Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування, - Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата фракції Олексія Кузнєцова на корупційній схемі під час закупівлі дронів та РЕБ.

Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, він наголосив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.



Крім того, Арахамія зауважив, що антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива.

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"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - додав голова фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.