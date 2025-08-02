Клименко про викриття військовослужбовців Нацгвардії на хабарях: не може бути недоторканих, розпочато службове розслідування

Стосовно військовослужбовців Нацгвардії, яких було нещодавно викрито на хабарях, розпочато службове розслідування, їх відсторонено від посад.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - йдеться в повідомленні.

Клименко розповів, що за його вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів від посад.



"Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю", - наголосив міністр.

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За його словами, зазначене управлянні працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.