Нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях, - Зеленський заслухав доповідь Кривоноса і Клименка. ФОТО
Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу.
Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - зауважив він.
Топ коментарі
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар02.08.2025 17:31 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.08.2025 17:07 Відповісти Посилання
+2 liwimta
показати весь коментар02.08.2025 17:11 Відповісти Посилання
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Я І САМ АНТИКОРУПЦІОНЕР. Я ЗОВСІМ І НЕ ПІДПИСУВАВ ЗАКОН ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НАБУ І САП
Викрито одного нардепа Украіни (не вказано де він депутат), не вказано скільки очільників органів місцевого сомоврядування і військово службовків. Підозрюю що тоже по одному. Не вказано за який період.
Але окуітельно вдячний.
Цікаво було б дізнатися, хто це та з якої фракції.
Втім, як і депутатів ВзР.
возглавляет иотвечает за ее отсутствие
И это в то время, когда президент заявляет, что коррупции нет.
А шо там з чєрнишовим і міндічем, єврей зєлєнской заслухав чи не на часі?