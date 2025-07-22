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Новини Корупція в Україні Конкурс на керівника БЕБ
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Проблема корупції в Україні є "перебільшеною", - Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає "перебільшеною" проблему корупції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Свириденко у своїй заяві намагалася применшити значущість проблеми корупції в країні, посилаючись на опитування, які свідчать: хоча більшість громадян вважає, що вона є поширеним явищем, "набагато менше людей стикалися з цим особисто".

"Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється", - вважає прем'єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, – ЦПК

Водночас зовнішні спостерігачі, за її словами, "оцінюють Україну за іншими показниками".

Свириденко також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свириденко про ситуацію з БЕБ: Все було за законом. ВIДЕО

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

Автор: 

корупція (4737) Свириденко Юлія (387) Бюро економічної безпеки (697)


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Топ коментарі
+53
Геніально.Просто геніально.Прям якийсь турбопіздєц.
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22.07.2025 15:47 Відповісти
+41
То може і рашистські бомбардування теж перебільшені?
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22.07.2025 15:47 Відповісти
+38
Оця екскортша Єрмака в авіпольотах до США знала що дає інтерв"ю напередодні кремлівського перевороту у ВР ?
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22.07.2025 15:47 Відповісти
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То може і рашистські бомбардування теж перебільшені?
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22.07.2025 15:47 Відповісти
Ну так, що там 500 шахедів і 20-50 ракет на таку велику країну як Україна. Пшик
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22.07.2025 16:34 Відповісти
Геніально.Просто геніально.Прям якийсь турбопіздєц.
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22.07.2025 15:47 Відповісти
нашамашка захарова! ТП!
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22.07.2025 15:53 Відповісти
прикольная игра слов: ***********=ТП.. Афтар, жги истчо..
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22.07.2025 16:41 Відповісти
Ну якщо при кормушці, то так! Мало ще зеленоплісняві крадуть! Є потенціал для збільшення з такою віце-прем'єркою!
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22.07.2025 16:47 Відповісти
Оця екскортша Єрмака в авіпольотах до США знала що дає інтерв"ю напередодні кремлівського перевороту у ВР ?
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22.07.2025 15:47 Відповісти
Ти це серйозно це питаєш? Думаєш ефективні менеджери кожній своїй корабельній сосні всі свої плани переповідають? ))
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22.07.2025 15:49 Відповісти

пісня про менеджерів- А ІХ АСТАЛОСЬ ТОКА ДВОЙЕЕЕ...
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22.07.2025 16:01 Відповісти
от же ш **** погана-яник таке саме розповідав--і от це зло знов до нас повернулось
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22.07.2025 15:48 Відповісти
Мері? Ти!?
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22.07.2025 15:49 Відповісти
Але оригінал звучав більш емоційно
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22.07.2025 15:51 Відповісти
Кінець епохи боротьби з корупцією!!!!хуже нє будєт,хоть паржом
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22.07.2025 15:50 Відповісти
щось вона раптом стала дурною чи прикидається..., хоча здаватися дурнішою ніж ти є, завжди вигідна позиція, ну що з такої візьмеш..., але на посаді прем'єра це досить дивно...
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22.07.2025 15:50 Відповісти
Она дура.
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22.07.2025 15:53 Відповісти
Вона і була дурепою.
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22.07.2025 16:15 Відповісти
це піздец
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22.07.2025 15:51 Відповісти
Коли покійний розумний дурник Березовський посадовив на трон ***** - він справді думав, що це лише, так би мовити, інтерим-президент, покірний та тихий служака без жодного натяку на зв'язки, який погріє своєю худою сракою той трон, доки серйозні дядьки перетруть між собою про потоки, сфери впливу та хто кому пахан. Позаяк без зв'язків він ніщо і, як щось не так - ми його знесемо.

Я не знаю, чи казали оті, хто голосував на останніх вільних виборах в Білорусі - мовляв, що там той голова колгоспу, ніхто й ніщо, як не сподобається - знесемо. Просто не пам'ятаю.

Але ж ні, українці не бажають вчитися на чужих помилках. Вони теж проголосували за якогось там зачуханого радянського єврейчика, хохмача без зв'язків та сили. Не сподобається - знесемо.

Зараз є ще час справді знести, але українці, здається, навіть на своїх помилках не вчаться.
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22.07.2025 15:51 Відповісти
свого часу 1964-го так само Брежнєва поставили тимчасово навіть не керувати, а представляти навіть не країну, а імперію.
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22.07.2025 16:19 Відповісти
Точно! Андрій Борисович теж так вважає.
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22.07.2025 15:51 Відповісти
Ну это к тому, что если еще были какие-то наивные люди, которые надеялись на какие-то перемены в связи с новой премьершей. Не сталкивается никто в Украине с коррупцией, сказала премьер-министр на большой перемене между лекциями
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22.07.2025 15:52 Відповісти
Десь я це вже чув

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22.07.2025 15:52 Відповісти
Дякую! Вже забув, як воно зветься згідно паспорта
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22.07.2025 15:55 Відповісти
Ну, а шо - не так?? В Україні з корупцією, абсолютно немає НІЯКИХ проблем!!
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22.07.2025 16:37 Відповісти
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22.07.2025 15:52 Відповісти
Все добре! Можемо розходитись! Корупція вже подолана! На фіг нам оте САП/херап!
Міністерство Корупціі очолить особисто Чернишов, як людина дуже досвідчена в цій сфері!
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22.07.2025 15:53 Відповісти
А ось уже і війскові пишуть.
12414 - це відкат до часів януковича, а відповідно повернення в світоглядну площину рф. Навряд парламент і президент зможуть пояснити народу України, за що в такому випадку ми боремось, за що загинули наші друзі, рідні та близькі люди. Величезна помилка з боку керівництва держави, коли в такий напружений момент, приймаються абсолютно безглузді рішення, які можуть розгойдати і не без того хитке суспільство. Чекаємо на вето, але це взагалі не прибере гіркий присмак цього провалу
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22.07.2025 15:53 Відповісти
а які військові-де прочитати
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22.07.2025 15:55 Відповісти
та яке там вето? без відмашки з ОПи ніхто і не голосував би той закон.
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22.07.2025 15:59 Відповісти
Ну навіщо ти так, може їм сказали що війни вже немає, а Янукович скоро стане прикладом демократії і антикорупціонером
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22.07.2025 16:29 Відповісти
Сказала СТИРИденко ...

Чанак'я пандит давній індійський мудрець казав - Не довіряйте жінкам та політикам .

А я можу додати - не вірте політичним повіям ...
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22.07.2025 15:53 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
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22.07.2025 15:54 Відповісти
у корупціонерів , проблем з корупцією звісно немає ..
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22.07.2025 15:55 Відповісти
звісно не має, депутати зробили все що тільки могли.
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22.07.2025 15:56 Відповісти
так-у них проблеми тільки з набу були
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22.07.2025 15:57 Відповісти
Корупція в Україні зашкалює - але у влади є можливість підняти її на вищий рівень
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22.07.2025 15:55 Відповісти
Поняття «хуцпа» в ********* івриті означає «нахабство». Однак ті, що говорять їдишем та англійською мовою, не вкладають однозначно негативного змісту у позначену цим поняттям рису. Вони радше розуміють його як зухвалість, відважність, нахабство, безсоромність, які виходять за межі того, що менш успішні люди вважають за можливе, тим самим відрізняючи успішну людину від неуспішної і дозволяючи долати перешкоди, що здаються непереборними, наприклад, очевидну неправоту. (с)
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22.07.2025 15:56 Відповісти
Перебільшено???? Цього тижня виписався з військового госпіталя. Так один військовий розказував ,що вони міни купляли до міномета. Волося диба стає....
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22.07.2025 15:56 Відповісти
З нею все зрозуміло. Коли на посади призначають керуючись не патріотизмом а особистою вигодою то це не влада а шапіто.
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22.07.2025 15:57 Відповісти
Ліпше користуватись розумом, тоді не будуть казати шапіто, або 95 квартал
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22.07.2025 16:24 Відповісти
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22.07.2025 15:57 Відповісти
І це каже курва з кримінальними підозрами за корупуію.
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22.07.2025 15:57 Відповісти
відпрацьовує, ном-ном..
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22.07.2025 15:58 Відповісти
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави. 2018 рік.
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22.07.2025 15:58 Відповісти
ну і в чому він був не правий? маніпулюючи охлосом олігархи привели зелених шісток до влади саме руками грантосмоків, які використовували надумані приводи для роздування проблеми - яскравий приклад - справа "Свинарчуків".
А тепер корупція проста космічна і ніякої управи на грінпоців наразі нема.
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22.07.2025 16:23 Відповісти
Перекладаю зі зелено-свириденківської на українську - вона сказала "Я вважаю, що ми дуже мало крадемо і тому будемо тепер намагатись робити це краще і більше"
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22.07.2025 15:58 Відповісти
слухи о моей смерти несколько преувеличены
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22.07.2025 15:58 Відповісти
Ну, в принципі, все з нею зрозуміло... Ще одна з країни рожевих поні де нема корупції.
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22.07.2025 15:59 Відповісти
Пхах... Сто пудов. Инвестиции от развитых стран в вашу экономику и экономическое развитие лучшие показатели коррупции.
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22.07.2025 16:00 Відповісти
наявність порядності і мізків у свиНОриденко СИЛЬНО перебільшено????
дівчинка позбавлена інстинкту самозбереження?
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22.07.2025 16:00 Відповісти
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22.07.2025 16:00 Відповісти
дістали старі тексти!
шойло голоборотька продовжується. сезон 6+.
але, чим далі, ти все сумніше і сумніше....
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22.07.2025 16:02 Відповісти
Йдемо на дно...
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22.07.2025 16:02 Відповісти
А що можна очікувати від кубла ZEлених мародерів? Що вони визнають свої злочини та покаяться? Ні, вони будуть робити морди кірпічіком та казати, що корупції немає, що то всьо злиє язикі клєвєщут... Це шобла негідників, яким мудрий нарід у 2019 віддав по пріколу ВСЮ ВЛАДУ і виконавчу і законодавчу.
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22.07.2025 16:02 Відповісти
хоча більшість громадян вважає, що вона є поширеним явищем, "набагато менше людей стикалися з цим особисто". Джерело: https://censor.net/ua/n3564642. Справа в тому ,що ви мародерити не на базарі, а мародерити міліардами, біомасі забили голови "марафоном", так як ***** сре через соловйова москалям в голови!!! Методичка одна...
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22.07.2025 16:03 Відповісти
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22.07.2025 16:04 Відповісти
При Януковичу закрили коментарі на Уніан а тепер боюсь що Цензор теж прихлопнуть.
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22.07.2025 16:04 Відповісти
зелені тепер хочуть всіх прихлопнуть-тепер так-або вони нас або ми їх
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22.07.2025 16:30 Відповісти
Всё,расходимся.Успокоила.Одна проблема закрыта.
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22.07.2025 16:06 Відповісти
Дякую!
Отличный пост!!
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22.07.2025 16:12 Відповісти
Коррупция цветёт.
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22.07.2025 16:06 Відповісти
Де ЗЕлені тварі беруть такі кадри.Єрмак рулить.
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22.07.2025 16:07 Відповісти
"зелені корупціонери" вважають власне пограбування українського народу"перебільшеною проблемою корупції " в Україні
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22.07.2025 16:08 Відповісти
Та да...
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22.07.2025 16:09 Відповісти
От якщо б черниш 5 лярдів вкрав, а то лиш один...
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22.07.2025 16:10 Відповісти
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22.07.2025 16:10 Відповісти
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22.07.2025 16:10 Відповісти
Недоторканні
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22.07.2025 16:17 Відповісти
Спочатку була "проблема кібербезпеки перебільшена", тепер "проблема корупції перебільшена", а згодом будуть вже й відверті заяви типу "проблема цінності життя громадян перебільшена".
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22.07.2025 16:10 Відповісти
Переклад з політичної мови на українську: корупція в Україні перейшла з побутового рівня на стратегічний, тобто такий, де фігурують суми недоступні пересічному гречкосію. А тому, як каже міністерка, звичайні люди з нею не стикаються: ну звідки у звичайних людей сотні тисяч у.о. на хабар за землю?
От і виходить, що проблема і справді "перебільшена", але в тому сенсі, що вона роздулась вже до таких масштабів, що кожен корупційний скандал - це такий, в якому фігурують мільйонні хабарі.
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22.07.2025 16:11 Відповісти
та ми вкурсі, зелідор вже казав що корупції вже нема
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22.07.2025 16:11 Відповісти
Интересно, вся эта блевотная шобла тоже а ростове будет прятаться? На Запад ведь не пустят😏
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22.07.2025 16:12 Відповісти
А у Ростов Янукович, так що придется ховатись у другому місці
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22.07.2025 16:22 Відповісти
Та я ж за шо і кажу)))😎😁
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22.07.2025 16:39 Відповісти
Перебільшені твої зЕлені мізки
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22.07.2025 16:14 Відповісти
Корупція всюди і "практичні люди" її бачать відразу і чують "прозорі натяки". Я бачу, чую і знаю, але принципово ігнорую. Щойно отримав технічний паспорт на стару глинобитну хатку в БТІ. Мене мурижили три місяці і змусили офіційно заплатити 5400 гривень за виготовлення техпаспорту. Тобто формально проведені заміри (22 хвилини роботи інспектора з лазерним далекоміром) які, о диво! повністю співпадають з розмірами при будівництві в 1949 році. Додана геолокація і це все! А от сусіди кажуть що я "не вмію домовлятися" - якщо дати на лапу то це робиться за три дні. Я вже мовчу про вартість "адмінпослуг" за надання яких я все життя платив податки...
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22.07.2025 16:15 Відповісти
Та корупції взагалі немає. То всьо ІПСО. Ну може так, поодинокі випадки...
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22.07.2025 16:18 Відповісти
не вже ?
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22.07.2025 16:19 Відповісти
це вона натякає що вона вже 2 дні премєр, а ніхто ще нічого не заносить..
що за неподобство?!?!
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22.07.2025 16:19 Відповісти
Очолити корупцію, не означає її перемогти
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22.07.2025 16:20 Відповісти
Проблема прошення Конституції є перебільшеною.

Проблема порушення Законів України є перебільшеною.

Проблема насильницької мобілізації є перебільшеною.

Ви знаходитесь тут.

Поблеми диктатури є перебільшеною.
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22.07.2025 16:22 Відповісти
А що ж,Як не корупція кожного дня паркується біля Кабміну? Та ВР? Подивися на на ці авто!! Таких в Еміратах немає...На ті маєтки - замки під Києвом...Може дійсно тупу призначили,щоб під ногами крутилася,як шавка??
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22.07.2025 16:24 Відповісти
Все зрозуміло.Нарід думає,що ворог десь там,на фронті,а по суті він вже в хаті...
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22.07.2025 16:30 Відповісти
Корупція в Україні - це рашистьке ІПСО.
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22.07.2025 16:33 Відповісти
Найбільш корумпована країна в Європі це Україна.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/symoroz/65bce53af3113/
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22.07.2025 16:37 Відповісти
Перше слово на посаді, і відразу видно силу фахівця !!!
Досвід не проп"єш ...
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22.07.2025 16:40 Відповісти
От брякнула так брякнула, прям бальзам на душу корупціонерів
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22.07.2025 16:44 Відповісти
Зеленський подолав корупцію - подолає й рашистів! Слава Зе!
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22.07.2025 16:45 Відповісти
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в?
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22.07.2025 16:45 Відповісти
Завгосп не дарма поставив свою стюардесу ,відпрацьовує уже
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22.07.2025 16:49 Відповісти
Пішла за кораблем , шавка Дєрьмаківська. Якщо ви тварі нічого не винні народу , то що народ винен вам? Ми не раби і не бидло !
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22.07.2025 16:52 Відповісти
 
 