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Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

гайдай

Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных есть бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, который сейчас возглавляет Мукачевскую райгосадминистрацию.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"В заявлении НАБУ и САП также говорится о Сергее Гайдае - бывшем председателе Луганской ОГА, а ныне главе Мукачевской районной государственной администрации", - пишет "Суспільне".

Коррупционная схема на дронах

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

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Автор: 

НАБУ (4500) коррупция (8606) разоблачение (20) САП (2269)


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Топ комментарии
+20
А як же він незламно виступав на марафоні...
Там поголовно у Слуг Наріда або кацап, або корупціонер, або зрадник.
У Слуги Наріду - чесних не беруть.
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02.08.2025 19:57 Ответить
+16
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02.08.2025 19:59 Ответить
+14
Мукачевський котел, ****, дуже небезпечним виявився!
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02.08.2025 19:56 Ответить
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Мукачевський котел, ****, дуже небезпечним виявився!
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02.08.2025 19:56 Ответить
потужні кадри у Земленського
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02.08.2025 20:02 Ответить
Після гайдая можна побачити живицького, теж цікава істота і унікальна гнида.
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02.08.2025 20:36 Ответить
А як же він незламно виступав на марафоні...
Там поголовно у Слуг Наріда або кацап, або корупціонер, або зрадник.
У Слуги Наріду - чесних не беруть.
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02.08.2025 19:57 Ответить
не може бути!
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02.08.2025 19:57 Ответить
Невже "вища міра покарання" з конфіскацією?
Авжеж, ні... письмова догана, заочна підозра, мінімальна застава, перехід на іншу посаду, на крайняк - спецпенсія по інвалідності... іншого покарання для казнокрадів та держзлочинців в країні мрії ЗЕленського наразі нема
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02.08.2025 20:00 Ответить
При владі є хоча би одна порядна людина ???
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02.08.2025 19:58 Ответить
У серіалі від приблуд95, числився лише говнобородько??
Чекаємо на захід до ВРУ, зеленського з дробовиком, який він знайшов у татарова!! Тому, він так і не знадобився…
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02.08.2025 20:05 Ответить
Якщо філософські підійти. То порядних в принципі немає людей, у кожного свій скілет в шкафу.
А у цій владі, у кожного цілий гардероб з них.
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02.08.2025 20:06 Ответить
Можна авансом виписати підозри всім зеленим - не промахнешся: у всіх рило в пуху, гроші в крипті, багаті баби, вілли в Середземномор'ї
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02.08.2025 20:09 Ответить
По гарному, всіх зелених треба саджати, всіх. І повна конфіскація всього, і у нього, і у батьків, родичі, найближчих друзів.
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02.08.2025 20:32 Ответить
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02.08.2025 19:59 Ответить
ну з такою швидкістю посади послів закінчаться в цьому місяці....
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02.08.2025 20:00 Ответить
Всі ниточки корупції ведуть прямо до золотого біде ЗЕлідура
Зараз щоб народ заспокоїти будуть кіно для народу показувати з гучними затриманнями та очищенням влади
Але ж справжні крадії Шефіри та Міндичі будуть спокійно в Європі відпочивати
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02.08.2025 20:13 Ответить
Чи він один, як сирота у степу, це бадяжив??
Ходь би, та не вчинив, отого прикрого самогубства, за такий сором!!
Мертвечук, з сівковичем, бакановим та портновим, «достойних та гарних кадрів», насовали на посади в органи державного управління, завдяки зеленському і Оманським помічникам ригоАНАЛІВ!!
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02.08.2025 20:02 Ответить
Мукачево, ну як ж без тебе. Воно напевно в більшості справ буде фігурувати.
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02.08.2025 20:04 Ответить
Був такий ****** на Луганщині - чи не кожен день на теле насипав - вигулькнув на Закарпатті - не потонув
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02.08.2025 20:04 Ответить
А де усі захисники тцкунів? Оці, які кричать чому мусара та тцкуни не стріляють "ухилянтів"? Чи ето другоє?
І якщо ви думаєте, що новини про розкрадання на дронах та штурми будівель тцк ніяк не пов'язані, то мушу вас розчарувати.
Людина, яка назначила оцього виродка на посаду голови ОВА, та сама, яка назначила іншого виродка-м'ясника на посаду ГК.
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02.08.2025 20:14 Ответить
Гай Дай!
Гай дав..... Але не туди ввімкнув передачу....
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02.08.2025 20:15 Ответить
''Правильно'' робить кошерний Зеленський, що призначає майже на усі державні посади своїх злодіїв - ''мудрий'' Український народ-гоїв грабувати не гріх...

Потім після війни спокійно собі втече з награбованим за кордон.

А ви ''мудрий'' Український народе повинні за це своє життя віддати у війні проти москальських окупантів.
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02.08.2025 20:21 Ответить
Тепер зрозуміло,чому ....НАБУ та САП -вони проти дітей...корупціонерів!! А за які гроші ДІТЯМ корупціонерів та їх дружинам з коханками ЖИТИ??...На заробітну плату???? Вони,що голодувати мусять.????..у Монако??
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02.08.2025 20:27 Ответить
саме найбільше "зелена корупційна машина в Україні в часі війни ,заробляє на армії і тарифах .
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02.08.2025 20:38 Ответить
Розігнати всю партію "Слуга народа" бо вона антинародна.Відповілальність повинні нести не тільки рядові партійці,а і засновники.Лайно!
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02.08.2025 20:42 Ответить
цей гей із п'яти букв Луганську область обкрадав по дорослому. Що толку оголошувати про підозрюваних, якщо підозри не вручені?
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02.08.2025 20:46 Ответить
В Мукачево і цьому регіоні повний *******, срач неймовірний, все розвалюється. Цього гондона викуплять, та випустять.
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02.08.2025 20:55 Ответить
Пошла охота на ведьм😁 интересно, какую следующую пешку сольют чтобы отмазать *********** и его корешей?😍
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02.08.2025 20:56 Ответить
 
 