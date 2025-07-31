Учасники акції протесту біля Верховної Ради зустріли нардепку Безуглу вигуками "Іди на роботу". ВIДЕО
На акцію протесту з вимогою ухвалити законопроєкт, що поверне незалежність антикорупційним органам в Києві прийшла депутатка Марʼяна Безугла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мітингарі зустріли її вигуками "Іди на роботу". Відразу ж після початку засідання у Верховній Раді депутатка пішла з акції.
Відео: Денис Булавін / hromadske
Топ коментарі
+9 Марина #594701
показати весь коментар31.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
+6 Hrysha Hlyba
показати весь коментар31.07.2025 13:44 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар31.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
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фантастична потвора!
яка щє може бути робота у провокатора - провотаркині?
і в взагалі в неї сіндром....
не бити суку - тримайтеся вже там якось....