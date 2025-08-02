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Правительство направит Зеленскому проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, - Свириденко

Гайдая уволят с должности главы Мукачевской РГА

Сегодня на заседании правительство предложит уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Через полчаса состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии уличены во взятках, - Зеленский заслушал доклад Кривоноса и Клименко. ФОТО

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Автор: 

увольнение (2697) Свириденко Юлия (189) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+7
Яка потужна перемога!! Звільнити! А потім - зобов'язання,Монако,батальон.
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02.08.2025 20:29 Ответить
+7
накрав, накрав, звільнили! наступний! не країна- рай для хабарників !!
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02.08.2025 20:38 Ответить
+6
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02.08.2025 20:37 Ответить
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Яка потужна перемога!! Звільнити! А потім - зобов'язання,Монако,батальон.
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02.08.2025 20:29 Ответить
Батальон Монако з непероможною назвою "Зелень" даже американці з европейцами не можуть перемогти!
Бо на чолі його стоіть керивник жОПи дЕрмак!
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02.08.2025 20:34 Ответить
Бояре - плохие - царь - он хороший!!
Мовою оригіналу((
Віримо??
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02.08.2025 20:34 Ответить
Бідний-бідний Зєля... Він нічого не знав... І Єрмидло також про це не чув...
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02.08.2025 20:36 Ответить
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02.08.2025 20:40 Ответить
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02.08.2025 20:37 Ответить
накрав, накрав, звільнили! наступний! не країна- рай для хабарників !!
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02.08.2025 20:38 Ответить
Все ''правильно'' робить Зеленський - своїх рідних злодіїв, які так необачно ''прокололись'' - по тихеньку без зайвого шуму звільняють.
Саджати до тюрми їх не можна - бо не для себе ж крали - а для Бандитського ''общака'' Зеленського-Міндіча.
А далі.?
А далі дипломатична кар'єра - свої рідних злодіїв Зеленський дуже любить призначати послами до інших країн.
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02.08.2025 20:39 Ответить
"зелена" боротьба з корупцією-накрав,поділився із владою звільнили.влада вивезла за межі границь України
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02.08.2025 20:41 Ответить
https://t.me/Snidanok_Khymery/2577?single СНІДАНОК ХИМЕРИ

Судячи з декларації голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай веде скромний спосіб життя.

З 2008 року користується квартирою в Києві, яка належить Тетяні Бабак, а також орендує квартиру в Ужгороді, яка належить Андрію Угрюмову.

Справа в тому, що всю нерухомість Сергій оформляв на свою дівчину/цивільну дружну, яку звісно не вказував в своїй декларації - на Анастасію Судовцову.

На ній зареєстрована в столиці дві квартири в елітних ЖК, в "Бульвар фонтанів" та "Французький квартал". А також одна квартира по вулиці Михайла Драгомирова.

І один шикарний приватний будинок в місті Ужгород. На відео ви частково можете побачити який має вигляд маєток.
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02.08.2025 20:42 Ответить
А хто ж його туди назначив?
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02.08.2025 20:48 Ответить
Вийде на перекур на балкон і .... ;Далі буде)!
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02.08.2025 20:50 Ответить
Мукачевська РДА? Здається мені, що з перших днів призначення він створив "вікно" на кордоні.
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02.08.2025 20:58 Ответить
ще з 2015-го року...
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02.08.2025 21:02 Ответить
З новим послом вас!
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02.08.2025 21:09 Ответить
Тварини є б в н і...
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02.08.2025 21:17 Ответить
НовиЄліТца команди свириДенко- голохвастової.
Залізний гардеп:
👨‍⚖️💪 Але є і потужна новина….
Наш потужний новий Міністр юстиції Герман Галущенко говорять призначив собі потужного нового радника…. Екс-директора КНДІСЕ Олександра Рувіна)))
Особистість легендарна - в Мінʼюсті точно порадить як реформувати експертні установи Тож хоч і Міндіч закордоном, але його люді працюють не покладаючи рук ✊
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02.08.2025 21:48 Ответить
 
 