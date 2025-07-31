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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Свириденко: Закон про НАБУ і САП - це відповідь на очікування суспільства

Свириденко про аудит критично важливих підприємств

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подякувала депутатам за підтримку президентського законопроєкту щодо гарантування незалежності НАБУ і САП.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що закон зміцнює правопорядок та усуває ризики втручання в роботу антикорупційних органів.

"Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення", - зазначила прем’єрка.

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Вона додала, що уряд поінформує міжнародних партнерів про ухвалене рішення, яке відповідає очікуванням не лише українського суспільства, а й ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає "перебільшеною" проблему корупції в Україні

Вона також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

За її словами, процедура, через яку Кабмін не призначив обраного комісією голову БЕБ, відповідала закону.

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Автор: 

НАБУ (5366) САП (2431) Свириденко Юлія (404)


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Топ коментарі
+11
Не відмазуйся,а запам'ятай- ОБІСРАЛИСЬ З ПРЕЗИДЕНТОМ!
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31.07.2025 13:53 Відповісти
+8
Та плювали ви зелені паскуди на суспільство , проголосували сьогодні за новий закон про НАБУ і САП бо вам пригрозили заарештувати вкрадені в Україні гроші , які ви розпихали по Західних банках .
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31.07.2025 13:55 Відповісти
+8
А що з беб?
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31.07.2025 13:56 Відповісти
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Не відмазуйся,а запам'ятай- ОБІСРАЛИСЬ З ПРЕЗИДЕНТОМ!
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31.07.2025 13:53 Відповісти
Кинули кістку людям - тай по всьому
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31.07.2025 13:54 Відповісти
Та плювали ви зелені паскуди на суспільство , проголосували сьогодні за новий закон про НАБУ і САП бо вам пригрозили заарештувати вкрадені в Україні гроші , які ви розпихали по Західних банках .
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31.07.2025 13:55 Відповісти
А що з беб?
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31.07.2025 13:56 Відповісти
Очікування суспільства і партнерів нагадати?
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31.07.2025 13:57 Відповісти
То чим же було голосування за знищення НАБУ та САП? Відповіддю на очікування чиїх друзів?
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31.07.2025 14:00 Відповісти
Суспільство очікує безоплатну медицину в держлікарнях, соціальне житло, зниження цін на хліб та вітчизняні газ і електрику. І закінчення війни. Не хоче вже цивільне суспільство вмирати за процвітання жменьки латифундистів та міжнародних агрохолдингів.
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31.07.2025 14:00 Відповісти
Не тобі казати про то що очікує суспільство. Ти не вмреш, ти здохнути зможеш з методичкою від фсб
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31.07.2025 14:06 Відповісти
Міняй методичку,йолопе, бо онучами смердить, запорєбрікавими!!
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31.07.2025 14:12 Відповісти
Стюардеса завноспа яка поставлена завгоспом щоб і далі мародерити на крові ще щось про закони говорить
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31.07.2025 14:01 Відповісти
свириденко сиділа б за гратами, якби здійснювались очікування суспільства.
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31.07.2025 14:02 Відповісти
Колебалися разом з методичкою від єрмака
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31.07.2025 14:03 Відповісти
зелена дегенератка мародерка свириденко!
твоє єдине завдання на посаді керівника органу виконавчої влади, виконувати закони, а давати їм оцінку!
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31.07.2025 14:10 Відповісти
Спочатку, вона наплювала на Українське Суспільство, а тепер крутить задом, і дякує Українському Суспільстві, що воно натовкли її мордою, у її ж лайно!!!
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31.07.2025 14:10 Відповісти
в Україні потрібно ввести смертну кару за топ корупцію та її покривання. Зеленский, уряд, ВР, СБУ, точніше СБЗ, його офіс були б основними кліентами на цей сервіс.
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31.07.2025 14:14 Відповісти
Що ця єрмаківська сосалка розуміє в очікуваннях суспільства?
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31.07.2025 14:19 Відповісти
Самі насsraли і поки народ із підтримкою західних партнерів не мокнули мордою в лайно, так би все і залишилось.
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31.07.2025 14:20 Відповісти
може краще їй задом крутити чим бути прем'єром
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31.07.2025 14:22 Відповісти
А що то було 22-го, чому не кажеш?
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31.07.2025 14:27 Відповісти
Ліцемерка,та ще й брехлива.
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31.07.2025 14:28 Відповісти
брешеш. Суспільство очікує, що ви всі чесно зізнаєтеся у своїх злочинах сьогодні ввечері по телемарафону. А після цього вас пов'яжуть агенти ФБР та заберуть на суд у США
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31.07.2025 14:29 Відповісти
Переобувание в воздухе - это искусство!
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31.07.2025 14:35 Відповісти
Ви повернули те що вкрали.
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31.07.2025 15:02 Відповісти
 
 