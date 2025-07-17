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Новости Видео Конкурс на руководителя БЭБ
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Свириденко о ситуации с БЭБ: Все было по закону. ВИДЕО

Премьер Юлия Свириденко считает, что процедура, из-за которой Кабмин не назначил избранного комиссией главу БЭБ, соответствовала закону.

Видео с заявлением Свириденко обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно процедуры БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами.

Нам было внесено решение и мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию: воздержаться, проголосовать за, или отказаться в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской интеграции и юстиции, что касалось связей со страной-агрессором", - отметила она.

Читайте: The Kyiv Independent о подозрении Шабунину: Ведя войну на выживание против России, Украина не должна превратиться в авторитарного соседа

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

Читайте также: Цывинский: Для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ

Автор: 

Свириденко Юлия (151) Бюро экономической безопасности (224)


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Топ комментарии
+26
"Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись"

Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
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17.07.2025 14:52 Ответить
+18
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17.07.2025 14:59 Ответить
+17
А в Україні, з 2019 року, для призначених зеленським, усе по барабану!!
Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
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17.07.2025 14:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А в Україні, з 2019 року, для призначених зеленським, усе по барабану!!
Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
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17.07.2025 14:51 Ответить
які такі закони? вони вже навіть конституцією підтерлись
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17.07.2025 14:52 Ответить
Коли ми говоримо Зеленський - маємо на увазі Закон. Коли ми говоримо Закон - маємо на увазі Зеленський. А коли влада говорить про Закон - Вони мають на увазі всіх.
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17.07.2025 14:56 Ответить
"Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись"

Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
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17.07.2025 14:52 Ответить
Слід читати: "Нам було внесено вже прийняте рішення", і від нас нічого не залежало.
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17.07.2025 14:55 Ответить
Ти не ті закони вивчав, тут один закон для корупціонерів, секретний. Розділ- ти начальник я дурак/дурепа
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17.07.2025 14:58 Ответить
"Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави - вони на паузі», - Зеленський,22.12.22.
Раз на паузі,то на паузі,паузу ніхто ще не відміняв,з 21.04.19.
"Паузі" пішов сьомий рік.
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17.07.2025 15:57 Ответить
Просто браво!👏👏👏
Шикарний захід на посаду!
Одразу дала зрозуміти, що дотримання Конституції - це не для неї.
Все буде так, як вирішить потужний Вова і краснощокий Андрюха.
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17.07.2025 16:07 Ответить
Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати Джерело: https://censor.net/ua/n3563799
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17.07.2025 14:53 Ответить
звістно все по закону. зеленому закону та за "зеленими тарифами"
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17.07.2025 14:54 Ответить
Вже почалася..... чого бажаєте, буде виконано і далі по списку від оп....
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17.07.2025 14:55 Ответить
стюардеса ермака
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17.07.2025 14:55 Ответить
Чавела...
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17.07.2025 14:56 Ответить
Ось і початок потужної брехні,вітаю Українців з початком повного руйнування України,РЖІТЬ.
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17.07.2025 14:56 Ответить
Це і є ВІДПОВІДДЮ І ПОЯСНЕННЯМ що буде творитись дальше.
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17.07.2025 14:57 Ответить
Шкода, наразі в Україні нема прем'єра, так самі підстилки, якими можна підтертися, які нічого крім гівна не зроблять!!!
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17.07.2025 14:57 Ответить
Якщо за цим принципом - зв'язки з країною агресором, позвільняти всіх хто зараз працює у різних владних кабінетах, буде тьма вакансій і пустих кабінетів. Але всі на своїх місцях і ніхто на вихід не зібрався.
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17.07.2025 14:58 Ответить
А особлива на передову.
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17.07.2025 15:00 Ответить
Це ж Єрмак та Сирський повинні покинути посади.
А за ними мабуть ще пів-парламенту.
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17.07.2025 15:02 Ответить
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17.07.2025 14:59 Ответить
100% !
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17.07.2025 15:03 Ответить
Згадувати Конституцію в Україні скоро буде заборонено.
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17.07.2025 15:31 Ответить
Перед цим був "Уряд великого крадівництва і бездарного керівництва". Яким буде цей?
PS. "Без надії сподіваюсь"
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17.07.2025 14:59 Ответить
буде "Уряд великого крадівництва і великого крадівництва"
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17.07.2025 15:06 Ответить
Фактичний уряд, який керує процесами, не змінився
Змінився юридичний уряд, який ні на що не впливає, а просто виконує завдання.
Тому краще навіть не сподівайтеся.
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17.07.2025 15:09 Ответить
100%.
Шмигаль був хто? Та ніхто! Так, номінальна срака у кріслі. В нього були якісь ідеї? Він чимось керував? Три "ха-ха"! Керували відомі вже всім "5-6 менеджерів". У цій розстановці сил щось змінилось? Ні, змінилась тільки номінальна срака в кріслі.
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17.07.2025 15:28 Ответить
Фактично керують навіть не 5-6, а 2.
Просто у цих двох є довірені особи 5-6, серед яких розподілені напрямки, які вони контролюють.
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17.07.2025 15:33 Ответить
Я б взагалі сказав би, що керує 1. І це не Зеленський.
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17.07.2025 15:57 Ответить
Вже почала відробляти....*****...
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17.07.2025 15:06 Ответить
Тепер було б логічно виперти його і з НАБУ.
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17.07.2025 15:06 Ответить
Тоді було б також логічно виперти Сирського з ЗСУ, а Єрмака - з ОП. З тою ж аргументацією.
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17.07.2025 16:13 Ответить
всі свої схематози зелені прохфесіонали прикривають країною агресором, дуже зручно,якщо в системі не їхня людина значить вона має якісь там зв"язки з агресором,а то шо оманський завгосп сидить в опу то нікого не хвилює,він не має ніяких зв"язків і батько його чистий Українець і далі по списку.А шо там хетьманцев він з другом сівковичем немає нічого спільного???А складається враження що має,дивлячись на його досягнення в економіці..І більша половина там таких трутнів і вітряків сидить!
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17.07.2025 15:10 Ответить
За заеоном?
Пішло Zелене гівно відразу через верхи.
********, як шо це по закону то шо тоді беззаконня?
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17.07.2025 15:10 Ответить
Шавка-шістка.
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17.07.2025 15:10 Ответить
Усе зрозуміло що буде працювати як і лідор проти Українців
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17.07.2025 15:12 Ответить
Поганий початок...
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17.07.2025 15:13 Ответить
Початок стався у квітні 2019. Це логічне продовження того початку.
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17.07.2025 15:30 Ответить
1.Що в уряді голосували по кандидатурі директора БЕБ,то це ноу-хау нового прем'єра.
2.Твердження її,"що стосувалося зв'язків з країною-агресором".
Невідомо,які то звязки,але той,хто просуває її,та і гк, не без таких зв'язків також і нічого...
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17.07.2025 15:19 Ответить
хорошая сосна, рабочая
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17.07.2025 15:31 Ответить
хто б сумнівався....зелен 4мо хоче призначити лише 100% лояльного до себе кандидата
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17.07.2025 15:33 Ответить
В Сирського батьки і син на рашці живуть. Юля цього не знає? Чи тут все вібірково? Ганьбить себе з першого дня призначення. Ручна мавпочка Андрюши.
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17.07.2025 15:45 Ответить
Нарешті це хтось сказав!
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17.07.2025 15:58 Ответить
Тоб то Комісія с залученням представників та усі належні перевірки були недобросовісні?? Чого раніше мовчали з СБУ? Чекали команди чи нічого не мали,але "висосали" з пальця за командою?? НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ до НЕ СВОЇХ??
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17.07.2025 15:47 Ответить
новий уряд почав працювати з БРЕХНІ І ПІДТОСОВОК.
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17.07.2025 15:59 Ответить
**** бреше,комісія визначає,а уряд затверджує.
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17.07.2025 16:13 Ответить
Ще одна зелена знавчиня Конституції і чинного законодавства...Зелене блювотиння.
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17.07.2025 16:21 Ответить
 
 