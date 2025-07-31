Закон про НАБУ та САП відновив ключові гарантії, але проблеми лишаються, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Верховна Рада виправила рішення, що завдавало шкоди антикорупційним органам.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада виправила рішення минулого тижня, яке завдало шкоди, підриваючи незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються. ЄС підтримує вимоги українських громадян щодо реформ. Підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом", - наголосила Кос

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

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