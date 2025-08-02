Правительство направит Зеленскому проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, - Свириденко
Сегодня на заседании правительство предложит уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"Через полчаса состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала она.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
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Бо на чолі його стоіть керивник жОПи дЕрмак!
Мовою оригіналу((
Віримо??
Саджати до тюрми їх не можна - бо не для себе ж крали - а для Бандитського ''общака'' Зеленського-Міндіча.
А далі.?
А далі дипломатична кар'єра - свої рідних злодіїв Зеленський дуже любить призначати послами до інших країн.
Судячи з декларації голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай веде скромний спосіб життя.
З 2008 року користується квартирою в Києві, яка належить Тетяні Бабак, а також орендує квартиру в Ужгороді, яка належить Андрію Угрюмову.
Справа в тому, що всю нерухомість Сергій оформляв на свою дівчину/цивільну дружну, яку звісно не вказував в своїй декларації - на Анастасію Судовцову.
На ній зареєстрована в столиці дві квартири в елітних ЖК, в "Бульвар фонтанів" та "Французький квартал". А також одна квартира по вулиці Михайла Драгомирова.
І один шикарний приватний будинок в місті Ужгород. На відео ви частково можете побачити який має вигляд маєток.
Залізний гардеп:
👨⚖️💪 Але є і потужна новина….
Наш потужний новий Міністр юстиції Герман Галущенко говорять призначив собі потужного нового радника…. Екс-директора КНДІСЕ Олександра Рувіна)))
Особистість легендарна - в Мінʼюсті точно порадить як реформувати експертні установи Тож хоч і Міндіч закордоном, але його люді працюють не покладаючи рук ✊