Членство Кузнецова в фракции "Слуга народа" будет приостановлено на время расследования, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата фракции Алексея Кузнецова на коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ.
Об этом Арахамия сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.
Кроме того, Арахамия отметил, что антикоррупционная инфраструктура работает независимо и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно.
"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - добавил председатель фракции.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
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Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
У гаманця ************** і аудиторія більша, і збори крутіші.
Під чмутараса цілий фонд купили у дейнеги, аби відмивати гроші.
став співвласником кількох компаній, зокрема в енергетичному секторі та сфері безпілотників, на тлі війни в Україні.
Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО.
І місяць убіжить за небосхил,
Владімір Алєксандравічь Зєлєнін
Встає, щоб освітити фронт і тил.
Йому птахи співають свої оди,
Хоч дехто каже: півні - не птахи.
Незламний і потужний воєвода,
Що жрав мівіну за твої гріхи.
Зараз забанять )))
( доречі, керуючи митницею Одеси в 2016р переміг на конкурсі директорра НАБУ . Відмовився займати цю посаду й повернувся на митницю
У 2019 - 2020 роках був виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Племінний завод "Плосковський". Протягом 2020-2021 років працював за сумісництвом на посаді юрисконсульта в КП "Київблагоустрій".
З 2020 по 2021 рік був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".
З 2021 року обіймав посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.
У 2022-2023 роках взяв участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
6 березня 2023 року https://www.liga.net/ua/politics/articles/novym-direktorom-nabu-stal-sergey-krivonos-kto-on-i-kak-svyazan-s-zamom-ermaka призначений головою НАБУ.
Це єдиний шлях вишколу Української Нації.
Школа! А нє? То нє! Шлюс Параню...
- А чому руки «слузі» не відрубали?
- А це щоб він і далі міг тицяти на кнопки при голосуванні.
За грабунок Військового бюджету України під час війни проти москальських окупантів - ''Слуг народу Зеленського'' не можна строго карати - лишень в кутик і по попі.
Арагнид розсипався в компліментах новому закону Зюзідента, як він чудово працює, що ще раз підтверджує - це просто чергове ШОУ смердючого крота Дєрьмака.
Не врятуєтесь, плівки з хати Міндичя вже де треба лежать, їх слухають і документують