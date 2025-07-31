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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Закон о НАБУ и САП восстановил ключевые гарантии, но проблемы остаются, - еврокомиссар Кос

ЕС приветствует восстановление независимости НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Верховная Рада исправила решение, которое наносило вред антикоррупционным органам.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада исправила решение на прошлой неделе, которое нанесло вред, подрывая независимость НАБУ и САП. Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но проблемы остаются. ЕС поддерживает требования украинских граждан по реформам. Поддержка фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией должны оставаться приоритетом", - подчеркнула Кос

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Читайте: Свириденко: Закон о НАБУ и САП - это ответ на ожидания общества

ЕС приветствует восстановление независимости НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4479) Евросоюз (17450) САП (2254)


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Топ комментарии
+8
Давите этих контроцептивов. Пуская выолняют ВСЕ реформы. БЭБ таможня .
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31.07.2025 14:29 Ответить
+4
ЕС вимагає боротьби з том корупцією, але при цьому приховує том корупціонерів на своїй території.
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31.07.2025 14:16 Ответить
+3
Зебобіки, знаєте, що таке фундаментальні цінності??
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31.07.2025 14:17 Ответить
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ЕС вимагає боротьби з том корупцією, але при цьому приховує том корупціонерів на своїй території.
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31.07.2025 14:16 Ответить
Вони - інвестори. І гроші не пахнуть.
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31.07.2025 15:08 Ответить
вони що, займаються нашими корупціонерами у них справи на них, чи може Україна попросила повернути когось з них.
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31.07.2025 16:46 Ответить
Зебобіки, знаєте, що таке фундаментальні цінності??
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31.07.2025 14:17 Ответить
"******! Ну ти і валішь, начальнік!" (с) 😊
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31.07.2025 14:40 Ответить
Міндіч з чернишовим та миловановим(зрив формування БЕБ) та арброхамієм, нервово гризуть нігті??? Західні Партнери, знають все, про їх діяння із зеленським!! Єрмак мовчить, разом з наймитом з ГПУ, витріщивши очі!!?? І це московське лайно, вони вивернули в Україні!!
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31.07.2025 14:24 Ответить
Давите этих контроцептивов. Пуская выолняют ВСЕ реформы. БЭБ таможня .
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31.07.2025 14:29 Ответить
Поки не відновив. Закон не підписан і не набрав чинності.
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31.07.2025 15:10 Ответить
Головна проблема це банда Зеленськонго. І навіщо їм закінчувати війну, коли вони у корита.
Змінять схеми, чи представників Набу.
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31.07.2025 15:33 Ответить
Це типу "денег нет, хорошего настроения" ?
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31.07.2025 16:19 Ответить
Корупція ще зросла за цей час !
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31.07.2025 17:03 Ответить
 
 