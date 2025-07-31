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Новини Відео Новий закон щодо НАБУ і САП
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Учасники акції протесту біля Верховної Ради зустріли нардепку Безуглу вигуками "Іди на роботу". ВIДЕО

На акцію протесту з вимогою ухвалити законопроєкт, що поверне незалежність антикорупційним органам в Києві прийшла депутатка Марʼяна Безугла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мітингарі зустріли її вигуками "Іди на роботу". Відразу ж після початку засідання у Верховній Раді депутатка пішла з акції.

Відео: Денис Булавін / hromadske

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5366) протест (2438) САП (2431) Безугла Мар’яна (309)


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Топ коментарі
+9
Краще б - іди на йух!
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31.07.2025 13:45 Відповісти
+6
морда кірпіча!
фантастична потвора!
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31.07.2025 13:44 Відповісти
+6
А чого не іди *****!?
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31.07.2025 13:45 Відповісти
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морда кірпіча!
фантастична потвора!
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31.07.2025 13:44 Відповісти
Краще б - іди на йух!
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31.07.2025 13:45 Відповісти
А чого не іди *****!?
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31.07.2025 13:45 Відповісти
Вище
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31.07.2025 13:46 Відповісти
Не "іди на роботу", а "знайди собі роботу". Бо те, що робить зелена шушваль - не робота, а деребан і мародерство.
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31.07.2025 13:45 Відповісти
Гроші, з «бізнесів батька», заставляють безумну, вертітися перед Українцями, щоб не повісили, як в Сирії!!
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31.07.2025 13:46 Відповісти
Боже! Невже нема кому пояснити, що не треба сперечатися з божевільними!!!
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31.07.2025 13:48 Відповісти
Ну може чекають, що вона накинеться на когось..і її ввдразу на Кирилівську?
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31.07.2025 14:01 Відповісти
На Глеваху..
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31.07.2025 14:09 Відповісти
Сер, та Ви садюга..))
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31.07.2025 14:33 Відповісти
Дракониха на службі сірого кардинала.
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31.07.2025 13:51 Відповісти
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31.07.2025 13:52 Відповісти
так вона ж саме на роботі і була!
яка щє може бути робота у провокатора - провотаркині?
і в взагалі в неї сіндром....
не бити суку - тримайтеся вже там якось....
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31.07.2025 13:53 Відповісти
перший удар-постріл з опи? - тоді вже можна зелених гасити.
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31.07.2025 13:57 Відповісти
завжди знав, пані Марина, що ми з вами на одній хвилі колихаємося....
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31.07.2025 14:06 Відповісти
Вийти на простест проти чиновників і посміхатися це все одно що самому себе пальцем в ж*** трахнути. Чиновник повинен какати в штани при вигляді протестантів. Для цього люди повинні виходити не з посмішками а з вилами, якими штрихати в морду чиновникам і кожного ще граблями пару раз по спині причесати
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31.07.2025 13:55 Відповісти
чому цю потвору не утилізували в сміттєвий бак як колись в 2014-у окремих чиновників?
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31.07.2025 14:05 Відповісти
І чогоця ******* Марьянка Квазімодо жо людей постійно прется? А раптом там діти вониж перелякаются таее побачівши та почувши.
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31.07.2025 14:05 Відповісти
Вистачило би коротше:" Іди на..."
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31.07.2025 14:09 Відповісти
І підсрачник..
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31.07.2025 14:37 Відповісти
"Хворий на всі нервові та психічні захворювання, і ще трьома, невідомими досі" (с)
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31.07.2025 14:40 Відповісти
 
 