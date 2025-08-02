Уряд направить Зеленському проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, - Свириденко
Сьогодні на засіданні уряд запропонує звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - написала вона.
Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
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Бо на чолі його стоіть керивник жОПи дЕрмак!
Мовою оригіналу((
Віримо??
Саджати до тюрми їх не можна - бо не для себе ж крали - а для Бандитського ''общака'' Зеленського-Міндіча.
А далі.?
А далі дипломатична кар'єра - свої рідних злодіїв Зеленський дуже любить призначати послами до інших країн.
Судячи з декларації голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай веде скромний спосіб життя.
З 2008 року користується квартирою в Києві, яка належить Тетяні Бабак, а також орендує квартиру в Ужгороді, яка належить Андрію Угрюмову.
Справа в тому, що всю нерухомість Сергій оформляв на свою дівчину/цивільну дружну, яку звісно не вказував в своїй декларації - на Анастасію Судовцову.
На ній зареєстрована в столиці дві квартири в елітних ЖК, в "Бульвар фонтанів" та "Французький квартал". А також одна квартира по вулиці Михайла Драгомирова.
І один шикарний приватний будинок в місті Ужгород. На відео ви частково можете побачити який має вигляд маєток.
Залізний гардеп:
👨⚖️💪 Але є і потужна новина….
Наш потужний новий Міністр юстиції Герман Галущенко говорять призначив собі потужного нового радника…. Екс-директора КНДІСЕ Олександра Рувіна)))
Особистість легендарна - в Мінʼюсті точно порадить як реформувати експертні установи Тож хоч і Міндіч закордоном, але його люді працюють не покладаючи рук ✊