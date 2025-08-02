Клименко о разоблачении военнослужащих Нацгвардии на взятках: не может быть неприкосновенных, начато служебное расследование

В отношении военнослужащих Нацгвардии, которые были недавно уличены на взятках, начато служебное расследование, они отстранены от должностей.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии - это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", - говорится в сообщении.

Клименко рассказал, что по его указанию немедленно начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей.



"Но реакция - еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью", - подчеркнул министр.

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По его словам, указанное управлении будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.