблема коррупции в Украине "преувеличена", - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко считает "преувеличенной" проблему коррупции в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
Свириденко в своем заявлении пыталась преуменьшить значимость проблемы коррупции в стране, ссылаясь на опросы, которые свидетельствуют: хотя большинство граждан считает, что она является распространенным явлением, "гораздо меньше людей сталкивались с этим лично".
"Откровенно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и чрезмерно обостряется", - считает премьер.
В то же время внешние наблюдатели, по ее словам, "оценивают Украину по другим показателям".
Свириденко также выступила в защиту решения правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что кандидат был одобрен конкурсной комиссией, а его назначения требовали МВФ и Европейская комиссия.
"Кабмин действовал в соответствии с установленной процедурой: мы получили представление от конкурсной комиссии, провели коллективное голосование и вернули решение обратно комиссии", - добавила она.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
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пісня про менеджерів- А ІХ АСТАЛОСЬ ТОКА ДВОЙЕЕЕ...
Я не знаю, чи казали оті, хто голосував на останніх вільних виборах в Білорусі - мовляв, що там той голова колгоспу, ніхто й ніщо, як не сподобається - знесемо. Просто не пам'ятаю.
Але ж ні, українці не бажають вчитися на чужих помилках. Вони теж проголосували за якогось там зачуханого радянського єврейчика, хохмача без зв'язків та сили. Не сподобається - знесемо.
Зараз є ще час справді знести, але українці, здається, навіть на своїх помилках не вчаться.
Міністерство Корупціі очолить особисто Чернишов, як людина дуже досвідчена в цій сфері!
12414 - це відкат до часів януковича, а відповідно повернення в світоглядну площину рф. Навряд парламент і президент зможуть пояснити народу України, за що в такому випадку ми боремось, за що загинули наші друзі, рідні та близькі люди. Величезна помилка з боку керівництва держави, коли в такий напружений момент, приймаються абсолютно безглузді рішення, які можуть розгойдати і не без того хитке суспільство. Чекаємо на вето, але це взагалі не прибере гіркий присмак цього провалу
Чанак'я пандит давній індійський мудрець казав - Не довіряйте жінкам та політикам .
А я можу додати - не вірте політичним повіям ...
😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
А тепер корупція проста космічна і ніякої управи на грінпоців наразі нема.
НОриденко СИЛЬНО перебільшено????
дівчинка позбавлена інстинкту самозбереження?
шойло голоборотька продовжується. сезон 6+.
але, чим далі, ти все сумніше і сумніше....
Отличный пост!!
От і виходить, що проблема і справді "перебільшена", але в тому сенсі, що вона роздулась вже до таких масштабів, що кожен корупційний скандал - це такий, в якому фігурують мільйонні хабарі.
що за неподобство?!?!
Проблема порушення Законів України є перебільшеною.
Проблема насильницької мобілізації є перебільшеною.
Ви знаходитесь тут.
Поблеми диктатури є перебільшеною.