Свириденко о ситуации с БЭБ: Все было по закону. ВИДЕО

Премьер Юлия Свириденко считает, что процедура, из-за которой Кабмин не назначил избранного комиссией главу БЭБ, соответствовала закону.

Видео с заявлением Свириденко обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно процедуры БЭБ, она выполнена в соответствии с законами и нормативными актами.

Нам было внесено решение и мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию: воздержаться, проголосовать за, или отказаться в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской интеграции и юстиции, что касалось связей со страной-агрессором", - отметила она.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

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