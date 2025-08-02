Правительство одобрило проект распоряжения об увольнении Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, - Свириденко

Кабинет Министров направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - сказано в сообщении.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

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