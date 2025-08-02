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Новини Хабарники
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Викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп, - НАБУ. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.

корупція при закупівлі РЕБ
корупція при закупівлі РЕБ

Як працювала схема?

"Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі – згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

НАБУ і САП підкреслили, що діють виключно в межах законних повноважень, які визначенні чинним законодавством.

"Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду.

Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція - приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, щойно Зеленський повідомив, що нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях.

Автор: 

НАБУ (5389) хабар (4764) депутат (1797) САП (2442) закупівлі (3513)


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Топ коментарі
+14
Нічого дивного.А як там Чернишов,до нього ніяких питань вже нема?
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02.08.2025 17:14 Відповісти
+12
"Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі" Джерело: https://censor.net/ua/n3566665
🤣😂🤣
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02.08.2025 17:15 Відповісти
+10
Цікаво, чому саме в таких темах суттєво менше коментарів і осуду, аніж, наприклад у новинах про тцк і ухилянтів? Адже саме такі «схеми» і є тим самим, що сильно шкодить обороноздатності країни і буквально руйнує її зсередини
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02.08.2025 17:22 Відповісти
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Нардепа ловлять?
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02.08.2025 17:14 Відповісти
Нічого дивного.А як там Чернишов,до нього ніяких питань вже нема?
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02.08.2025 17:14 Відповісти
Це до набу-сап мабуть питання? Вони ж знов незалежні. І можуть тягти як з мартинеком і насіровим...
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02.08.2025 17:52 Відповісти
"Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі" Джерело: https://censor.net/ua/n3566665
🤣😂🤣
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02.08.2025 17:15 Відповісти
Ви що з дуба впали? Дякуєте за що, за те що відмінив незалежність, а потім всрався і частково повернув усе назад, при цьому забравши справи свого оточення
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02.08.2025 17:43 Відповісти
Жарт сподобався!
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02.08.2025 18:04 Відповісти
Ну а дякування --це вже зайве.
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02.08.2025 17:15 Відповісти
більше схоже на сарказм, але це моя особиста диванна думка
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02.08.2025 17:21 Відповісти
Сарказм чистої води,але потрібно було ще сказати що він Черчіль,Наполеон і Голда Меєр в одній особі.В стилі "Кварталу".
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02.08.2025 17:33 Відповісти
Чергові мерзенні мародери...
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02.08.2025 17:17 Відповісти
Ну ми що не є українці, там якихось 30 процентів, лише?
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02.08.2025 17:17 Відповісти
А я пам'ятаю часи, коли все тіільки починалось, і поважні пани вимагали лише 10% віткату... Одного так і звали - пан " десять відсотків"...
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02.08.2025 17:23 Відповісти
Агрохимия и *********?
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02.08.2025 17:21 Відповісти
Цікаво, чому саме в таких темах суттєво менше коментарів і осуду, аніж, наприклад у новинах про тцк і ухилянтів? Адже саме такі «схеми» і є тим самим, що сильно шкодить обороноздатності країни і буквально руйнує її зсередини
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02.08.2025 17:22 Відповісти
Про ТЦК-або вбили,або покалічили і працюють там зовсім не учасники бойових дій та з пораненнями.Чому там комментів більше???Нічого незрозуміло дійсно.
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02.08.2025 17:26 Відповісти
Просто дивує, що коли новина про якогось хлопця, якого спіймали біля кордону, то часто спостерігаю тут заклики на кшталт: «розстріляти ссикуна», повісити біосміття» і т.п. А коли новина про людей, які обкрадають державу, яка і так стікає кровʼю і тим самим значно зменшують її шанси на існування, то всі такі мовчать тіпа: «А що тут такого? Завжди ж крали…» якось це нелогічно виглядає
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02.08.2025 17:33 Відповісти
То підори на роботі,їх до 10 чоловік.
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02.08.2025 17:36 Відповісти
Люди вже звикли до новин про корупцію тричі на тиждень, тим самим наче нормалізуючи це явище десь на підсвідомості. Все рідше задаються питанням, що якби не корупція, яка набула системного характеру, то нестачі коштів на потреби армії не існувало б. Тим часом, люди скидають власні кошти, а чинна влада обкрадає, паразитуючи на суспільстві і війні, як опортуністи. Це все якось рухається синхронно, хоча виглядає абсолютно відразливо.
Залишається сподіватись, що невідворотність покарання без терміну давності все ж не ефемерна штука для кожного з них.
А з іншого боку, серед новин про тцк і ухилянтів, ну треба ж вектор уваги на когось зміщувати, перенаправляти зневагу. Очевидно, що владним прихвостням не вигідно, щоб погляд падав на них. Все похідне можна далі логічно розкласти по полицях.
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02.08.2025 17:52 Відповісти
Ті що про ТЦК та ухилянтів багато пишуть,просто заздрять тим, хто не фронті ,а тупо багатіє на розкраданнях.Були б вони коло того корита,то було все "в шекаладє"(((
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02.08.2025 17:55 Відповісти
За що він дякує,за то що посадив кращого його працівника за спецоперацію по справі Міндіча?
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02.08.2025 17:24 Відповісти
Агрохімія?
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02.08.2025 17:27 Відповісти
Ніколи такого не було і знову...
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02.08.2025 17:28 Відповісти
гарні в нас дыржавники з диржавою. Жаль НАБУ не разогнали
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02.08.2025 17:32 Відповісти
Ніхто і не планував їх розганяти - просто зробили ручним ...
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02.08.2025 17:41 Відповісти
Таки треба забороняти то НАБУ, бо навіть упороті адепти зєлєнскава помітять, що вождь не зовсім то втомлений державний муж, який ночами не спить, все про Україну думає
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02.08.2025 17:37 Відповісти
Жополизтво вищого гатунку! Дякуємо презу денту за те,що хотів, але не вдалося каструвати НАБУ і САП. Але ж останнім законом все-одно обмежив їх права.
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02.08.2025 17:39 Відповісти
Підй%бнули Ваву . Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі"
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02.08.2025 17:43 Відповісти
Зато тепер жоден порохобот не дорікне потужному Лідору - де мільйон дронів? Все чітко і ясно💩
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02.08.2025 18:05 Відповісти
Ні на гріш не здивована.
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02.08.2025 18:06 Відповісти
А хто винен? Ну звісно ж вінницькі родичі вкрадених тцкашниками з вулиць чоловіків. Ну хто ж ще?
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02.08.2025 18:08 Відповісти
А цей багажник ще хтось пам'ятає?
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02.08.2025 18:10 Відповісти
 
 