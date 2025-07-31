Учасники акції протесту біля Верховної Ради зустріли нардепку Безуглу вигуками "Іди на роботу". ВIДЕО

На акцію протесту з вимогою ухвалити законопроєкт, що поверне незалежність антикорупційним органам в Києві прийшла депутатка Марʼяна Безугла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мітингарі зустріли її вигуками "Іди на роботу". Відразу ж після початку засідання у Верховній Раді депутатка пішла з акції.

Відео: Денис Булавін / hromadske

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