Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування, - Арахамія
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата фракції Олексія Кузнєцова на корупційній схемі під час закупівлі дронів та РЕБ.
Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Так, він наголосив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.
Крім того, Арахамія зауважив, що антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива.
"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - додав голова фракції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
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Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
У гаманця ************** і аудиторія більша, і збори крутіші.
Під чмутараса цілий фонд купили у дейнеги, аби відмивати гроші.
став співвласником кількох компаній, зокрема в енергетичному секторі та сфері безпілотників, на тлі війни в Україні.
Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО.
І місяць убіжить за небосхил,
Владімір Алєксандравічь Зєлєнін
Встає, щоб освітити фронт і тил.
Йому птахи співають свої оди,
Хоч дехто каже: півні - не птахи.
Незламний і потужний воєвода,
Що жрав мівіну за твої гріхи.
Зараз забанять )))
( доречі, керуючи митницею Одеси в 2016р переміг на конкурсі директорра НАБУ . Відмовився займати цю посаду й повернувся на митницю
У 2019 - 2020 роках був виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Племінний завод "Плосковський". Протягом 2020-2021 років працював за сумісництвом на посаді юрисконсульта в КП "Київблагоустрій".
З 2020 по 2021 рік був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".
З 2021 року обіймав посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.
У 2022-2023 роках взяв участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
6 березня 2023 року https://www.liga.net/ua/politics/articles/novym-direktorom-nabu-stal-sergey-krivonos-kto-on-i-kak-svyazan-s-zamom-ermaka призначений головою НАБУ.
Це єдиний шлях вишколу Української Нації.
Школа! А нє? То нє! Шлюс Параню...
- А чому руки «слузі» не відрубали?
- А це щоб він і далі міг тицяти на кнопки при голосуванні.
За грабунок Військового бюджету України під час війни проти москальських окупантів - ''Слуг народу Зеленського'' не можна строго карати - лишень в кутик і по попі.
Арагнид розсипався в компліментах новому закону Зюзідента, як він чудово працює, що ще раз підтверджує - це просто чергове ШОУ смердючого крота Дєрьмака.
Не врятуєтесь, плівки з хати Міндичя вже де треба лежать, їх слухають і документують