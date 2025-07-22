Проблема корупції в Україні є "перебільшеною", - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає "перебільшеною" проблему корупції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Свириденко у своїй заяві намагалася применшити значущість проблеми корупції в країні, посилаючись на опитування, які свідчать: хоча більшість громадян вважає, що вона є поширеним явищем, "набагато менше людей стикалися з цим особисто".

"Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється", - вважає прем'єрка.

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Водночас зовнішні спостерігачі, за її словами, "оцінюють Україну за іншими показниками".

Свириденко також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", - додала вона.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.