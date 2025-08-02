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НАБУ разоблачило на взятке "слугу народа" Кузнецова, - Гончаренко

На взятке при закупке БпЛА и РЭБ разоблачен депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ поймало на взятке народного депутата от слуг Алексея Кузнецова. Речь идет о коррупции на закупку бпла и реб", - говорится в сообщении.

Также Гончаренко отметил, что Кузнецов голосовал за ликвидацию независимости актикорупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко о разоблачении военнослужащих Нацгвардии на взятках: не может быть неприкасаемых, начато служебное расследование

Разоблачен на взятке Алексей Кузнецов

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

Автор: 

НАБУ (4500) взятка (6208) депутат (3336) Гончаренко (539)


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Топ комментарии
+27
За корупцію саджати треба з конфіскацією. За корупцію під час військових закупівлі. Треба вішати до гори ногами
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02.08.2025 17:55 Ответить
+21
як не очікуванно! не може бути!
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02.08.2025 17:53 Ответить
+18
Знову постріл в голову - викритий на корупції 30% відкатів на бпла і реб депутат виявився зі Слуги урода, а чиновники - з ОВА, тобто призначенці жаби!
Щоб не розслідували НАБУ і САП - всі нитки ведуть на Банкову - наслідки патужної централізації АндрєйБарісичя
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02.08.2025 18:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
як не очікуванно! не може бути!
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02.08.2025 17:53 Ответить
Знову постріл в голову - викритий на корупції 30% відкатів на бпла і реб депутат виявився зі Слуги урода, а чиновники - з ОВА, тобто призначенці жаби!
Щоб не розслідували НАБУ і САП - всі нитки ведуть на Банкову - наслідки патужної централізації АндрєйБарісичя
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02.08.2025 18:08 Ответить
За корупцію саджати треба з конфіскацією. За корупцію під час військових закупівлі. Треба вішати до гори ногами
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02.08.2025 17:55 Ответить
Столбов не висточить
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02.08.2025 18:09 Ответить
Дерев досить
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02.08.2025 20:02 Ответить
та то наврочили чи поробленно
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02.08.2025 17:55 Ответить
Вони "слуги" а не "лохи", їм можна.
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02.08.2025 17:58 Ответить
Викрило лише одного? Він що, один у полі воїн? А де решта шобли?
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02.08.2025 18:01 Ответить
Да ладно ? Не может быть . Слуги народа опять воруют ?
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02.08.2025 18:01 Ответить
За "інтернет" садять на сім років.
А за корупцію при закупівлі для ЗСУ технічних засобів-скільки?
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02.08.2025 18:01 Ответить
Знов незалежний сап-прокурор запросить, незалежний антикорсуд дасть. Тоді і побачимо. Мартиненка чекаємо з 2016 року, насірова з двадцятого здається.
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02.08.2025 18:06 Ответить
Ой як невдобно вийшло
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02.08.2025 18:06 Ответить
а казали що будуть буряти....а воно вори.
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02.08.2025 18:07 Ответить
А конверти, котрі регулярно отримували (а може і досі отримують) депутати ВР, це хабар чи ні?
Чи про ті конверти вже всі забули? А Полякова і те, як він помер, ще хтось пам'ятає?
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02.08.2025 18:07 Ответить
Конверти скінчились от і виживають хто як може бідненькі
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02.08.2025 18:17 Ответить
Накував? а присягався шо буде взірцем для інших
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02.08.2025 18:07 Ответить
Та не може бути. Не звертайте увагу. Всі на війну. А крадіжки свинями біля корита якось розсмокчуться самі собою напевно. Хтось не згоден? Тоді ТЦК йде по вас.
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02.08.2025 18:11 Ответить
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, брехунів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
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02.08.2025 18:12 Ответить
ой, а хто обрав - перукарів, масажистів, рестораторів та ін. у ВР?
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02.08.2025 18:13 Ответить
Якісь дебіли клоуна обрали.
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02.08.2025 18:19 Ответить
так вони ж громадяни України, які живуть поруч
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02.08.2025 18:53 Ответить
русня caks жодне тавро не роз'**@ло так країну, як Зєлупа і Єрмак
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02.08.2025 18:32 Ответить
то вже не Слуги народу, а слуги Хабаря...
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02.08.2025 18:33 Ответить
Потрібно уточнювати:
На корупції з крадіжкою Державних коштів - призначених для забезпечення Українських Воїнів Дронами і РЕБами - спіймали Народного Депутата від ''Слуг народу Зеленського''.
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02.08.2025 18:36 Ответить
А каким вообще боком депутат имеет отношение к закупке дронов? У них же вроде другие обязанности.
Есть правда депутат, который закупает дроны, но там есть нюанс))
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02.08.2025 18:37 Ответить
"Другие обязанности" у депутатов - для зарплаты и льгот.
А основной вид деятельности - воровство там, где он приближен или ему разрешили.
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02.08.2025 19:16 Ответить
Барига Зеленський - мародер на крові українців.
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02.08.2025 19:55 Ответить
Да не вже?? А у кого крав слуга?? У господаря??? Так за Таке слугам ноздрі рвали, руки відрубали та у сан з лайном садили...А тепер слугам за крадіжки та хабарництво - особисте зобов'язання....поки не втихне - не красти...потім можно буде...Чернишова це не стосується...йому можно навіть зараз,під підозрою...бо "патріот"!!!
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02.08.2025 20:03 Ответить
Не верю!!!
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02.08.2025 20:17 Ответить
Альоша кузнецов чинний депутат розстріляти не можна,помилувати.
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02.08.2025 20:48 Ответить
 
 