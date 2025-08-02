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Нардеп, главы районной и городской администраций и военные Нацгвардии разоблачены на взятках, - Зеленский заслушал доклад Кривоноса и Клименко. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу.

Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - отметил он.

Также читайте: Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ

Зеленский, Кривонос и Клименко
Зеленский, Кривонос и Клименко
Зеленский, Кривонос и Клименко
Зеленский, Кривонос и Клименко

Автор: 

НАБУ (4500) Зеленский Владимир (21415) САП (2269) Кривонос Семен (54) Клименко Александр САП (34)


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Топ комментарии
+16
А відколи очільники НАБУ і САП доповідають чи звітують державному чиновнику? Яким законом передбачено підзвітність цих органів президенту? 🤔
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02.08.2025 17:31 Ответить
+8
Єрмак опіздав? - непорядок
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02.08.2025 17:07 Ответить
+6
це все вороже ІПСО, у нас корупції більше нема, сам ПреЗедент казав!
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02.08.2025 17:11 Ответить
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МАБУТЬ З ШАБУНЫНЫМ БРАТАТЬСЯ БУДЕТ.
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02.08.2025 17:02 Ответить
СМАТРІТЄ, СМАТРІТЄ!!!
Я І САМ АНТИКОРУПЦІОНЕР. Я ЗОВСІМ І НЕ ПІДПИСУВАВ ЗАКОН ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НАБУ І САП
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02.08.2025 18:14 Ответить
Єрмак опіздав? - непорядок
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02.08.2025 17:07 Ответить
Ніт, там де свої «слуги» золотий унітаз Янєлоху на голову наділи, там він нехай сам розбирається без ларьочника. Козирь може бути на фотках лише в красівих новинах.
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02.08.2025 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jO-GOfVpNps
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02.08.2025 19:06 Ответить
Слід копнути гній під назвою : митник, податківець, суддя, прокурор. Ось де можна накопати хробаків для "риболовлі" !!!
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02.08.2025 17:08 Ответить
День окуітельних заслуховувань НАБУ та САП.
Викрито одного нардепа Украіни (не вказано де він депутат), не вказано скільки очільників органів місцевого сомоврядування і військово службовків. Підозрюю що тоже по одному. Не вказано за який період.
Але окуітельно вдячний.
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02.08.2025 17:11 Ответить
це все вороже ІПСО, у нас корупції більше нема, сам ПреЗедент казав!
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02.08.2025 17:11 Ответить
НАКАЗАВ голова ставки !!!- він думає у ПАРТНЕРІВ на ОЦИХ , котрих дозволено завалити справи імєюццца ???Під ніж підуть ті котрі не все здавали зароблене ГОЛОВуконтору МАРОДЕРАТНІ
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02.08.2025 18:20 Ответить
"... один із народних депутатів України".

Цікаво було б дізнатися, хто це та з якої фракції.
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02.08.2025 17:13 Ответить
Депутат Украіни. Де? ВРУ, міськоі ради Украіни.... Депутатів у нас багато.🤣
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02.08.2025 17:16 Ответить
Народні депутати України працюють тільки у Верховній Раді. В усіх інших радах - депутати місцевих рад, без слова народні.
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02.08.2025 17:27 Ответить
А, то не народні, місцеві? То іх народ не обирав. Розумію.
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02.08.2025 17:30 Ответить
Депутатів до місцевих рад обирають виборці громад, а не усього народу як до ВРУ. У цьому полягає відмінність у назві депутатської посади.
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02.08.2025 17:33 Ответить
"Нарід" за них "галасував", але це не означає, що "нарід" їх обирав.
Втім, як і депутатів ВзР.
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02.08.2025 17:34 Ответить
Заслухав ,а хтопокриває корупцію під час війни ? вся відповідальність на президенті.
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02.08.2025 17:14 Ответить
Факты наличия массовой коррупции слушает тот, кто возглавляет и отвечает за ее отсутствие
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02.08.2025 17:24 Ответить
придивіться до структур під дахом МВС (ТСЦ, ДМС, і т.п.) там дуже жирно ...
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02.08.2025 17:24 Ответить
ух оце запрацювали , ловлять і ловлять ніяк не переловлять ...***.ь !
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02.08.2025 17:27 Ответить
Интересно, а есть ли кто-нибудь в окружении президента, кто в той или оной форме не воровал?
И это в то время, когда президент заявляет, что коррупции нет.
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02.08.2025 17:30 Ответить
немає , бо все там організовано так, що яйця усіх та кожного повинні бути денно й нощно затиснутими в лещатах компромату - на цьому стоїть кремлем розкручена операція БУРАТІНО , а папа карлоБеня ще не все про них сказав - тому й ховають у буцегарні Малюка .
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02.08.2025 18:23 Ответить
А відколи очільники НАБУ і САП доповідають чи звітують державному чиновнику? Яким законом передбачено підзвітність цих органів президенту? 🤔
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02.08.2025 17:31 Ответить
Більше немає злого генія портнова, тепер главний законопісєц - криворіжський недоумок Боневтік
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02.08.2025 17:47 Ответить
ШОУ МАСТ... ГОуВНО!!!- де ГОЛОВНІ КУМИ-ДРУЗІ ВОВКИ , ЙОГО ОЛІГАРХ СЬОГОДНІ НОМЕР ОДИН МІНДІЧ???
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02.08.2025 18:14 Ответить
ПРошу вибачення , крупнякові літери самі вискочили - ПРо крупнякову ж рибу йшла сПРава
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02.08.2025 18:16 Ответить
Чернишова викрито, міндіча викрито, дЕрьмака, слуг викрито, тебе викрито і шо?
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02.08.2025 17:41 Ответить
Шоу для одноклітинних зебілів.
А шо там з чєрнишовим і міндічем, єврей зєлєнской заслухав чи не на часі?
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02.08.2025 17:45 Ответить
Шось якісь у них всіх морди лиця довольні. Мабуть всі зробили таку пропозицію від якої ці антикоруціонери не могли відмовитися. Ну все якось мутно,показушно і схоже як шоу для партнерів. Бо головні риби як плавали так і плавають в мутній воді
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02.08.2025 17:56 Ответить
Абсурдна ситуація в країні: сотні тисяч підготовлених громадян під присягою розгулюють на 4-й рік війни у внутрішньому та зовнішньому тилу, а тим часом з економіки масово вирвали сотню(і) тисяч непідготовлених у військовому плані цивілістів. Не дивно, що захід стримано фінансує такий стиль ведення війни.
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02.08.2025 18:09 Ответить
Завтра заключать "сдєлку" з прокурором про визнання вини, перерахування 3-4 млн на ЗСУ і гуляй вася!
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02.08.2025 18:19 Ответить
Доклад лідору нації про те що хапнули на корупції депутати його фракції?Чи вибачилися?Це так то незалежність інституцій виглядає?
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02.08.2025 18:38 Ответить
За чернишлва і міндіча с завгоспом уже забули , порішали уже нелоху доповідають
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02.08.2025 18:51 Ответить
так це ж був торг саме на цих прізвищах . Ризикнули в ОПУ, патєрялі ліцо лідора тіпа врмєнна, ЗАРАЗ ГУЧНО РОЗКРУТЯТЬ справи по мелкоті , й нехай спробують партнери відійти від намірів допомагати Україні - їм же краще не буде, й війна швидше прийде ло них у хату ... Ця блдська зеЄмерзота переграє й зараз п"єсою НЕНАЧАСІ.
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02.08.2025 19:44 Ответить
а у ВР стільки ще такого гнійнозельного добра, каторго не шкода!!!
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02.08.2025 19:46 Ответить
Ішак крупним планом. От і вся новина від заслуховування.
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02.08.2025 19:38 Ответить
Да не вже?? Вдячний....Щось змінилося?? Може ще Чернишова засудять?? Та ні - це вже мрії...Подяка Тай годі!
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02.08.2025 20:17 Ответить
..чергова огидна зеленська вистава для жлобського лохторату..
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02.08.2025 20:20 Ответить
Чи дочекаємось ми справедливого вироку від високооплачуваних з довічним утриманням платниками податків українських суддів.
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02.08.2025 20:44 Ответить
 
 