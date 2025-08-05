Корупція при закупівлі дронів: суд взяв під варту керівника військової частини, застава - 2 млн грн

У вівторок, 5 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Як зазначається, строк дії запобіжного заходу - до 30 вересня 2025 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки:

1. прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

2. повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора;

4. утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

6. носити електронний засіб контролю.

Також читайте: Корупція при закупівлі дронів: суд взяв під варту директора підприємства-виробника БпЛА, застава - 2 млн грн

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"