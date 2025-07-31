РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9723 посетителя онлайн
Новости Видео Новый закон о НАБУ и САП
5 585 25

Участники акции протеста около Верховной Рады встретили нардепа Безуглу криками "Йди на роботу!". ВИДЕО

На акцию протеста с требованием принять законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам в Киеве, пришла депутат Марьяна Безуглая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, митингующие встретили ее криками "Йди на роботу". Сразу же после начала заседания в Верховной Раде депутат ушла с акции.

Видео: Денис Булавин / hromadske

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП выкриками: "Безуглу - геть!". ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4479) протест (5896) САП (2254) Безуглая Марьяна (302)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
морда кірпіча!
фантастична потвора!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:44 Ответить
+15
Краще б - іди на йух!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:45 Ответить
+13
Не "іди на роботу", а "знайди собі роботу". Бо те, що робить зелена шушваль - не робота, а деребан і мародерство.
показать весь комментарий
31.07.2025 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
морда кірпіча!
фантастична потвора!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:44 Ответить
Краще б - іди на йух!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:45 Ответить
А чого не іди *****!?
показать весь комментарий
31.07.2025 13:45 Ответить
Вище
показать весь комментарий
31.07.2025 13:46 Ответить
Не "іди на роботу", а "знайди собі роботу". Бо те, що робить зелена шушваль - не робота, а деребан і мародерство.
показать весь комментарий
31.07.2025 13:45 Ответить
Гроші, з «бізнесів батька», заставляють безумну, вертітися перед Українцями, щоб не повісили, як в Сирії!!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:46 Ответить
Боже! Невже нема кому пояснити, що не треба сперечатися з божевільними!!!
показать весь комментарий
31.07.2025 13:48 Ответить
Ну може чекають, що вона накинеться на когось..і її ввдразу на Кирилівську?
показать весь комментарий
31.07.2025 14:01 Ответить
На Глеваху..
показать весь комментарий
31.07.2025 14:09 Ответить
Сер, та Ви садюга..))
показать весь комментарий
31.07.2025 14:33 Ответить
Дракониха на службі сірого кардинала.
показать весь комментарий
31.07.2025 13:51 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 13:52 Ответить
так вона ж саме на роботі і була!
яка щє може бути робота у провокатора - провотаркині?
і в взагалі в неї сіндром....
не бити суку - тримайтеся вже там якось....
показать весь комментарий
31.07.2025 13:53 Ответить
перший удар-постріл з опи? - тоді вже можна зелених гасити.
показать весь комментарий
31.07.2025 13:57 Ответить
завжди знав, пані Марина, що ми з вами на одній хвилі колихаємося....
показать весь комментарий
31.07.2025 14:06 Ответить
Вийти на простест проти чиновників і посміхатися це все одно що самому себе пальцем в ж*** трахнути. Чиновник повинен какати в штани при вигляді протестантів. Для цього люди повинні виходити не з посмішками а з вилами, якими штрихати в морду чиновникам і кожного ще граблями пару раз по спині причесати
показать весь комментарий
31.07.2025 13:55 Ответить
чому цю потвору не утилізували в сміттєвий бак як колись в 2014-у окремих чиновників?
показать весь комментарий
31.07.2025 14:05 Ответить
І чогоця ******* Марьянка Квазімодо жо людей постійно прется? А раптом там діти вониж перелякаются таее побачівши та почувши.
показать весь комментарий
31.07.2025 14:05 Ответить
Вистачило би коротше:" Іди на..."
показать весь комментарий
31.07.2025 14:09 Ответить
І підсрачник..
показать весь комментарий
31.07.2025 14:37 Ответить
"Хворий на всі нервові та психічні захворювання, і ще трьома, невідомими досі" (с)
показать весь комментарий
31.07.2025 14:40 Ответить
Мавпочка навчилась стілусом на планшетику букавки пичати, ну, це вже досягнення
показать весь комментарий
31.07.2025 15:23 Ответить
Коли громодянин отримує дозвіл на керування транспорту,або володіння зброєю - потрібна справка від психіатра,медична довідка...Цікаво,коли таких,як Безугла "обирають" для обирання, у них вимагають довідку,що не прип.....на?? А якщо ні??
показать весь комментарий
31.07.2025 15:28 Ответить
Ти зараз не вільна людина, зараз ти депутат, нікчемний депутат, потвора!!!
показать весь комментарий
31.07.2025 15:40 Ответить
 
 