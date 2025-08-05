Коррупция при закупке дронов: суд взял под стражу руководителя воинской части, залог - 2 млн грн
Во вторник, 5 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Как отмечается, срок действия меры пресечения - до 30 сентября 2025 года включительно.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:
1. прибывать к следователю (детективу), прокурору, следственному судье по каждому требованию;
2. сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
3. не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора;
4. воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
5. сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
6. носить электронное средство контроля.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
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а, командира частини, за що?
командиру потрібні дрони. він їх отримав.
навіть, як що вони браковані, то хлопці з паяльниками доведуть до розуму.
до речі, всу так і робить і ніяк по іншому. все доробляє своїми руками, бо присилають повне гімно!
у командира частини вибір, або отримати те що привезли, або не отримати нічого.
то, в чому вина, саме командира частини?
він хабаря давав?