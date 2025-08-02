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Новини Фото Хабарники Новий закон щодо НАБУ і САП
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Нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях, - Зеленський заслухав доповідь Кривоноса і Клименка. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу.

Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - зауважив він.

Також читайте: Посадовець СБУ вимагав $300 тис. хабаря: слідство завершено, відкрито матеріали справи, - НАБУ

Зеленський, Кривонос та Клименко
Зеленський, Кривонос та Клименко
Зеленський, Кривонос та Клименко
Зеленський, Кривонос та Клименко

Автор: 

НАБУ (5389) Зеленський Володимир (24942) САП (2442) Кривонос Семен (65) Клименко Олександр САП (45)


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Топ коментарі
+7
А відколи очільники НАБУ і САП доповідають чи звітують державному чиновнику? Яким законом передбачено підзвітність цих органів президенту? 🤔
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02.08.2025 17:31 Відповісти
+3
Єрмак опіздав? - непорядок
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02.08.2025 17:07 Відповісти
+2
День окуітельних заслуховувань НАБУ та САП.
Викрито одного нардепа Украіни (не вказано де він депутат), не вказано скільки очільників органів місцевого сомоврядування і військово службовків. Підозрюю що тоже по одному. Не вказано за який період.
Але окуітельно вдячний.
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02.08.2025 17:11 Відповісти
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МАБУТЬ З ШАБУНЫНЫМ БРАТАТЬСЯ БУДЕТ.
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02.08.2025 17:02 Відповісти
СМАТРІТЄ, СМАТРІТЄ!!!
Я І САМ АНТИКОРУПЦІОНЕР. Я ЗОВСІМ І НЕ ПІДПИСУВАВ ЗАКОН ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НАБУ І САП
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02.08.2025 18:14 Відповісти
Єрмак опіздав? - непорядок
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02.08.2025 17:07 Відповісти
Слід копнути гній під назвою : митник, податківець, суддя, прокурор. Ось де можна накопати хробаків для "риболовлі" !!!
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02.08.2025 17:08 Відповісти
День окуітельних заслуховувань НАБУ та САП.
Викрито одного нардепа Украіни (не вказано де він депутат), не вказано скільки очільників органів місцевого сомоврядування і військово службовків. Підозрюю що тоже по одному. Не вказано за який період.
Але окуітельно вдячний.
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02.08.2025 17:11 Відповісти
це все вороже ІПСО, у нас корупції більше нема, сам ПреЗедент казав!
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02.08.2025 17:11 Відповісти
НАКАЗАВ голова ставки !!!- він думає у ПАРТНЕРІВ на ОЦИХ , котрих дозволено завалити справи імєюццца ???Під ніж підуть ті котрі не все здавали зароблене ГОЛОВуконтору МАРОДЕРАТНІ
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02.08.2025 18:20 Відповісти
"... один із народних депутатів України".

Цікаво було б дізнатися, хто це та з якої фракції.
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02.08.2025 17:13 Відповісти
Депутат Украіни. Де? ВРУ, міськоі ради Украіни.... Депутатів у нас багато.🤣
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02.08.2025 17:16 Відповісти
Народні депутати України працюють тільки у Верховній Раді. В усіх інших радах - депутати місцевих рад, без слова народні.
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02.08.2025 17:27 Відповісти
А, то не народні, місцеві? То іх народ не обирав. Розумію.
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02.08.2025 17:30 Відповісти
Депутатів до місцевих рад обирають виборці громад, а не усього народу як до ВРУ. У цьому полягає відмінність у назві депутатської посади.
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02.08.2025 17:33 Відповісти
"Нарід" за них "галасував", але це не означає, що "нарід" їх обирав.
Втім, як і депутатів ВзР.
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02.08.2025 17:34 Відповісти
Заслухав ,а хтопокриває корупцію під час війни ? вся відповідальність на президенті.
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02.08.2025 17:14 Відповісти
Факты наличия массовой коррупции слушает тот, кто возглавляет и отвечает за ее отсутствие
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02.08.2025 17:24 Відповісти
придивіться до структур під дахом МВС (ТСЦ, ДМС, і т.п.) там дуже жирно ...
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02.08.2025 17:24 Відповісти
ух оце запрацювали , ловлять і ловлять ніяк не переловлять ...***.ь !
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02.08.2025 17:27 Відповісти
Интересно, а есть ли кто-нибудь в окружении президента, кто в той или оной форме не воровал?
И это в то время, когда президент заявляет, что коррупции нет.
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02.08.2025 17:30 Відповісти
А відколи очільники НАБУ і САП доповідають чи звітують державному чиновнику? Яким законом передбачено підзвітність цих органів президенту? 🤔
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02.08.2025 17:31 Відповісти
Більше немає злого генія портнова, тепер главний законопісєц - криворіжський недоумок Боневтік
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02.08.2025 17:47 Відповісти
ШОУ МАСТ... ГОуВНО!!!- де ГОЛОВНІ КУМИ-ДРУЗІ ВОВКИ , ЙОГО ОЛІГАРХ СЬОГОДНІ НОМЕР ОДИН МІНДІЧ???
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02.08.2025 18:14 Відповісти
ПРошу вибачення , крупнякові літери самі вискочили - ПРо крупнякову ж рибу йшла сПРава
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02.08.2025 18:16 Відповісти
Чернишова викрито, міндіча викрито, дЕрьмака, слуг викрито, тебе викрито і шо?
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02.08.2025 17:41 Відповісти
Шоу для одноклітинних зебілів.
А шо там з чєрнишовим і міндічем, єврей зєлєнской заслухав чи не на часі?
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02.08.2025 17:45 Відповісти
Шось якісь у них всіх морди лиця довольні. Мабуть всі зробили таку пропозицію від якої ці антикоруціонери не могли відмовитися. Ну все якось мутно,показушно і схоже як шоу для партнерів. Бо головні риби як плавали так і плавають в мутній воді
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02.08.2025 17:56 Відповісти
Абсурдна ситуація в країні: сотні тисяч підготовлених громадян під присягою розгулюють на 4-й рік війни у внутрішньому та зовнішньому тилу, а тим часом з економіки масово вирвали сотню(і) тисяч непідготовлених у військовому плані цивілістів. Не дивно, що захід стримано фінансує такий стиль ведення війни.
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02.08.2025 18:09 Відповісти
Завтра заключать "сдєлку" з прокурором про визнання вини, перерахування 3-4 млн на ЗСУ і гуляй вася!
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02.08.2025 18:19 Відповісти
 
 