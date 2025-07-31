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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Новий закон щодо НАБУ і САП
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Рада ухвалила закон про відновлення незалежності НАБУ і САП. Зеленський його вже підписав (оновлено)

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Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу і деяких законодавчих актів щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №13533 за основу та в цілому підтримав 331 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Він зауважив, що депутатів, які утримались чи проголосували "проти", не було.

За його словами, за ухвалення законопроєкту проголосували:

  • 214 депутатів від "Слуги народу";
  • 27 – від "Європейської солідарності";
  • 16 – від "Голосу";
  • 4 – від "Батьківщини";
  • 17 – з групи "Довіра";
  • 11 – з групи "За майбутнє";
  • 9 – від "Відновлення";
  • 17 – з "Платформи за життя";
  • 15 позафракційних.

Президент Володимир Зеленський вже підписав ухвалений Верховною Радою закон, повідомив він у відеозверненні.

"Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, зокрема гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні – регулярним перевіркам для всіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у Росії", – прокоментував голова держави.

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Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Під тиском міжнародних партнерів і після початку масових акцій протесту Зеленський вніс на розгляд парламенту новий законопроєкт, який мав повернути гарантії незалежності антикорупційним органам.

Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс

Автор: 

НАБУ (1568) ВР (2921) закон (1502) парламент (1977) САП (277)


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