Правительство направит Зеленскому проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, - Свириденко

Сегодня на заседании правительство предложит уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Через полчаса состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии уличены во взятках, - Зеленский заслушал доклад Кривоноса и Клименко. ФОТО

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.