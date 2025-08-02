Уряд направить Зеленському проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко

Сьогодні на засіданні уряд запропонує звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях, - Зеленський заслухав доповідь Кривоноса і Клименка. ФОТО

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.