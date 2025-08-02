Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ
Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных есть бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, который сейчас возглавляет Мукачевскую райгосадминистрацию.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
"В заявлении НАБУ и САП также говорится о Сергее Гайдае - бывшем председателе Луганской ОГА, а ныне главе Мукачевской районной государственной администрации", - пишет "Суспільне".
Коррупционная схема на дронах
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
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Там поголовно у Слуг Наріда або кацап, або корупціонер, або зрадник.
У Слуги Наріду - чесних не беруть.
Авжеж, ні... письмова догана, заочна підозра, мінімальна застава, перехід на іншу посаду, на крайняк - спецпенсія по інвалідності... іншого покарання для казнокрадів та держзлочинців в країні мрії ЗЕленського наразі нема
Чекаємо на захід до ВРУ, зеленського з дробовиком, який він знайшов у татарова!! Тому, він так і не знадобився…
А у цій владі, у кожного цілий гардероб з них.
Зараз щоб народ заспокоїти будуть кіно для народу показувати з гучними затриманнями та очищенням влади
Але ж справжні крадії Шефіри та Міндичі будуть спокійно в Європі відпочивати
Ходь би, та не вчинив, отого прикрого самогубства, за такий сором!!
Мертвечук, з сівковичем, бакановим та портновим, «достойних та гарних кадрів», насовали на посади в органи державного управління, завдяки зеленському і Оманським помічникам ригоАНАЛІВ!!
І якщо ви думаєте, що новини про розкрадання на дронах та штурми будівель тцк ніяк не пов'язані, то мушу вас розчарувати.
Людина, яка назначила оцього виродка на посаду голови ОВА, та сама, яка назначила іншого виродка-м'ясника на посаду ГК.
Гай дав..... Але не туди ввімкнув передачу....
Потім після війни спокійно собі втече з награбованим за кордон.
А ви ''мудрий'' Український народе повинні за це своє життя віддати у війні проти москальських окупантів.