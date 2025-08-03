Зеленський звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це йдеться в розпорядженнях президента №99/2025-рп та №98/2025-рп, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області", - сказано в документі.

"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, що Сергій Гайдай після звільнення з посади на начальника Луганської ОВА був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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