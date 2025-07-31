Закон о НАБУ и САП восстановил ключевые гарантии, но проблемы остаются, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Верховная Рада исправила решение, которое наносило вред антикоррупционным органам.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Рада исправила решение на прошлой неделе, которое нанесло вред, подрывая независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но проблемы остаются. ЕС поддерживает требования украинских граждан по реформам. Поддержка фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом", - подчеркнула Кос
Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
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