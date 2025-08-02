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Новини Хабарники
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Клименко про викриття військовослужбовців Нацгвардії на хабарях: не може бути недоторканих, розпочато службове розслідування

Клименко про хабарників у Нацгвардії

Стосовно військовослужбовців Нацгвардії, яких було нещодавно викрито на хабарях, розпочато службове розслідування, їх відсторонено від посад.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - йдеться в повідомленні.

Клименко розповів, що за його вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів від посад.

"Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю", - наголосив міністр.

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За його словами, зазначене управлянні працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

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хабар (4764) Національна гвардія (1608) Клименко Ігор (516)


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Брехло.
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02.08.2025 17:39 Відповісти
Ну хоть щось
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02.08.2025 17:40 Відповісти
Про манду міндіча не заслуховував? З яких це пір НАБІ і САП підзвітні шахраю і злодію?
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02.08.2025 17:41 Відповісти
Цю лажу розганяють по всим ЗМІ. У "влади" явно якісь претензії до НГУ і до її керівництва.
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02.08.2025 17:43 Відповісти
Ніяке Управління контролю всередені Нацгвардії НЕ здатне повноцінно боротися з внутрішньою корупцією. Цим має займатися незалежна від МВС і НГ контрольна структура, наприклад, ДБР або й ті самі НАБУ і САП.
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02.08.2025 17:59 Відповісти
Чорт, важай на себе і ЗЕлю не вийди
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02.08.2025 18:07 Відповісти
"не може бути недоторканих, розпочато службове розслідування".
Ще й як може бути.Приклад: фальсифікація справи Червінського,Порошенка.
Не трудно здогадатись,що досвідчені юристи все фіксують,щоб довести,що "не може бути недоторканих".
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02.08.2025 18:09 Відповісти
 
 