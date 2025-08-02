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Новини Хабарники
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Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування, - Арахамія

Арахамія про Кузнєцова

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата фракції Олексія Кузнєцова на корупційній схемі під час закупівлі дронів та РЕБ.

Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, він наголосив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Крім того, Арахамія зауважив, що антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива.

Також читайте: НАБУ викрило на хабарі "слугу народу" Кузнєцова, - Гончаренко

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - додав голова фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

Автор: 

НАБУ (5389) корупція (4752) Арахамія Давид (1110) Слуга народу (2839)


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Топ коментарі
+17
От так краще.
Зараз забанять )))
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02.08.2025 18:53 Відповісти
+13
Сказала Агрохімія, яка живе "з дронів"
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02.08.2025 18:45 Відповісти
+11
Це так по Зеленські "потужно". Коли закупив у Арахамії дрони через ручних волонтерів за мільярди...
Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
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02.08.2025 18:50 Відповісти
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Сказала Агрохімія, яка живе "з дронів"
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02.08.2025 18:45 Відповісти
Це так по Зеленські "потужно". Коли закупив у Арахамії дрони через ручних волонтерів за мільярди...
Десятки млрд грн з бюджету віддають на виробництво нефективних дронів фірмам Єрмака, Арахамії, Міндіча. У той час ЗСУ жебрають дрони у волонтерів, гинуть бійці, цивільні. Чи відмовляться поплічники Зеленського від цієї схеми - ні, будуть тянути гроші поки русня не буде під Києвом
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02.08.2025 18:50 Відповісти
укрспецсистем Арахамії виробляє шарк за завищеною ціною 106 доларів за одиницю.
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02.08.2025 19:07 Відповісти
Хіба ж лише Притула цю схему юзає?
У гаманця ************** і аудиторія більша, і збори крутіші.
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02.08.2025 19:29 Відповісти
Чмутарас також закуповує дрони шарк із завищеним прайсом у російського агента арахамії.
Під чмутараса цілий фонд купили у дейнеги, аби відмивати гроші.
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02.08.2025 19:35 Відповісти
Кінорежисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко

став співвласником кількох компаній, зокрема в енергетичному секторі та сфері безпілотників, на тлі війни в Україні.

Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО.
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02.08.2025 18:56 Відповісти
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02.08.2025 19:26 Відповісти
Пильнуймо, щоб ніхто не завадив аброхімії, вчинити прикре самогубство, за такий сором у шоблі ВРУ, у нього на очах!! Стефанчуки, мовчки, теж витріщили очі!!?? Чекають, мабуть, на команду дзвонарів, з ОПУ, як їм глаголить треба, на ОЧЕВИДНИЙ злочин серед служок??
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02.08.2025 19:44 Відповісти
Як тільки світло переможе темінь,
І місяць убіжить за небосхил,
Владімір Алєксандравічь Зєлєнін
Встає, щоб освітити фронт і тил.
Йому птахи співають свої оди,
Хоч дехто каже: півні - не птахи.
Незламний і потужний воєвода,
Що жрав мівіну за твої гріхи.
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02.08.2025 18:47 Відповісти
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02.08.2025 19:46 Відповісти
потрусить і інших депутатів зі слуг урода
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02.08.2025 18:51 Відповісти
А коли припиниться членство у вольєрі агрохімії? Давно пора на нари.
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02.08.2025 18:51 Відповісти
От так краще.
Зараз забанять )))
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02.08.2025 18:53 Відповісти
Фотка з бомжем в куртці на 2 розміри більшій.
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02.08.2025 19:03 Відповісти
Ну і морда у хламідії... Мабуть, з блдуна.
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02.08.2025 19:22 Відповісти
У нього вона одна, іншої не буває
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02.08.2025 19:30 Відповісти
Морда завезеного, обкуреного чужинця...
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02.08.2025 20:01 Відповісти
Та що Ви на "слугів" напали? Всі вони діють "...от імені і по порученію..." Як казав самий потужний "слуга": - Понять і простіть, бо вони больні люди і у них невиліковна врождена клептоманія.
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02.08.2025 18:55 Відповісти
Семен Кривоніс, голова НАБУ - його життя за БУРАТІНО
( доречі, керуючи митницею Одеси в 2016р переміг на конкурсі директорра НАБУ . Відмовився займати цю посаду й повернувся на митницю

У 2019 - 2020 роках був виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Племінний завод "Плосковський". Протягом 2020-2021 років працював за сумісництвом на посаді юрисконсульта в КП "Київблагоустрій".

З 2020 по 2021 рік був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".

З 2021 року обіймав посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

У 2022-2023 роках взяв участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

6 березня 2023 року https://www.liga.net/ua/politics/articles/novym-direktorom-nabu-stal-sergey-krivonos-kto-on-i-kak-svyazan-s-zamom-ermaka призначений головою НАБУ.
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02.08.2025 18:56 Відповісти
натискаємо на синенько слово "призначений" й дізнаємося про Кривоноса з Єрмаком що спільного?
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02.08.2025 18:58 Відповісти
В якого Слугу пальцем не ткни- корупціонер, злодюга
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02.08.2025 19:02 Відповісти
Слова синоніми: зрадник, злодій, "Слуги народу".
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02.08.2025 19:04 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.08.2025 19:10 Відповісти
Розігнати ту довбану фракцію "Уродливі слуги"Зброд.!
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02.08.2025 19:05 Відповісти
Або, зробити "ребрендінг", в Хазяї Народу...
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02.08.2025 19:08 Відповісти
Нє-нє-нє-нє! Цих злодійкуватих, чужинських свиней обрав мудрий укАінскій нарід. То нехай він доп'є ЦЮ чашу до дна. Бо те, що маємо - це лиш початок...
Це єдиний шлях вишколу Української Нації.
Школа! А нє? То нє! Шлюс Параню...
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02.08.2025 20:08 Відповісти
Мавпа зелена іди за срустким кораблем і неповертайся будь-ласка нечисть фу.фу..
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02.08.2025 19:11 Відповісти
Це шо за чмошнік? - шо він робить в ВР?
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02.08.2025 19:12 Відповісти
Та придушіть уже нарешті це мегрельське падло! Ну от скільки можна терпіти цю кримінальну тупу пику?
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02.08.2025 19:13 Відповісти
ахламідія- туфелька вилізла на сцену
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02.08.2025 19:22 Відповісти
Ух як активно зображають боротьбу з корупцією у своїх лавах, коли піймали звичайного слугу урода. А от про чернишова так не співав...
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02.08.2025 19:22 Відповісти
Божжжжечки, яке страшне покарання. Навіть страшніше за відрубані руки.
- А чому руки «слузі» не відрубали?
- А це щоб він і далі міг тицяти на кнопки при голосуванні.
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02.08.2025 19:29 Відповісти
Ні , можна рубати - хай педалями голосують ...
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02.08.2025 20:01 Відповісти
ПОСВАРЯТЬ,ПОБРИЮТЬ НА БАБКИ-ПОТЯНУТЬ ЧАС І ВІДПУСТЯТЬ)))
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02.08.2025 19:42 Відповісти
партія "слуга народу" у свой більшості є елітою покидьків українського суспільства.
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02.08.2025 19:47 Відповісти
Да ви що??? Фракція, виявилося ,підтримує?? Арахамія антікорупціонер?? "Може вы,батюшка,ещё и партийный?? Может быть!!..."
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02.08.2025 19:56 Відповісти
Своїх слуг Зеленський ставить в кутик і по попі ''шльопає''.

За грабунок Військового бюджету України під час війни проти москальських окупантів - ''Слуг народу Зеленського'' не можна строго карати - лишень в кутик і по попі.
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02.08.2025 20:06 Відповісти
А чого тільки на час розслідування призупинено членство в СН - далі повернуть?
Арагнид розсипався в компліментах новому закону Зюзідента, як він чудово працює, що ще раз підтверджує - це просто чергове ШОУ смердючого крота Дєрьмака.
Не врятуєтесь, плівки з хати Міндичя вже де треба лежать, їх слухають і документують
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02.08.2025 20:10 Відповісти
 
 