Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных есть бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, который сейчас возглавляет Мукачевскую райгосадминистрацию.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"В заявлении НАБУ и САП также говорится о Сергее Гайдае - бывшем председателе Луганской ОГА, а ныне главе Мукачевской районной государственной администрации", - пишет "Суспільне".

Коррупционная схема на дронах

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

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