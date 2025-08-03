Зеленский уволил начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко и председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
Об этом говорится в распоряжениях президента №99/2025-рп и №98/2025-рп, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить ЮРЧЕНКО Андрея Федоровича с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области", - сказано в документе .
"Уволить ГАЙДАЯ Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в распоряжении.
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+10 Малець Тарас
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+10 Анатолий #588039
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+9 Герхард
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Ходна країна агреману не дасть. Касапи - хіба що...
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Раніше послами в Молдові, Вірменії, Китаї - теж були корупціонери...
При бажанні цей список можна продовжити на десятки осіб і країн...
Резніков - не посол, але переховується. Інших - за руку до призначень послами не ловили, тому і отримали агремани.
Таких історій за часи незалежності по послам, консулам, дипломатичним радникам та іншим дипломатичним представникам мінімум декілька десятків.
І, яка к херам військова адміністрація на Закарпатті?
Всі вже настільки звикли до цих ОВА, що ніхто вже не питає, якого лішого вони роблять там, де бойових дій нема і ніколи не буде
До речі він у Рубіжньому хоч був коли небудь?
Бо треба відволікти увагу від найближчих друзєй.
Все бабло за должности должно стекаться в один карман?