Проблема коррупции в Украине "преувеличена", - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко считает "преувеличенной" проблему коррупции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

Свириденко в своем заявлении пыталась преуменьшить значимость проблемы коррупции в стране, ссылаясь на опросы, которые свидетельствуют: хотя большинство граждан считает, что она является распространенным явлением, "гораздо меньше людей сталкивались с этим лично".

"Откровенно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и чрезмерно обостряется", - считает премьер.

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В то же время внешние наблюдатели, по ее словам, "оценивают Украину по другим показателям".

Свириденко также выступила в защиту решения правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что кандидат был одобрен конкурсной комиссией, а его назначения требовали МВФ и Европейская комиссия.

"Кабмин действовал в соответствии с установленной процедурой: мы получили представление от конкурсной комиссии, провели коллективное голосование и вернули решение обратно комиссии", - добавила она.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.