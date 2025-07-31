Участники акции протеста около Верховной Рады встретили нардепа Безуглу криками "Йди на роботу!". ВИДЕО

На акцию протеста с требованием принять законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам в Киеве, пришла депутат Марьяна Безуглая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, митингующие встретили ее криками "Йди на роботу". Сразу же после начала заседания в Верховной Раде депутат ушла с акции.

Видео: Денис Булавин / hromadske

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