Проблема корупції в Україні є "перебільшеною", - Свириденко
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає "перебільшеною" проблему корупції в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Свириденко у своїй заяві намагалася применшити значущість проблеми корупції в країні, посилаючись на опитування, які свідчать: хоча більшість громадян вважає, що вона є поширеним явищем, "набагато менше людей стикалися з цим особисто".
"Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється", - вважає прем'єрка.
Водночас зовнішні спостерігачі, за її словами, "оцінюють Україну за іншими показниками".
Свириденко також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.
"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", - додала вона.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
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пісня про менеджерів- А ІХ АСТАЛОСЬ ТОКА ДВОЙЕЕЕ...
Я не знаю, чи казали оті, хто голосував на останніх вільних виборах в Білорусі - мовляв, що там той голова колгоспу, ніхто й ніщо, як не сподобається - знесемо. Просто не пам'ятаю.
Але ж ні, українці не бажають вчитися на чужих помилках. Вони теж проголосували за якогось там зачуханого радянського єврейчика, хохмача без зв'язків та сили. Не сподобається - знесемо.
Зараз є ще час справді знести, але українці, здається, навіть на своїх помилках не вчаться.
Міністерство Корупціі очолить особисто Чернишов, як людина дуже досвідчена в цій сфері!
12414 - це відкат до часів януковича, а відповідно повернення в світоглядну площину рф. Навряд парламент і президент зможуть пояснити народу України, за що в такому випадку ми боремось, за що загинули наші друзі, рідні та близькі люди. Величезна помилка з боку керівництва держави, коли в такий напружений момент, приймаються абсолютно безглузді рішення, які можуть розгойдати і не без того хитке суспільство. Чекаємо на вето, але це взагалі не прибере гіркий присмак цього провалу
Чанак'я пандит давній індійський мудрець казав - Не довіряйте жінкам та політикам .
А я можу додати - не вірте політичним повіям ...
😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂
А тепер корупція проста космічна і ніякої управи на грінпоців наразі нема.
НОриденко СИЛЬНО перебільшено????
дівчинка позбавлена інстинкту самозбереження?
шойло голоборотька продовжується. сезон 6+.
але, чим далі, ти все сумніше і сумніше....
Отличный пост!!
От і виходить, що проблема і справді "перебільшена", але в тому сенсі, що вона роздулась вже до таких масштабів, що кожен корупційний скандал - це такий, в якому фігурують мільйонні хабарі.
що за неподобство?!?!
Проблема порушення Законів України є перебільшеною.
Проблема насильницької мобілізації є перебільшеною.
Ви знаходитесь тут.
Поблеми диктатури є перебільшеною.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/symoroz/65bce53af3113/
Досвід не проп"єш ...