НАБУ разоблачило на взятке "слугу народа" Кузнецова, - Гончаренко

На взятке при закупке БпЛА и РЭБ разоблачен депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ поймало на взятке народного депутата от слуг Алексея Кузнецова. Речь идет о коррупции на закупку бпла и реб", - говорится в сообщении.

Также Гончаренко отметил, что Кузнецов голосовал за ликвидацию независимости актикорупционных органов.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.