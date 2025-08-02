Нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях, - Зеленський заслухав доповідь Кривоноса і Клименка. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу.

Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - зауважив він.

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