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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Закон про НАБУ та САП відновив ключові гарантії, але проблеми лишаються, - єврокомісарка Кос

ЄС вітає відновлення незалежності НАБУ та САП

Єврокомісарка  з питань розширення Марта Кос заявила, що Верховна Рада виправила рішення, що завдавало шкоди антикорупційним органам.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада виправила рішення минулого тижня, яке завдало шкоди, підриваючи незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються. ЄС підтримує вимоги українських громадян щодо реформ. Підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом", - наголосила Кос

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Читайте: Свириденко: Закон про НАБУ і САП - це відповідь на очікування суспільства

ЄС вітає відновлення незалежності НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5366) Євросоюз (13951) САП (2431)


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ЕС вимагає боротьби з том корупцією, але при цьому приховує том корупціонерів на своїй території.
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31.07.2025 14:16 Відповісти
Зебобіки, знаєте, що таке фундаментальні цінності??
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31.07.2025 14:17 Відповісти
"******! Ну ти і валішь, начальнік!" (с) 😊
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31.07.2025 14:40 Відповісти
Міндіч з чернишовим та миловановим(зрив формування БЕБ) та арброхамієм, нервово гризуть нігті??? Західні Партнери, знають все, про їх діяння із зеленським!! Єрмак мовчить, разом з наймитом з ГПУ, витріщивши очі!!?? І це московське лайно, вони вивернули в Україні!!
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31.07.2025 14:24 Відповісти
Давите этих контроцептивов. Пуская выолняют ВСЕ реформы. БЭБ таможня .
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31.07.2025 14:29 Відповісти
 
 