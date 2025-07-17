Свириденко про ситуацію з БЕБ: Все було за законом. ВIДЕО

Прем'єрка Юлія Свириденко вважає, що процедура, через яку Кабмін не призначив обраного комісією голову БЕБ, відповідала закону.

Відео із заявою Свириденко оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів.

Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором", - зазначила вона.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

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