Коррупция при закупке дронов: суд взял под стражу руководителя воинской части, залог - 2 млн грн

Во вторник, 5 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Как отмечается, срок действия меры пресечения - до 30 сентября 2025 года включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

1. прибывать к следователю (детективу), прокурору, следственному судье по каждому требованию;

2. сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

3. не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора;

4. воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

5. сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

6. носить электронное средство контроля.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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