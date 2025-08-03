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Новини Хабарники Корупція на закупівлі дронів
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Зеленський звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая

Зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це йдеться в розпорядженнях президента №99/2025-рп та №98/2025-рп, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області", - сказано в документі. 

"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, що Сергій Гайдай після звільнення з посади на начальника Луганської ОВА був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Читайте також: Уряд схвалив проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко

Автор: 

Зеленський Володимир (24942) звільнення (2711) Гайдай ЛОГА (921)


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А куди їх послами Зєля призначить.?
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03.08.2025 00:34 Відповісти
та ж вони хабарники, НАБУ піймало, читай тут же вечірні інфи; звільнили по компроментуючим...
Ходна країна агреману не дасть. Касапи - хіба що...
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03.08.2025 00:37 Відповісти
хіба мало папуаських хунт на світі ?

.
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03.08.2025 00:47 Відповісти
Венедіктова, Таран, Хомчак, Рєзніков, Стефанішина - усі корупціонери - але на диво за указами Зеленського - усі дипломати...
Раніше послами в Молдові, Вірменії, Китаї - теж були корупціонери...
При бажанні цей список можна продовжити на десятки осіб і країн...
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03.08.2025 00:52 Відповісти
Стефанішиній в агремані Рубіо відмовив. Отак от зразу.
Резніков - не посол, але переховується. Інших - за руку до призначень послами не ловили, тому і отримали агремани.
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03.08.2025 00:59 Відповісти
Рябікін був звинувачений у корупції - а потім був призначений Зеленським послом в Китаї.
Таких історій за часи незалежності по послам, консулам, дипломатичним радникам та іншим дипломатичним представникам мінімум декілька десятків.
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03.08.2025 01:11 Відповісти
клоун , саме тому і призначає , воровку Стефанішину пропихував , нав'язував послом до США , воровку Венедіктову до Швейцаріі, мародера костіна з " інвалідами" прокурорами ,послом до Нідерландів , свого кума Чернишова мегаворюгу , гнида зейло , знущаючись , над українцями виставляє на конференцію , гроші клянчити
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03.08.2025 01:03 Відповісти
Часів Яр здали.
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03.08.2025 00:45 Відповісти
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03.08.2025 00:55 Відповісти
так є інфа, що https://zn.ua/ukr/war/nastup-na-pokrovsk-sirskij-pidsiliv-oboronu-na-peredovij-.html Сирський підсилив оборону на передовій на Покровському напрямку... Хоча: вірити їм - себе не поважати.
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03.08.2025 01:09 Відповісти
Тобі кого сказали звільнити? Два десятки Юрченків і Гайдаїв не дорівнюють одному Татарову або хоч пів Єрмаку. Думай ще, самогубство - не найкращий вибір.
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03.08.2025 01:09 Відповісти
 
 