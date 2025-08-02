РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8393 посетителя онлайн
Новости Взяточники
2 229 43

Членство Кузнецова в фракции "Слуга народа" будет приостановлено на время расследования, - Арахамия

Арахамия о Кузнецове

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата фракции Алексея Кузнецова на коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ.

Об этом Арахамия сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

Кроме того, Арахамия отметил, что антикоррупционная инфраструктура работает независимо и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно.

Также читайте: НАБУ разоблачило на взятке "слугу народа" Кузнецова, - Гончаренко

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - добавил председатель фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

Автор: 

НАБУ (4500) коррупция (8606) Арахамия Давид (993) Слуга народа (2651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
От так краще.
Зараз забанять )))
показать весь комментарий
02.08.2025 18:53 Ответить
+15
Сказала Агрохімія, яка живе "з дронів"
показать весь комментарий
02.08.2025 18:45 Ответить
+13
Це так по Зеленські "потужно". Коли закупив у Арахамії дрони через ручних волонтерів за мільярди...
Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
показать весь комментарий
02.08.2025 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказала Агрохімія, яка живе "з дронів"
показать весь комментарий
02.08.2025 18:45 Ответить
Це так по Зеленські "потужно". Коли закупив у Арахамії дрони через ручних волонтерів за мільярди...
Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
показать весь комментарий
02.08.2025 18:50 Ответить
укрспецсистем Арахамії виробляє шарк за завищеною ціною 106 доларів за одиницю.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:07 Ответить
Хіба ж лише Притула цю схему юзає?
У гаманця ************** і аудиторія більша, і збори крутіші.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:29 Ответить
Чмутарас також закуповує дрони шарк із завищеним прайсом у російського агента арахамії.
Під чмутараса цілий фонд купили у дейнеги, аби відмивати гроші.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:35 Ответить
Кінорежисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко

став співвласником кількох компаній, зокрема в енергетичному секторі та сфері безпілотників, на тлі війни в Україні.

Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО.
показать весь комментарий
02.08.2025 18:56 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2025 19:26 Ответить
Пильнуймо, щоб ніхто не завадив аброхімії, вчинити прикре самогубство, за такий сором у шоблі ВРУ, у нього на очах!! Стефанчуки, мовчки, теж витріщили очі!!?? Чекають, мабуть, на команду дзвонарів, з ОПУ, як їм глаголить треба, на ОЧЕВИДНИЙ злочин серед служок??
показать весь комментарий
02.08.2025 19:44 Ответить
Як тільки світло переможе темінь,
І місяць убіжить за небосхил,
Владімір Алєксандравічь Зєлєнін
Встає, щоб освітити фронт і тил.
Йому птахи співають свої оди,
Хоч дехто каже: півні - не птахи.
Незламний і потужний воєвода,
Що жрав мівіну за твої гріхи.
показать весь комментарий
02.08.2025 18:47 Ответить
потрусить і інших депутатів зі слуг урода
показать весь комментарий
02.08.2025 18:51 Ответить
А коли припиниться членство у вольєрі агрохімії? Давно пора на нари.
показать весь комментарий
02.08.2025 18:51 Ответить
От так краще.
Зараз забанять )))
показать весь комментарий
02.08.2025 18:53 Ответить
Фотка з бомжем в куртці на 2 розміри більшій.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:03 Ответить
Ну і морда у хламідії... Мабуть, з блдуна.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:22 Ответить
У нього вона одна, іншої не буває
показать весь комментарий
02.08.2025 19:30 Ответить
Морда завезеного, обкуреного чужинця...
показать весь комментарий
02.08.2025 20:01 Ответить
Та що Ви на "слугів" напали? Всі вони діють "...от імені і по порученію..." Як казав самий потужний "слуга": - Понять і простіть, бо вони больні люди і у них невиліковна врождена клептоманія.
показать весь комментарий
02.08.2025 18:55 Ответить
Семен Кривоніс, голова НАБУ - його життя за БУРАТІНО
( доречі, керуючи митницею Одеси в 2016р переміг на конкурсі директорра НАБУ . Відмовився займати цю посаду й повернувся на митницю

У 2019 - 2020 роках був виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Племінний завод "Плосковський". Протягом 2020-2021 років працював за сумісництвом на посаді юрисконсульта в КП "Київблагоустрій".

З 2020 по 2021 рік був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".

З 2021 року обіймав посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

У 2022-2023 роках взяв участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

6 березня 2023 року https://www.liga.net/ua/politics/articles/novym-direktorom-nabu-stal-sergey-krivonos-kto-on-i-kak-svyazan-s-zamom-ermaka призначений головою НАБУ.
показать весь комментарий
02.08.2025 18:56 Ответить
натискаємо на синенько слово "призначений" й дізнаємося про Кривоноса з Єрмаком що спільного?
показать весь комментарий
02.08.2025 18:58 Ответить
В якого Слугу пальцем не ткни- корупціонер, злодюга
показать весь комментарий
02.08.2025 19:02 Ответить
Слова синоніми: зрадник, злодій, "Слуги народу".
показать весь комментарий
02.08.2025 19:04 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.08.2025 19:10 Ответить
Розігнати ту довбану фракцію "Уродливі слуги"Зброд.!
показать весь комментарий
02.08.2025 19:05 Ответить
Або, зробити "ребрендінг", в Хазяї Народу...
показать весь комментарий
02.08.2025 19:08 Ответить
Нє-нє-нє-нє! Цих злодійкуватих, чужинських свиней обрав мудрий укАінскій нарід. То нехай він доп'є ЦЮ чашу до дна. Бо те, що маємо - це лиш початок...
Це єдиний шлях вишколу Української Нації.
Школа! А нє? То нє! Шлюс Параню...
показать весь комментарий
02.08.2025 20:08 Ответить
Коли заявляємо, "обрав мудрий укАінскій нарід" то перекладаєм відповідальність із конкретних осіб, на населення. Мені здається, що відповідальність за злочини проти того ж народу, індивідуальна. А народ бажає одного, справедливості!
показать весь комментарий
02.08.2025 20:54 Ответить
Мавпа зелена іди за срустким кораблем і неповертайся будь-ласка нечисть фу.фу..
показать весь комментарий
02.08.2025 19:11 Ответить
Це шо за чмошнік? - шо він робить в ВР?
показать весь комментарий
02.08.2025 19:12 Ответить
Та придушіть уже нарешті це мегрельське падло! Ну от скільки можна терпіти цю кримінальну тупу пику?
показать весь комментарий
02.08.2025 19:13 Ответить
ахламідія- туфелька вилізла на сцену
показать весь комментарий
02.08.2025 19:22 Ответить
Ух як активно зображають боротьбу з корупцією у своїх лавах, коли піймали звичайного слугу урода. А от про чернишова так не співав...
показать весь комментарий
02.08.2025 19:22 Ответить
Божжжжечки, яке страшне покарання. Навіть страшніше за відрубані руки.
- А чому руки «слузі» не відрубали?
- А це щоб він і далі міг тицяти на кнопки при голосуванні.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:29 Ответить
Ні , можна рубати - хай педалями голосують ...
показать весь комментарий
02.08.2025 20:01 Ответить
ПОСВАРЯТЬ,ПОБРИЮТЬ НА БАБКИ-ПОТЯНУТЬ ЧАС І ВІДПУСТЯТЬ)))
показать весь комментарий
02.08.2025 19:42 Ответить
партія "слуга народу" у свой більшості є елітою покидьків українського суспільства.
показать весь комментарий
02.08.2025 19:47 Ответить
Да ви що??? Фракція, виявилося ,підтримує?? Арахамія антікорупціонер?? "Може вы,батюшка,ещё и партийный?? Может быть!!..."
показать весь комментарий
02.08.2025 19:56 Ответить
Своїх слуг Зеленський ставить в кутик і по попі ''шльопає''.

За грабунок Військового бюджету України під час війни проти москальських окупантів - ''Слуг народу Зеленського'' не можна строго карати - лишень в кутик і по попі.
показать весь комментарий
02.08.2025 20:06 Ответить
А чого тільки на час розслідування призупинено членство в СН - далі повернуть?
Арагнид розсипався в компліментах новому закону Зюзідента, як він чудово працює, що ще раз підтверджує - це просто чергове ШОУ смердючого крота Дєрьмака.
Не врятуєтесь, плівки з хати Міндичя вже де треба лежать, їх слухають і документують
показать весь комментарий
02.08.2025 20:10 Ответить
Вилізла мавпа..... Надоїло сидіти на пальмі!!!
показать весь комментарий
02.08.2025 20:17 Ответить
та відсторонювати не треба... там 90 відсотків на відкатах... їх "роздягати до "без трусів" треба!
показать весь комментарий
02.08.2025 20:41 Ответить
А з чернишова не можна було відсторонити від посади?
показать весь комментарий
02.08.2025 20:43 Ответить
Коли там вибори, зелені гадьониши?
показать весь комментарий
02.08.2025 21:05 Ответить
 
 