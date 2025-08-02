Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових є колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, який зараз очолює Мукачевську райдержадміністрацію.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"У заяві НАБУ та САП також йдеться про Сергія Гайдая - колишнього голову Луганської ОДА, а нині очільника Мукачівської районної державної адміністрації", - пише "Суспільне".

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

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