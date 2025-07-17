УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11698 відвідувачів онлайн
Новини Відео Конкурс на керівника БЕБ
4 002 48

Свириденко про ситуацію з БЕБ: Все було за законом. ВIДЕО

Прем'єрка  Юлія Свириденко вважає, що процедура, через яку Кабмін не призначив обраного комісією голову БЕБ, відповідала закону.

Відео із заявою Свириденко оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів.

Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором", - зазначила вона.

Читайте: The Kyiv Independent про підозру Шабуніну: Ведучи війну на виживання проти Росії, Україна не повинна перетворитися на авторитарного сусіда

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

Читайте також: Цивінський: Для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відхилення моєї кандидатури на посаду голови БЕБ

Автор: 

Свириденко Юлія (359) Бюро економічної безпеки (692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
"Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись"

Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
показати весь коментар
17.07.2025 14:52 Відповісти
+21
А в Україні, з 2019 року, для призначених зеленським, усе по барабану!!
Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
показати весь коментар
17.07.2025 14:51 Відповісти
+21
показати весь коментар
17.07.2025 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Україні, з 2019 року, для призначених зеленським, усе по барабану!!
Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
показати весь коментар
17.07.2025 14:51 Відповісти
які такі закони? вони вже навіть конституцією підтерлись
показати весь коментар
17.07.2025 14:52 Відповісти
Коли ми говоримо Зеленський - маємо на увазі Закон. Коли ми говоримо Закон - маємо на увазі Зеленський. А коли влада говорить про Закон - Вони мають на увазі всіх.
показати весь коментар
17.07.2025 14:56 Відповісти
"Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись"

Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
показати весь коментар
17.07.2025 14:52 Відповісти
Слід читати: "Нам було внесено вже прийняте рішення", і від нас нічого не залежало.
показати весь коментар
17.07.2025 14:55 Відповісти
Ти не ті закони вивчав, тут один закон для корупціонерів, секретний. Розділ- ти начальник я дурак/дурепа
показати весь коментар
17.07.2025 14:58 Відповісти
"Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави - вони на паузі», - Зеленський,22.12.22.
Раз на паузі,то на паузі,паузу ніхто ще не відміняв,з 21.04.19.
"Паузі" пішов сьомий рік.
показати весь коментар
17.07.2025 15:57 Відповісти
Просто браво!👏👏👏
Шикарний захід на посаду!
Одразу дала зрозуміти, що дотримання Конституції - це не для неї.
Все буде так, як вирішить потужний Вова і краснощокий Андрюха.
показати весь коментар
17.07.2025 16:07 Відповісти
Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати Джерело: https://censor.net/ua/n3563799
показати весь коментар
17.07.2025 14:53 Відповісти
звістно все по закону. зеленому закону та за "зеленими тарифами"
показати весь коментар
17.07.2025 14:54 Відповісти
Вже почалася..... чого бажаєте, буде виконано і далі по списку від оп....
показати весь коментар
17.07.2025 14:55 Відповісти
стюардеса ермака
показати весь коментар
17.07.2025 14:55 Відповісти
Чавела...
показати весь коментар
17.07.2025 14:56 Відповісти
Ось і початок потужної брехні,вітаю Українців з початком повного руйнування України,РЖІТЬ.
показати весь коментар
17.07.2025 14:56 Відповісти
Це і є ВІДПОВІДДЮ І ПОЯСНЕННЯМ що буде творитись дальше.
показати весь коментар
17.07.2025 14:57 Відповісти
Шкода, наразі в Україні нема прем'єра, так самі підстилки, якими можна підтертися, які нічого крім гівна не зроблять!!!
показати весь коментар
17.07.2025 14:57 Відповісти
Якщо за цим принципом - зв'язки з країною агресором, позвільняти всіх хто зараз працює у різних владних кабінетах, буде тьма вакансій і пустих кабінетів. Але всі на своїх місцях і ніхто на вихід не зібрався.
показати весь коментар
17.07.2025 14:58 Відповісти
А особлива на передову.
показати весь коментар
17.07.2025 15:00 Відповісти
Це ж Єрмак та Сирський повинні покинути посади.
А за ними мабуть ще пів-парламенту.
показати весь коментар
17.07.2025 15:02 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2025 14:59 Відповісти
100% !
показати весь коментар
17.07.2025 15:03 Відповісти
Згадувати Конституцію в Україні скоро буде заборонено.
показати весь коментар
17.07.2025 15:31 Відповісти
Перед цим був "Уряд великого крадівництва і бездарного керівництва". Яким буде цей?
PS. "Без надії сподіваюсь"
показати весь коментар
17.07.2025 14:59 Відповісти
буде "Уряд великого крадівництва і великого крадівництва"
показати весь коментар
17.07.2025 15:06 Відповісти
Фактичний уряд, який керує процесами, не змінився
Змінився юридичний уряд, який ні на що не впливає, а просто виконує завдання.
Тому краще навіть не сподівайтеся.
показати весь коментар
17.07.2025 15:09 Відповісти
100%.
Шмигаль був хто? Та ніхто! Так, номінальна срака у кріслі. В нього були якісь ідеї? Він чимось керував? Три "ха-ха"! Керували відомі вже всім "5-6 менеджерів". У цій розстановці сил щось змінилось? Ні, змінилась тільки номінальна срака в кріслі.
показати весь коментар
17.07.2025 15:28 Відповісти
Фактично керують навіть не 5-6, а 2.
Просто у цих двох є довірені особи 5-6, серед яких розподілені напрямки, які вони контролюють.
показати весь коментар
17.07.2025 15:33 Відповісти
Я б взагалі сказав би, що керує 1. І це не Зеленський.
показати весь коментар
17.07.2025 15:57 Відповісти
Вже почала відробляти....*****...
показати весь коментар
17.07.2025 15:06 Відповісти
Тепер було б логічно виперти його і з НАБУ.
показати весь коментар
17.07.2025 15:06 Відповісти
Тоді було б також логічно виперти Сирського з ЗСУ, а Єрмака - з ОП. З тою ж аргументацією.
показати весь коментар
17.07.2025 16:13 Відповісти
всі свої схематози зелені прохфесіонали прикривають країною агресором, дуже зручно,якщо в системі не їхня людина значить вона має якісь там зв"язки з агресором,а то шо оманський завгосп сидить в опу то нікого не хвилює,він не має ніяких зв"язків і батько його чистий Українець і далі по списку.А шо там хетьманцев він з другом сівковичем немає нічого спільного???А складається враження що має,дивлячись на його досягнення в економіці..І більша половина там таких трутнів і вітряків сидить!
показати весь коментар
17.07.2025 15:10 Відповісти
За заеоном?
Пішло Zелене гівно відразу через верхи.
********, як шо це по закону то шо тоді беззаконня?
показати весь коментар
17.07.2025 15:10 Відповісти
Шавка-шістка.
показати весь коментар
17.07.2025 15:10 Відповісти
Усе зрозуміло що буде працювати як і лідор проти Українців
показати весь коментар
17.07.2025 15:12 Відповісти
Поганий початок...
показати весь коментар
17.07.2025 15:13 Відповісти
Початок стався у квітні 2019. Це логічне продовження того початку.
показати весь коментар
17.07.2025 15:30 Відповісти
1.Що в уряді голосували по кандидатурі директора БЕБ,то це ноу-хау нового прем'єра.
2.Твердження її,"що стосувалося зв'язків з країною-агресором".
Невідомо,які то звязки,але той,хто просуває її,та і гк, не без таких зв'язків також і нічого...
показати весь коментар
17.07.2025 15:19 Відповісти
хорошая сосна, рабочая
показати весь коментар
17.07.2025 15:31 Відповісти
хто б сумнівався....зелен 4мо хоче призначити лише 100% лояльного до себе кандидата
показати весь коментар
17.07.2025 15:33 Відповісти
В Сирського батьки і син на рашці живуть. Юля цього не знає? Чи тут все вібірково? Ганьбить себе з першого дня призначення. Ручна мавпочка Андрюши.
показати весь коментар
17.07.2025 15:45 Відповісти
Нарешті це хтось сказав!
показати весь коментар
17.07.2025 15:58 Відповісти
Тоб то Комісія с залученням представників та усі належні перевірки були недобросовісні?? Чого раніше мовчали з СБУ? Чекали команди чи нічого не мали,але "висосали" з пальця за командою?? НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ до НЕ СВОЇХ??
показати весь коментар
17.07.2025 15:47 Відповісти
новий уряд почав працювати з БРЕХНІ І ПІДТОСОВОК.
показати весь коментар
17.07.2025 15:59 Відповісти
**** бреше,комісія визначає,а уряд затверджує.
показати весь коментар
17.07.2025 16:13 Відповісти
Ще одна зелена знавчиня Конституції і чинного законодавства...Зелене блювотиння.
показати весь коментар
17.07.2025 16:21 Відповісти
Економічна безпека, протидія корупціїї, це абсолютно зайві структури, які будуть плутатись під ногами і заважати правильним людям красти мільярди.
показати весь коментар
17.07.2025 16:29 Відповісти
Такі відповіді я колись приймав від водія чи прибиральниці А від керівника підрозділу такі відповіді не проходили Це рівень "нового примьра"!!!!
показати весь коментар
17.07.2025 16:31 Відповісти
 
 