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Новини Хабарники
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НАБУ викрило на хабарі "слугу народу" Кузнєцова, - Гончаренко

На хабарі під час закупівлі БпЛА та РЕБ викрито депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від слуг Олексія Кузнєцова. Йдеться про корупцію на закупівлю бпла та реб", - йдеться в повідомленні.

Також Гончаренко зауважив, що Кузнєцов голосував за ліквідацію незалежності актикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про викриття військовослужбовців Нацгвардії на хабарях: не може бути недоторканих, розпочато службове розслідування

Викрито на хабарі Олексія Кузнєцова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

Автор: 

НАБУ (5389) хабар (4764) депутат (1797) Гончаренко Олексій (492)


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Топ коментарі
+7
За корупцію саджати треба з конфіскацією. За корупцію під час військових закупівлі. Треба вішати до гори ногами
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02.08.2025 17:55 Відповісти
+4
як не очікуванно! не може бути!
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02.08.2025 17:53 Відповісти
+2
Викрило лише одного? Він що, один у полі воїн? А де решта шобли?
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02.08.2025 18:01 Відповісти
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як не очікуванно! не може бути!
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02.08.2025 17:53 Відповісти
Знову постріл в голову - викритий на корупції 30% відкатів на бпла і реб депутат виявився зі Слуги урода, а чиновники - з ОВА, тобто призначенці жаби!
Щоб не розслідували НАБУ і САП - всі нитки ведуть на Банкову - наслідки патужної централізації АндрєйБарісичя
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02.08.2025 18:08 Відповісти
За корупцію саджати треба з конфіскацією. За корупцію під час військових закупівлі. Треба вішати до гори ногами
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02.08.2025 17:55 Відповісти
Столбов не висточить
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02.08.2025 18:09 Відповісти
та то наврочили чи поробленно
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02.08.2025 17:55 Відповісти
Вони "слуги" а не "лохи", їм можна.
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02.08.2025 17:58 Відповісти
Викрило лише одного? Він що, один у полі воїн? А де решта шобли?
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02.08.2025 18:01 Відповісти
Да ладно ? Не может быть . Слуги народа опять воруют ?
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02.08.2025 18:01 Відповісти
За "інтернет" садять на сім років.
А за корупцію при закупівлі для ЗСУ технічних засобів-скільки?
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02.08.2025 18:01 Відповісти
Знов незалежний сап-прокурор запросить, незалежний антикорсуд дасть. Тоді і побачимо. Мартиненка чекаємо з 2016 року, насірова з двадцятого здається.
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02.08.2025 18:06 Відповісти
Ой як невдобно вийшло
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02.08.2025 18:06 Відповісти
а казали що будуть буряти....а воно вори.
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02.08.2025 18:07 Відповісти
А конверти, котрі регулярно отримували (а може і досі отримують) депутати ВР, це хабар чи ні?
Чи про ті конверти вже всі забули? А Полякова і те, як він помер, ще хтось пам'ятає?
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02.08.2025 18:07 Відповісти
Конверти скінчились от і виживають хто як може бідненькі
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02.08.2025 18:17 Відповісти
Накував? а присягався шо буде взірцем для інших
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02.08.2025 18:07 Відповісти
Та не може бути. Не звертайте увагу. Всі на війну. А крадіжки свинями біля корита якось розсмокчуться самі собою напевно. Хтось не згоден? Тоді ТЦК йде по вас.
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02.08.2025 18:11 Відповісти
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, брехунів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
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02.08.2025 18:12 Відповісти
ой, а хто обрав - перукарів, масажистів, рестораторів та ін. у ВР?
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02.08.2025 18:13 Відповісти
Якісь дебіли клоуна обрали.
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02.08.2025 18:19 Відповісти
 
 