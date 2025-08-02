Нардеп, главы районной и городской администраций и военные Нацгвардии разоблачены на взятках, - Зеленский заслушал доклад Кривоноса и Клименко. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу.

Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - отметил он.

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