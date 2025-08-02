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Новости Взяточники
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Клименко о разоблачении военнослужащих Нацгвардии на взятках: не может быть неприкосновенных, начато служебное расследование

Клименко о взяточниках в Нацгвардии

В отношении военнослужащих Нацгвардии, которые были недавно уличены на взятках, начато служебное расследование, они отстранены от должностей.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии - это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", - говорится в сообщении.

Клименко рассказал, что по его указанию немедленно начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей.

"Но реакция - еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью", - подчеркнул министр.

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По его словам, указанное управлении будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Автор: 

взятка (6208) Национальная гвардия (2196) Клименко Игорь (428)


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Топ комментарии
+8
Брехло.
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02.08.2025 17:39 Ответить
+2
Про манду міндіча не заслуховував? З яких це пір НАБІ і САП підзвітні шахраю і злодію?
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02.08.2025 17:41 Ответить
+2
Цю лажу розганяють по всим ЗМІ. У "влади" явно якісь претензії до НГУ і до її керівництва.
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02.08.2025 17:43 Ответить
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Брехло.
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02.08.2025 17:39 Ответить
Ну хоть щось
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02.08.2025 17:40 Ответить
Про манду міндіча не заслуховував? З яких це пір НАБІ і САП підзвітні шахраю і злодію?
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02.08.2025 17:41 Ответить
Цю лажу розганяють по всим ЗМІ. У "влади" явно якісь претензії до НГУ і до її керівництва.
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02.08.2025 17:43 Ответить
Ходять чутки шо коли найвЯлічнійшай з дЕрьмаком швиленько та незаконо пропихнули отой закон 12414, у бойових бригадах НГУ були дуже незадоволені і навіть готови були вирушить до Києва. Може це причина?
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02.08.2025 19:28 Ответить
Схоже на те. Як раз саме тоді малюк хвалився про обшуки в командуючого НГУ.
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02.08.2025 19:29 Ответить
Ніяке Управління контролю всередені Нацгвардії НЕ здатне повноцінно боротися з внутрішньою корупцією. Цим має займатися незалежна від МВС і НГ контрольна структура, наприклад, ДБР або й ті самі НАБУ і САП.
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02.08.2025 17:59 Ответить
Чорт, важай на себе і ЗЕлю не вийди
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02.08.2025 18:07 Ответить
"не може бути недоторканих, розпочато службове розслідування".
Ще й як може бути.Приклад: фальсифікація справи Червінського,Порошенка.
Не трудно здогадатись,що досвідчені юристи все фіксують,щоб довести,що "не може бути недоторканих".
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02.08.2025 18:09 Ответить
Маємо надію, як казав Генерал Омельченко , серед цього договрнякового болота знайдуться й в НАБУ й в інших структурах, хто зіллє журналістам все , що є на сПРавжню жирну уху- не всіх вичистили там під поставлених МАРОДЕРАТОМ керівників .
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02.08.2025 18:29 Ответить
А тот хитрун,который числится в нацгвардии и ездит-кайфует по гастролям с шутами квартала будет арестован?
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02.08.2025 18:59 Ответить
Буде, коли зє банду знесуть від влади.
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02.08.2025 19:13 Ответить
І ніхто не покине позицій і не поїде на Київ? Як нещодавно Малюк розповідав і казав, що треба відстрілюватись, якщо з обшуками прийшли...
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02.08.2025 19:34 Ответить
Ця гангрена, з хабарями для КАДРОВИКІВ за призначення на посаду, у правоПохоронних, тягнеться, ще з МВС, часів Кучми-деркача-Кравченка!! Таке ж лайно і в МІНОБОРОНИ, з часів кузьмука-затинайка, кадровики, усі свої рила, в це лайно вимазали!! А всі, міністри з прем'єр міністрами, «нещадно борються і реформуються, оптимізуються, ну і так далі…» свої структури, і чекають, на збільшення власних грошових рахунків, через адютанську свору вертухаїв!
Усі вони, і по сьогодні, на таких «жнива живуть»!! Одні особи, оплачують посади, а другі особи, це «облаштовують», через кадрові оборудки!
А так то, ми в НАТО і ЄС прямуємо, кластери якісь ліпимо, совдепівським лайном в КАДРАХ!!
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02.08.2025 19:57 Ответить
Клименко - фаховий психолог та кадровик...Міністр ...А він колись злодія,перебуваючи психологом у МВС затримував?? Взагалі бачив?? Був опером,слідчим,дільничним...хоча б у групах ОМОН?? Отож - може керувати...знаток...Психолог!!
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02.08.2025 20:11 Ответить
черговий мент локшинатор...
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02.08.2025 20:42 Ответить
 
 