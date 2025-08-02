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Новости Взяточники Коррупция на закупках дронов
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Правительство одобрило проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, - Свириденко

гайдай

Кабинет Министров направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - сказано в сообщении.

Читайте также: Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

Коррупционная схема на дронах

Напомним, сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

Читайте также: Правительство направит Зеленскому проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности председателя Мукачевской РГА, - Свириденко

Автор: 

Кабмин (14083) увольнение (2697) Свириденко Юлия (189) Гайдай ЛОГА (716)


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Ішак разом з своїм шапіто розігрують виставу боротьби з корупцією.
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02.08.2025 21:58 Ответить
віслюка ставлять в стійло.
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02.08.2025 23:12 Ответить
Декларація Кузнєцова. Ви не повірите! Він ще й отримував соціальну допомогу, а його дружина ВПО! Яка ганьба.
ватнік Zемленський татусьові $200/місяць виплату оформив
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02.08.2025 21:59 Ответить
Таке враження що всі хто при владі хоч в Києві, хоч на місцях таким чином"заробляють".Все зводиться до фрази януковича :"Син у мене роботящий."
Всі вони роботящі.
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02.08.2025 22:03 Ответить
на дня зникне з України
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02.08.2025 22:04 Ответить
Всі крадуть…, якщо тобі здається, що хтось не краде, його просто ще не викрили…
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02.08.2025 22:17 Ответить
Навіщо звільнили? Чернишова не звільняли, навіть відстоювали його незамінність на посаді. Чи Гайдай не в числі тих незамінних менеджерів?
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02.08.2025 23:11 Ответить
На жаль Мукачево,Як було центром контрабанди та переправки уклоністів за кордон - так і залишиться ним...Можливо хтось і наведе там лад,але це буде диво дивне....Там клани,як у Сіцилії - десятиріччями існують..скупують на корню усіх...а зараз взагалі не питання...Біда.
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02.08.2025 23:37 Ответить
 
 