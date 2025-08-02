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Новини Хабарники
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Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

гайдай

Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових є колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, який зараз очолює Мукачевську райдержадміністрацію.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"У заяві НАБУ та САП також йдеться про Сергія Гайдая - колишнього голову Луганської ОДА, а нині очільника Мукачівської районної державної адміністрації", - пише "Суспільне".

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

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Автор: 

НАБУ (5389) корупція (4752) викриття (15) САП (2442)


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Топ коментарі
+5
Мукачевський котел, ****, дуже небезпечним виявився!
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02.08.2025 19:56 Відповісти
+4
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02.08.2025 19:59 Відповісти
+3
А як же він незламно виступав на марафоні...
Там поголовно у Слуг Наріда або кацап, або корупціонер, або зрадник.
У Слуги Наріду - чесних не беруть.
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02.08.2025 19:57 Відповісти
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Мукачевський котел, ****, дуже небезпечним виявився!
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02.08.2025 19:56 Відповісти
потужні кадри у Земленського
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02.08.2025 20:02 Відповісти
А як же він незламно виступав на марафоні...
Там поголовно у Слуг Наріда або кацап, або корупціонер, або зрадник.
У Слуги Наріду - чесних не беруть.
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02.08.2025 19:57 Відповісти
не може бути!
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02.08.2025 19:57 Відповісти
Невже "вища міра покарання" з конфіскацією?
Авжеж, ні... письмова догана, заочна підозра, мінімальна застава, перехід на іншу посаду, на крайняк - спецпенсія по інвалідності... іншого покарання для казнокрадів та держзлочинців в країні мрії ЗЕленського наразі нема
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02.08.2025 20:00 Відповісти
При владі є хоча би одна порядна людина ???
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02.08.2025 19:58 Відповісти
У серіалі від приблуд95, числився лише говнобородько??
Чекаємо на захід до ВРУ, зеленського з дробовиком, який він знайшов у татарова!! Тому, він так і не знадобився…
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02.08.2025 20:05 Відповісти
Якщо філософські підійти. То порядних в принципі немає людей, у кожного свій скілет в шкафу.
А у цій владі, у кожного цілий гардероб з них.
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02.08.2025 20:06 Відповісти
Можна авансом виписати підозри всім зеленим - не промахнешся: у всіх рило в пуху, гроші в крипті, багаті баби, вілли в Середземномор'ї
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02.08.2025 20:09 Відповісти
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02.08.2025 19:59 Відповісти
ну з такою швидкістю посади послів закінчаться в цьому місяці....
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02.08.2025 20:00 Відповісти
Чи він один, як сирота у степу, це бадяжив??
Ходь би, та не вчинив, отого прикрого самогубства, за такий сором!!
Мертвечук, з сівковичем, бакановим та портновим, «достойних та гарних кадрів», насовали на посади в органи державного управління, завдяки зеленському і Оманським помічникам ригоАНАЛІВ!!
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02.08.2025 20:02 Відповісти
Мукачево, ну як ж без тебе. Воно напевно в більшості справ буде фігурувати.
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02.08.2025 20:04 Відповісти
Був такий ****** на Луганщині - чи не кожен день на теле насипав - вигулькнув на Закарпатті - не потонув
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02.08.2025 20:04 Відповісти
 
 