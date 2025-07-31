Рада ухвалила закон про відновлення незалежності НАБУ і САП. Зеленський його вже підписав (оновлено)
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу і деяких законодавчих актів щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №13533 за основу та в цілому підтримав 331 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Він зауважив, що депутатів, які утримались чи проголосували "проти", не було.
За його словами, за ухвалення законопроєкту проголосували:
- 214 депутатів від "Слуги народу";
- 27 – від "Європейської солідарності";
- 16 – від "Голосу";
- 4 – від "Батьківщини";
- 17 – з групи "Довіра";
- 11 – з групи "За майбутнє";
- 9 – від "Відновлення";
- 17 – з "Платформи за життя";
- 15 позафракційних.
Президент Володимир Зеленський вже підписав ухвалений Верховною Радою закон, повідомив він у відеозверненні.
"Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, зокрема гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні – регулярним перевіркам для всіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у Росії", – прокоментував голова держави.
Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.
Під тиском міжнародних партнерів і після початку масових акцій протесту Зеленський вніс на розгляд парламенту новий законопроєкт, який мав повернути гарантії незалежності антикорупційним органам.
Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс
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