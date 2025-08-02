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Новини Хабарники Корупція на закупівлі дронів
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Уряд схвалив проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко

гайдай

Кабінет Міністрів направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

Читайте також: Уряд направить Зеленському проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко

Автор: 

Кабмін (14274) звільнення (2711) Свириденко Юлія (414) Гайдай ЛОГА (921)


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Ішак разом з своїм шапіто розігрують виставу боротьби з корупцією.
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02.08.2025 21:58 Відповісти
віслюка ставлять в стійло.
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02.08.2025 23:12 Відповісти
Декларація Кузнєцова. Ви не повірите! Він ще й отримував соціальну допомогу, а його дружина ВПО! Яка ганьба.
ватнік Zемленський татусьові $200/місяць виплату оформив
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02.08.2025 21:59 Відповісти
Таке враження що всі хто при владі хоч в Києві, хоч на місцях таким чином"заробляють".Все зводиться до фрази януковича :"Син у мене роботящий."
Всі вони роботящі.
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02.08.2025 22:03 Відповісти
на дня зникне з України
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02.08.2025 22:04 Відповісти
Всі крадуть…, якщо тобі здається, що хтось не краде, його просто ще не викрили…
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02.08.2025 22:17 Відповісти
Навіщо звільнили? Чернишова не звільняли, навіть відстоювали його незамінність на посаді. Чи Гайдай не в числі тих незамінних менеджерів?
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02.08.2025 23:11 Відповісти
 
 