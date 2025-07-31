Свириденко: Закон про НАБУ і САП - це відповідь на очікування суспільства

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подякувала депутатам за підтримку президентського законопроєкту щодо гарантування незалежності НАБУ і САП.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що закон зміцнює правопорядок та усуває ризики втручання в роботу антикорупційних органів.

"Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення", - зазначила прем’єрка.

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Вона додала, що уряд поінформує міжнародних партнерів про ухвалене рішення, яке відповідає очікуванням не лише українського суспільства, а й ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає "перебільшеною" проблему корупції в Україні.

Вона також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

За її словами, процедура, через яку Кабмін не призначив обраного комісією голову БЕБ, відповідала закону.

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