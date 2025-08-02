Викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп, - НАБУ. ФОТО

Сьогодні, 2 серпня 2025 року, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.





Як працювала схема?

"Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі – згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

НАБУ і САП підкреслили, що діють виключно в межах законних повноважень, які визначенні чинним законодавством.

"Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду.

Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція - приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, щойно Зеленський повідомив, що нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях.