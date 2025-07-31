Участники акции протеста около Верховной Рады встретили нардепа Безуглу криками "Йди на роботу!". ВИДЕО
На акцию протеста с требованием принять законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам в Киеве, пришла депутат Марьяна Безуглая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, митингующие встретили ее криками "Йди на роботу". Сразу же после начала заседания в Верховной Раде депутат ушла с акции.
Видео: Денис Булавин / hromadske
Топ комментарии
+17 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий31.07.2025 13:44 Ответить Ссылка
+15 Марина #594701
показать весь комментарий31.07.2025 13:45 Ответить Ссылка
+13 Trevo Trow
показать весь комментарий31.07.2025 13:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фантастична потвора!
яка щє може бути робота у провокатора - провотаркині?
і в взагалі в неї сіндром....
не бити суку - тримайтеся вже там якось....