Членство Кузнецова в фракции "Слуга народа" будет приостановлено на время расследования, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата фракции Алексея Кузнецова на коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ.

Об этом Арахамия сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.



Кроме того, Арахамия отметил, что антикоррупционная инфраструктура работает независимо и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно.

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"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - добавил председатель фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.