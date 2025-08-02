НАБУ разоблачило на взятке "слугу народа" Кузнецова, - Гончаренко
На взятке при закупке БпЛА и РЭБ разоблачен депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ поймало на взятке народного депутата от слуг Алексея Кузнецова. Речь идет о коррупции на закупку бпла и реб", - говорится в сообщении.
Также Гончаренко отметил, что Кузнецов голосовал за ликвидацию независимости актикорупционных органов.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
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Щоб не розслідували НАБУ і САП - всі нитки ведуть на Банкову - наслідки патужної централізації АндрєйБарісичя
А за корупцію при закупівлі для ЗСУ технічних засобів-скільки?
Чи про ті конверти вже всі забули? А Полякова і те, як він помер, ще хтось пам'ятає?
Є лише обдовбана банда блазнів, брехунів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
На корупції з крадіжкою Державних коштів - призначених для забезпечення Українських Воїнів Дронами і РЕБами - спіймали Народного Депутата від ''Слуг народу Зеленського''.
Есть правда депутат, который закупает дроны, но там есть нюанс))
А основной вид деятельности - воровство там, где он приближен или ему разрешили.