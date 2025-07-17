Свириденко о ситуации с БЭБ: Все было по закону. ВИДЕО
Премьер Юлия Свириденко считает, что процедура, из-за которой Кабмин не назначил избранного комиссией главу БЭБ, соответствовала закону.
Видео с заявлением Свириденко обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно процедуры БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами.
Нам было внесено решение и мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию: воздержаться, проголосовать за, или отказаться в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской интеграции и юстиции, что касалось связей со страной-агрессором", - отметила она.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
на увазівсіх.
Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
Раз на паузі,то на паузі,паузу ніхто ще не відміняв,з 21.04.19.
"Паузі" пішов сьомий рік.
Шикарний захід на посаду!
Одразу дала зрозуміти, що дотримання Конституції - це не для неї.
Все буде так, як вирішить потужний Вова і краснощокий Андрюха.
А за ними мабуть ще пів-парламенту.
PS. "Без надії сподіваюсь"
Змінився юридичний уряд, який ні на що не впливає, а просто виконує завдання.
Тому краще навіть не сподівайтеся.
Шмигаль був хто? Та ніхто! Так, номінальна срака у кріслі. В нього були якісь ідеї? Він чимось керував? Три "ха-ха"! Керували відомі вже всім "5-6 менеджерів". У цій розстановці сил щось змінилось? Ні, змінилась тільки номінальна срака в кріслі.
Просто у цих двох є довірені особи 5-6, серед яких розподілені напрямки, які вони контролюють.
Пішло Zелене гівно відразу через верхи.
********, як шо це по закону то шо тоді беззаконня?
2.Твердження її,"що стосувалося зв'язків з країною-агресором".
Невідомо,які то звязки,але той,хто просуває її,та і гк, не без таких зв'язків також і нічого...