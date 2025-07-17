Свириденко про ситуацію з БЕБ: Все було за законом. ВIДЕО
Прем'єрка Юлія Свириденко вважає, що процедура, через яку Кабмін не призначив обраного комісією голову БЕБ, відповідала закону.
Відео із заявою Свириденко оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів.
Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором", - зазначила вона.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
Будь ласка, зачекайте...
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Гончарук, з усіма генпрокурорами, що потікали, можуть це засвідчити, поки, як свідки!!
на увазівсіх.
Це за яким таким законом у вас була така можливість? У законі написано, що конкурс проводить комісія, а Кабмін має лише затвердити це рішення - і хто там з міністрів "за" чи "проти" ПО ЗАКОНУ не має жодного значення.
Раз на паузі,то на паузі,паузу ніхто ще не відміняв,з 21.04.19.
"Паузі" пішов сьомий рік.
Шикарний захід на посаду!
Одразу дала зрозуміти, що дотримання Конституції - це не для неї.
Все буде так, як вирішить потужний Вова і краснощокий Андрюха.
А за ними мабуть ще пів-парламенту.
PS. "Без надії сподіваюсь"
Змінився юридичний уряд, який ні на що не впливає, а просто виконує завдання.
Тому краще навіть не сподівайтеся.
Шмигаль був хто? Та ніхто! Так, номінальна срака у кріслі. В нього були якісь ідеї? Він чимось керував? Три "ха-ха"! Керували відомі вже всім "5-6 менеджерів". У цій розстановці сил щось змінилось? Ні, змінилась тільки номінальна срака в кріслі.
Просто у цих двох є довірені особи 5-6, серед яких розподілені напрямки, які вони контролюють.
Пішло Zелене гівно відразу через верхи.
********, як шо це по закону то шо тоді беззаконня?
2.Твердження її,"що стосувалося зв'язків з країною-агресором".
Невідомо,які то звязки,але той,хто просуває її,та і гк, не без таких зв'язків також і нічого...