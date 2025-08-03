РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8977 посетителей онлайн
Новости Взяточники Коррупция на закупках дронов
2 159 23

Зеленский уволил начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко и председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая

Зеленський

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом говорится в распоряжениях президента №99/2025-рп и №98/2025-рп, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить ЮРЧЕНКО Андрея Федоровича с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области", - сказано в документе .

"Уволить ГАЙДАЯ Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в распоряжении.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (21415) увольнение (2697) Гайдай ЛОГА (716)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Венедіктова, Таран, Хомчак, Рєзніков, Стефанішина - усі корупціонери - але на диво за указами Зеленського - усі дипломати...
Раніше послами в Молдові, Вірменії, Китаї - теж були корупціонери...
При бажанні цей список можна продовжити на десятки осіб і країн...
показать весь комментарий
03.08.2025 00:52 Ответить
+10
Рубіжне в окупації,а голова є,адміністації є,і так по всім містам,скільки грошей йде на дармоїдів
показать весь комментарий
03.08.2025 06:18 Ответить
+9
Вибачте, а хто ж їх на ці посади призначав?
І, яка к херам військова адміністрація на Закарпатті?

Всі вже настільки звикли до цих ОВА, що ніхто вже не питає, якого лішого вони роблять там, де бойових дій нема і ніколи не буде
показать весь комментарий
03.08.2025 01:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куди їх послами Зєля призначить.?
показать весь комментарий
03.08.2025 00:34 Ответить
та ж вони хабарники, НАБУ піймало, читай тут же вечірні інфи; звільнили по компроментуючим...
Ходна країна агреману не дасть. Касапи - хіба що...
показать весь комментарий
03.08.2025 00:37 Ответить
хіба мало папуаських хунт на світі ?

.
показать весь комментарий
03.08.2025 00:47 Ответить
Венедіктова, Таран, Хомчак, Рєзніков, Стефанішина - усі корупціонери - але на диво за указами Зеленського - усі дипломати...
Раніше послами в Молдові, Вірменії, Китаї - теж були корупціонери...
При бажанні цей список можна продовжити на десятки осіб і країн...
показать весь комментарий
03.08.2025 00:52 Ответить
Стефанішиній в агремані Рубіо відмовив. Отак от зразу.
Резніков - не посол, але переховується. Інших - за руку до призначень послами не ловили, тому і отримали агремани.
показать весь комментарий
03.08.2025 00:59 Ответить
Рябікін був звинувачений у корупції - а потім був призначений Зеленським послом в Китаї.
Таких історій за часи незалежності по послам, консулам, дипломатичним радникам та іншим дипломатичним представникам мінімум декілька десятків.
показать весь комментарий
03.08.2025 01:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VgyQ-1tzFaY&lc=Ugw0tWA_vJ1ecE1hFoh4AaABAg.ALKquJbEOidALLAZ6OGo80 https://www.youtube.com/watch?v=VgyQ-1tzFaY&lc=Трамп лишил Путина главного оружия / Охота на коррупционеров ОПы в Европе началась / №986/ Юрий Швец
показать весь комментарий
03.08.2025 02:12 Ответить
клоун , саме тому і призначає , воровку Стефанішину пропихував , нав'язував послом до США , воровку Венедіктову до Швейцаріі, мародера костіна з " інвалідами" прокурорами ,послом до Нідерландів , свого кума Чернишова мегаворюгу , гнида зейло , знущаючись , над українцями виставляє на конференцію , гроші клянчити
показать весь комментарий
03.08.2025 01:03 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2025 07:49 Ответить
Тобі кого сказали звільнити? Два десятки Юрченків і Гайдаїв не дорівнюють одному Татарову або хоч пів Єрмаку. Думай ще, самогубство - не найкращий вибір.
показать весь комментарий
03.08.2025 01:09 Ответить
Вибачте, а хто ж їх на ці посади призначав?
І, яка к херам військова адміністрація на Закарпатті?

Всі вже настільки звикли до цих ОВА, що ніхто вже не питає, якого лішого вони роблять там, де бойових дій нема і ніколи не буде
показать весь комментарий
03.08.2025 01:20 Ответить
В яка к херам військова адміністрація у окупованому Рубіжному?
показать весь комментарий
03.08.2025 02:30 Ответить
Не знаю. Її хоч створили не після окупації?
показать весь комментарий
03.08.2025 02:39 Ответить
Рубіжне в окупації,а голова є,адміністації є,і так по всім містам,скільки грошей йде на дармоїдів
показать весь комментарий
03.08.2025 06:18 Ответить
До сих пор работает пенсионный фонд и налоговая Ворошиловского района города Донецка
показать весь комментарий
03.08.2025 09:19 Ответить
Ну не рубіжанам же гроші роздавати!!!

До речі він у Рубіжньому хоч був коли небудь?
показать весь комментарий
03.08.2025 09:29 Ответить
Предал друзей,нехорошо.
показать весь комментарий
03.08.2025 07:24 Ответить
Та не такі то вже й друзі були. Цих можна і здати.
Бо треба відволікти увагу від найближчих друзєй.
показать весь комментарий
03.08.2025 08:45 Ответить
Мы смеялись как Лукашенко картошку перебирал, а у нас глава райодминнистрации - уровень президента. Скоро президент будет голову сільради призначати.
Все бабло за должности должно стекаться в один карман?
показать весь комментарий
03.08.2025 09:17 Ответить
 
 