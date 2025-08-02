Раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп, - НАБУ. ФОТО

Сегодня, 2 августа 2025 года, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии.





Как работала схема?

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Детали - позже на официальных ресурсах НАБУ и САП.

НАБУ и САП подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, которые определены действующим законодательством.

"Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для получения быстрого и справедливого решения суда.

Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция - пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо Президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", - добавили в НАБУ.

Напомним, только что Зеленский сообщил, что нардеп, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии разоблачены на взятках.