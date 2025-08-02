УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
1 854 18

Уряд направить Зеленському проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко

гайдая звільнять з посади голови Мукачівської РДА

Сьогодні на засіданні уряд запропонує звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях, - Зеленський заслухав доповідь Кривоноса і Клименка. ФОТО

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Автор: 

звільнення (2711) Свириденко Юлія (414) Гайдай ЛОГА (921)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Яка потужна перемога!! Звільнити! А потім - зобов'язання,Монако,батальон.
показати весь коментар
02.08.2025 20:29 Відповісти
+6
накрав, накрав, звільнили! наступний! не країна- рай для хабарників !!
показати весь коментар
02.08.2025 20:38 Відповісти
+4
Бояре - плохие - царь - он хороший!!
Мовою оригіналу((
Віримо??
показати весь коментар
02.08.2025 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка потужна перемога!! Звільнити! А потім - зобов'язання,Монако,батальон.
показати весь коментар
02.08.2025 20:29 Відповісти
Батальон Монако з непероможною назвою "Зелень" даже американці з европейцами не можуть перемогти!
Бо на чолі його стоіть керивник жОПи дЕрмак!
показати весь коментар
02.08.2025 20:34 Відповісти
Бояре - плохие - царь - он хороший!!
Мовою оригіналу((
Віримо??
показати весь коментар
02.08.2025 20:34 Відповісти
Бідний-бідний Зєля... Він нічого не знав... І Єрмидло також про це не чув...
показати весь коментар
02.08.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2025 20:37 Відповісти
накрав, накрав, звільнили! наступний! не країна- рай для хабарників !!
показати весь коментар
02.08.2025 20:38 Відповісти
Все ''правильно'' робить Зеленський - своїх рідних злодіїв, які так необачно ''прокололись'' - по тихеньку без зайвого шуму звільняють.
Саджати до тюрми їх не можна - бо не для себе ж крали - а для Бандитського ''общака'' Зеленського-Міндіча.
А далі.?
А далі дипломатична кар'єра - свої рідних злодіїв Зеленський дуже любить призначати послами до інших країн.
показати весь коментар
02.08.2025 20:39 Відповісти
"зелена" боротьба з корупцією-накрав,поділився із владою звільнили.влада вивезла за межі границь України
показати весь коментар
02.08.2025 20:41 Відповісти
https://t.me/Snidanok_Khymery/2577?single СНІДАНОК ХИМЕРИ

Судячи з декларації голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай веде скромний спосіб життя.

З 2008 року користується квартирою в Києві, яка належить Тетяні Бабак, а також орендує квартиру в Ужгороді, яка належить Андрію Угрюмову.

Справа в тому, що всю нерухомість Сергій оформляв на свою дівчину/цивільну дружну, яку звісно не вказував в своїй декларації - на Анастасію Судовцову.

На ній зареєстрована в столиці дві квартири в елітних ЖК, в "Бульвар фонтанів" та "Французький квартал". А також одна квартира по вулиці Михайла Драгомирова.

І один шикарний приватний будинок в місті Ужгород. На відео ви частково можете побачити який має вигляд маєток.
показати весь коментар
02.08.2025 20:42 Відповісти
А хто ж його туди назначив?
показати весь коментар
02.08.2025 20:48 Відповісти
Вийде на перекур на балкон і .... ;Далі буде)!
показати весь коментар
02.08.2025 20:50 Відповісти
Мукачевська РДА? Здається мені, що з перших днів призначення він створив "вікно" на кордоні.
показати весь коментар
02.08.2025 20:58 Відповісти
ще з 2015-го року...
показати весь коментар
02.08.2025 21:02 Відповісти
З новим послом вас!
показати весь коментар
02.08.2025 21:09 Відповісти
Тварини є б в н і...
показати весь коментар
02.08.2025 21:17 Відповісти
НовиЄліТца команди свириДенко- голохвастової.
Залізний гардеп:
👨‍⚖️💪 Але є і потужна новина….
Наш потужний новий Міністр юстиції Герман Галущенко говорять призначив собі потужного нового радника…. Екс-директора КНДІСЕ Олександра Рувіна)))
Особистість легендарна - в Мінʼюсті точно порадить як реформувати експертні установи Тож хоч і Міндіч закордоном, але його люді працюють не покладаючи рук ✊
показати весь коментар
02.08.2025 21:48 Відповісти
 
 