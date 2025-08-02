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Раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп, - НАБУ. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии.

коррупция при закупках РЭБ
коррупция при закупках РЭБ

Как работала схема?

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Детали - позже на официальных ресурсах НАБУ и САП.

НАБУ и САП подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, которые определены действующим законодательством.

"Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для получения быстрого и справедливого решения суда.

Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция - пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо Президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", - добавили в НАБУ.

Напомним, только что Зеленский сообщил, что нардеп, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии разоблачены на взятках.

Автор: 

НАБУ (4500) взятка (6208) депутат (3336) САП (2269) закупки (795)


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Топ комментарии
+29
Нічого дивного.А як там Чернишов,до нього ніяких питань вже нема?
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02.08.2025 17:14 Ответить
+23
Цікаво, чому саме в таких темах суттєво менше коментарів і осуду, аніж, наприклад у новинах про тцк і ухилянтів? Адже саме такі «схеми» і є тим самим, що сильно шкодить обороноздатності країни і буквально руйнує її зсередини
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02.08.2025 17:22 Ответить
+21
"Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі" Джерело: https://censor.net/ua/n3566665
🤣😂🤣
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02.08.2025 17:15 Ответить
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Нардепа ловлять?
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02.08.2025 17:14 Ответить
Через таке лайно з 2019 року, серед прислужок зеленського і його «подєльніків», у ВРУ, ОПУ, КМУ, ГПУ, вІн з ними, і затіяли ганебні гойдалки щодо блокування роботи НАБУ, САП, БЕБ!?!?
Західні Партнери, знають про зеленського і його оточення, в Урядовому кварталі, ще більше, але ж це, справа уже виключно, Українських правопохоронних органів та портновщини, СБУ ДБР ГПУ, і так далі!!!!
Сірійці, з таким лайном привладним, яке жирує на крові, на кшалт в Україні, дуже просто і дуже дієво! Всього і треба, що 3 метри вірьовки і автокран або ліхтарний стовп!
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02.08.2025 19:32 Ответить
Нічого дивного.А як там Чернишов,до нього ніяких питань вже нема?
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02.08.2025 17:14 Ответить
Це до набу-сап мабуть питання? Вони ж знов незалежні. І можуть тягти як з мартинеком і насіровим...
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02.08.2025 17:52 Ответить
Зільоная *****! Тягнуть суди, а не НАБУ і САП!
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02.08.2025 20:23 Ответить
Кошернообрізані свої не чіпаєють😭
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02.08.2025 19:10 Ответить
Ну хто з нього спитає? Він же кум!
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02.08.2025 20:27 Ответить
"Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі" Джерело: https://censor.net/ua/n3566665
🤣😂🤣
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02.08.2025 17:15 Ответить
Ви що з дуба впали? Дякуєте за що, за те що відмінив незалежність, а потім всрався і частково повернув усе назад, при цьому забравши справи свого оточення
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02.08.2025 17:43 Ответить
ПЕРЕСТРОЙКА!!!!
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02.08.2025 19:09 Ответить
Жарт сподобався!
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02.08.2025 18:04 Ответить
Мля..За що дякують?За те,що хотів їх закрити?Чи за те,що привів цього нардепа-злодія у ВР?
А,ну да,пока його членство призупинили,та що найвеличніша зелупа тут ніпрічєм.
Іспанський сором.Тьху...
Членство народного депутата України Олексія Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено на час розслідування щодо корупції.
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02.08.2025 19:08 Ответить
Ну а дякування --це вже зайве.
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02.08.2025 17:15 Ответить
більше схоже на сарказм, але це моя особиста диванна думка
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02.08.2025 17:21 Ответить
Сарказм чистої води,але потрібно було ще сказати що він Черчіль,Наполеон і Голда Меєр в одній особі.В стилі "Кварталу".
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02.08.2025 17:33 Ответить
Дякувати треба тим, хто вішати почне, цих бариг на крові, а не відпускати на волю, як портновські в мантіях, з беркутнею вчинил після Майдану та Революції Гідності!!!! Махніцкий ярема луценко, та їх послідовники, «накалядували» і на онуків, чимало з них!
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02.08.2025 19:36 Ответить
Чергові мерзенні мародери...
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02.08.2025 17:17 Ответить
Ну ми що не є українці, там якихось 30 процентів, лише?
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02.08.2025 17:17 Ответить
А я пам'ятаю часи, коли все тіільки починалось, і поважні пани вимагали лише 10% віткату... Одного так і звали - пан " десять відсотків"...
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02.08.2025 17:23 Ответить
Теперешні називають минулих лохами...Хоча,своїх виборців вони теж так називають..
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02.08.2025 21:02 Ответить
"Лох - нє мамонт, нікаґда нє вимрєт!"
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02.08.2025 21:05 Ответить
Агрохимия и *********?
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02.08.2025 17:21 Ответить
А це не одна людина ?
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02.08.2025 21:04 Ответить
Цікаво, чому саме в таких темах суттєво менше коментарів і осуду, аніж, наприклад у новинах про тцк і ухилянтів? Адже саме такі «схеми» і є тим самим, що сильно шкодить обороноздатності країни і буквально руйнує її зсередини
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02.08.2025 17:22 Ответить
Просто дивує, що коли новина про якогось хлопця, якого спіймали біля кордону, то часто спостерігаю тут заклики на кшталт: «розстріляти ссикуна», повісити біосміття» і т.п. А коли новина про людей, які обкрадають державу, яка і так стікає кровʼю і тим самим значно зменшують її шанси на існування, то всі такі мовчать тіпа: «А що тут такого? Завжди ж крали…» якось це нелогічно виглядає
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02.08.2025 17:33 Ответить
Ви мабуть погодитесь,що і тих і тих треба розстрілювати..бо шкодять вони однаково..хоч і по різному...
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02.08.2025 21:05 Ответить
Люди вже звикли до новин про корупцію тричі на тиждень, тим самим наче нормалізуючи це явище десь на підсвідомості. Все рідше задаються питанням, що якби не корупція, яка набула системного характеру, то нестачі коштів на потреби армії не існувало б. Тим часом, люди скидають власні кошти, а чинна влада обкрадає, паразитуючи на суспільстві і війні, як опортуністи. Це все якось рухається синхронно, хоча виглядає абсолютно відразливо.
Залишається сподіватись, що невідворотність покарання без терміну давності все ж не ефемерна штука для кожного з них.
А з іншого боку, серед новин про тцк і ухилянтів, ну треба ж вектор уваги на когось зміщувати, перенаправляти зневагу. Очевидно, що владним прихвостням не вигідно, щоб погляд падав на них. Все похідне можна далі логічно розкласти по полицях.
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02.08.2025 17:52 Ответить
Ті що про ТЦК та ухилянтів багато пишуть,просто заздрять тим, хто не фронті ,а тупо багатіє на розкраданнях.Були б вони коло того корита,то було все "в шекаладє"(((
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02.08.2025 17:55 Ответить
За що він дякує,за то що посадив кращого його працівника за спецоперацію по справі Міндіча?
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02.08.2025 17:24 Ответить
Агрохімія?
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02.08.2025 17:27 Ответить
Ніколи такого не було і знову...
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02.08.2025 17:28 Ответить
гарні в нас дыржавники з диржавою. Жаль НАБУ не разогнали
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02.08.2025 17:32 Ответить
Ніхто і не планував їх розганяти - просто зробили ручним ...
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02.08.2025 17:41 Ответить
Таки треба забороняти то НАБУ, бо навіть упороті адепти зєлєнскава помітять, що вождь не зовсім то втомлений державний муж, який ночами не спить, все про Україну думає
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02.08.2025 17:37 Ответить
Жополизтво вищого гатунку! Дякуємо презу денту за те,що хотів, але не вдалося каструвати НАБУ і САП. Але ж останнім законом все-одно обмежив їх права.
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02.08.2025 17:39 Ответить
Підй%бнули Ваву . Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі"
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02.08.2025 17:43 Ответить
Зато тепер жоден порохобот не дорікне потужному Лідору - де мільйон дронів? Все чітко і ясно💩
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02.08.2025 18:05 Ответить
Ні на гріш не здивована.
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02.08.2025 18:06 Ответить
А цей багажник ще хтось пам'ятає?
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02.08.2025 18:10 Ответить
А ця ''макулатура'' відправилась на офшорні рахунки Зеленського-Єрмака-Міндіча.
І не заздріть.
Не для того Зеленський ставав президентом, щоб з Вами ''мудрий'' Український народе ділитись.
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02.08.2025 18:26 Ответить
Що коли відчули смажене показали роботу давно пора працювать в не зарплату отримувати за це подяка в фігурантів разом з усіма родичами до трусів роздягнуть і подарувать кадирівцям
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02.08.2025 18:36 Ответить
ця грьобана зелень робить ці речі на усіх напрямках і в усіх галузях, починаючи від великого будівництва крадівництва і сьогодні уже на оборонці. і то все кришується із самих верхів - Міндічі, Шурми, Татарови, Зермаки, Каклєти, Смірнови, Шурми, Тиошенки і проча зелень. ото бл наголосували...
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02.08.2025 19:04 Ответить
Думаю можна і не розслідувати нічого. Слуги всі прокрались. За законом воєнного стану
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02.08.2025 19:09 Ответить
Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", - додали в НАБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3566665

Це саме смішне в цьому анекдоті.
Цей жарт треба весь час повторювати на сцені 95 кварталу. Ото ржака буде!!!
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02.08.2025 19:18 Ответить
Якщо це межа, то можна розходитися, кіна не буде. Тепер набу буде генерувати велику кількість дрібних справ для доказу власної ефективності, але наверх зась...
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02.08.2025 19:21 Ответить
"Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", який перед тим знищив всю цю інфраструктуру під три чорти, щоб уберегти своїх корупціонерів.

НАБУ, ви реально нас усіх вважаєте... виборцями зеленського чи глядачами телемарафону????
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02.08.2025 19:29 Ответить
Може ще в дупу Зе розцілуєте!?
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02.08.2025 19:41 Ответить
Нє ну не ****! На ці дрони скидаються всім Світом по 10, по 100 гривень, а воно засунуло свої *** руки у скриньку і пи...ть. Відрубати ці руки по саму шию.
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02.08.2025 19:42 Ответить
Слава зеленим покидькам!!!
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02.08.2025 19:52 Ответить
Спочатку , коли волонтери збiрали дроні, ціна на ФПВ була близько 7000 грн, коли в цю справу засунули хоботи адміністрації міст, ціна злетіла до 14000! Про які 10 відсотків розмови? Найгірше, що це дійсно за мої останні 10 грн!! з яких 5 йде гнидам
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02.08.2025 20:25 Ответить
Та растрелять показово.
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02.08.2025 20:38 Ответить
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3566665
Тому виходить що за вдяки корупції при владі на 30% в сили оборони не допостачають дронів, якіх і так не вистачає для стримування ворога, тим паче якість їх гірша на відміну від російькіх які бьють далі і точніше, залишаючися в зоні недосяжност, що приводить до великих не виправдених втрат, чого не було ще 9 місяців- це результат роботи владної вертикалі, якім не потрібно бути в окопах під дронами і кабами , тому щоб цього не було всіх хто причетний своєю корупцією до вбивств українських захисників в першу чергу потрібно відправити на -0-, під ворожі дрони, щоб іншим не повадно було.
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02.08.2025 20:48 Ответить
 
 