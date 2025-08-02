Раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп, - НАБУ. ФОТО
Сегодня, 2 августа 2025 года, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии.
Как работала схема?
"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Сейчас 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Детали - позже на официальных ресурсах НАБУ и САП.
НАБУ и САП подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, которые определены действующим законодательством.
"Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для получения быстрого и справедливого решения суда.
Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция - пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо Президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", - добавили в НАБУ.
Напомним, только что Зеленский сообщил, что нардеп, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии разоблачены на взятках.
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Західні Партнери, знають про зеленського і його оточення, в Урядовому кварталі, ще більше, але ж це, справа уже виключно, Українських правопохоронних органів та портновщини, СБУ ДБР ГПУ, і так далі!!!!
Сірійці, з таким лайном привладним, яке жирує на крові, на кшалт в Україні, дуже просто і дуже дієво! Всього і треба, що 3 метри вірьовки і автокран або ліхтарний стовп!
🤣😂🤣
А,ну да,пока його членство призупинили,та що найвеличніша зелупа тут ніпрічєм.
Іспанський сором.Тьху...
Членство народного депутата України Олексія Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено на час розслідування щодо корупції.
Залишається сподіватись, що невідворотність покарання без терміну давності все ж не ефемерна штука для кожного з них.
А з іншого боку, серед новин про тцк і ухилянтів, ну треба ж вектор уваги на когось зміщувати, перенаправляти зневагу. Очевидно, що владним прихвостням не вигідно, щоб погляд падав на них. Все похідне можна далі логічно розкласти по полицях.
І не заздріть.
Не для того Зеленський ставав президентом, щоб з Вами ''мудрий'' Український народе ділитись.
будівництвакрадівництва і сьогодні уже на оборонці. і то все кришується із самих верхів - Міндічі, Шурми, Татарови, Зермаки, Каклєти, Смірнови, Шурми, Тиошенки і проча зелень. ото бл наголосували...
Це саме смішне в цьому анекдоті.
Цей жарт треба весь час повторювати на сцені 95 кварталу. Ото ржака буде!!!
НАБУ, ви реально нас усіх вважаєте... виборцями зеленського чи глядачами телемарафону????
Тому виходить що за вдяки корупції при владі на 30% в сили оборони не допостачають дронів, якіх і так не вистачає для стримування ворога, тим паче якість їх гірша на відміну від російькіх які бьють далі і точніше, залишаючися в зоні недосяжност, що приводить до великих не виправдених втрат, чого не було ще 9 місяців- це результат роботи владної вертикалі, якім не потрібно бути в окопах під дронами і кабами , тому щоб цього не було всіх хто причетний своєю корупцією до вбивств українських захисників в першу чергу потрібно відправити на -0-, під ворожі дрони, щоб іншим не повадно було.