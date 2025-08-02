НАБУ викрило на хабарі "слугу народу" Кузнєцова, - Гончаренко

На хабарі під час закупівлі БпЛА та РЕБ викрито депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від слуг Олексія Кузнєцова. Йдеться про корупцію на закупівлю бпла та реб", - йдеться в повідомленні.

Також Гончаренко зауважив, що Кузнєцов голосував за ліквідацію незалежності актикорупційних органів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.