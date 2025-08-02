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Новости Взяточники Коррупция на закупках дронов
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Коррупция на закупках дронов: нардепа Кузнецова отстранили от руководства областной организацией партии "Слуги народа"

кузнєцов

Партия "Слуга народа" приняла решение отстранить народного депутата Алексея Кузнецова от руководства областной организацией партии. А дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии.

Об этом говорится в заявлении политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы. Партия "Слуга народа" поддерживает работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. Мы считаем, что антикоррупционные органы должны действовать независимо, решительно и профессионально", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции. В "СН" добавили, что недавно принятый Верховной Радой закон, инициированный президентом, усилил независимость антикоррупционных институтов и создал дополнительные гарантии для их работы.

"Только совместными усилиями всех ветвей власти возможно преодоление коррупции в нашей стране. "Слуга Народа" остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", - сказано в заявлении.

Читайте также: Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" будет приостановлено на время расследования, - Арахамия

Коррупционная схема на дронах

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Читайте также: Среди разоблаченных НАБУ и САП на схеме при закупке дронов - экс-глава Луганской ОГА Гайдай, - СМИ

Автор: 

коррупция (8606) разоблачение (20) Слуга народа (2651)


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Топ комментарии
+28
відволікають увагу від "потужних " Чернишова , шурми , блатхати -малини Міндіча , там на сотні мільярдів схеми , а , ще - державна зрада
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02.08.2025 20:31 Ответить
+27
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02.08.2025 20:29 Ответить
+24
Допоки на тій самій лаві не сидять єрмак з арахімією - не вірю
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02.08.2025 20:26 Ответить
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Допоки на тій самій лаві не сидять єрмак з арахімією - не вірю
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02.08.2025 20:26 Ответить
Зверніть увагу, фракція СН вже заявила, що на час розслідування членство Кузнецова у фракції буде призупинено. В них і досі членами фракції залишаються депутати втікачі, Куницький і ко, які давно втекли з країни. Ще пару десятків ходять з підозрами за корупцію, й це реальні, в не надумані справи про хабарі і побори. Але ніхто не виключає їх з фракції, бо тоді монобільшість зникне не лише де факто, а і де-юре. (с)
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02.08.2025 20:49 Ответить
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02.08.2025 20:29 Ответить
риба згнила і смердить Тільки уряд національного порятунку , без лідора
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02.08.2025 20:34 Ответить
НЕ його а шкіру з нього.
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02.08.2025 21:42 Ответить
Так це єдине, що в нього і було. І та міняється постійно.
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02.08.2025 22:46 Ответить
Пасадіть!
А луччє рацтрілять!
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02.08.2025 20:29 Ответить
Яке жорстоке покарання....
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02.08.2025 20:29 Ответить
І хто його посадить, коли це вже в Монако!
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02.08.2025 20:31 Ответить
відволікають увагу від "потужних " Чернишова , шурми , блатхати -малини Міндіча , там на сотні мільярдів схеми , а , ще - державна зрада
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02.08.2025 20:31 Ответить
ЗЕлена влада буде красти навіть у себе на похоронах!
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02.08.2025 20:32 Ответить
Намародерив і в Монако , Дубаї …… А нарід , не дочекається похорон зелених гнид , вони всі підготували запасні "аєродроми" і не в одній Країні , вистачить на 5 поколінь Факти міндічи - Відень, Шурма - Мюнхен , шефіри - Німеччина, Трухін, Смірнов , і т. д. здриснуть всі
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02.08.2025 20:41 Ответить
Це як одного разу з портового борделю витурили геть одну повію.... З формулюванням : за ********.
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02.08.2025 20:32 Ответить
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02.08.2025 20:33 Ответить
тисячи загиблих воїнів ЗСУ
чурез ціх ненажерливих
"ЗЕлених мух"
цікаво який відсоток йшов єрмакові з Зеленим чортом??
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02.08.2025 21:11 Ответить
я вважаю що 70%
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02.08.2025 21:15 Ответить
Не зрозуміло: відсторонили від керівництва обласної організації партії "Слуга народу", а область яка? Дуже "інформативно і пізнавально"...
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02.08.2025 20:33 Ответить
Це новина з розряду зроби сам)
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02.08.2025 20:41 Ответить
ЩО НЕ МЕРЗОТНИК, ТО СЛУГА НАРОДУ, ЩО НЕ СЛУГА НАРОДУ ТО МЕРЗОТНИК !
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02.08.2025 20:40 Ответить
З якого дива? - а відправити послом?
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02.08.2025 20:50 Ответить
І ви вірите, що схема, яка працювала всередині держави, і зачіпала декілька відділів, була непоміченою для владних???

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02.08.2025 20:59 Ответить
Тепер в нас є Гарант Корупції.
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02.08.2025 21:03 Ответить
"Ти у мєня партбілєт паложиш!" - ця фраза з рота вищесидячого партфункціонера часів совка означала "канєц всєму": кар'єрі, квартірам-мвшинам-дачам, а іноді і життю на волі...
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02.08.2025 21:04 Ответить
ЗЕрмакі звільняють з посад або виключають з партії шобли «слуг народу» не за те що крали, а за те що попалися та отримали розголос у ЗМІ.
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02.08.2025 21:11 Ответить
Що ви викрили, покидьки? В цій схемі щось було потаємним чи ховалось? Що, панове, не знаєте для чого кеш воякам , які мають справи з фпв?
Знайшли сокирку під лавкою, а тупарі і радіють. Ну...і феси також.
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02.08.2025 21:09 Ответить
якийсь супердвіж навколо луганських карманніков - губер, нардеп, нацгвардія, купа бізнесменів роздерибанили 10 млн гривень, напевно, хтось з 1000 млн гривень по тихому пробирається до лісу.
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02.08.2025 21:10 Ответить
Партія Слуга урода
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02.08.2025 21:19 Ответить
Віддайте цього П...А дронщикам вони його навчать "літати"
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02.08.2025 21:25 Ответить
Яка мерзота!
Партія "слуга народу" тиждень тому" прикрила НАБУ, та САП, а сьогодні вже "підтримують" їх.
Люди (76%) подивіться, кого ви привели до влади!
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02.08.2025 21:30 Ответить
Членів партії "Слуга Народу" вже давно потрібно відстрілювати або присипляти як скажених корупціонерів. Ця хвороба не лікується.
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02.08.2025 21:42 Ответить
Це той саме "козел на заклання"?
Ніт не шановані.
Потрібна так звана "хвігура" повище.
Це не пройде і грошей вам не дадуть як казав "харьківський класик".
"...давай по новай!"- судячи з логіки подій
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02.08.2025 21:49 Ответить
Як ви вже заїба....ли, депутати, чиновники і решта хабарників.
Багато питань до вас вже накопичилось.
Прийде час і вас спитають.
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02.08.2025 21:52 Ответить
Лідор притягнув цю гниль
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02.08.2025 22:07 Ответить
Тепер сам посадить всіх щоб врятувати миндича і кума.
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02.08.2025 22:12 Ответить
Зелена мерзота!
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02.08.2025 23:20 Ответить
То партія слуг НЕ підтримує НАБУ...то ,через тиждень, підтримує...Таке враження,що вони готові підтримати і ОПЗЖ,щоб залишатися у корита...Зібрати таку купу мерзоти у ВР це надо мати не тільки талант...це потрібна геніальна недолугість...
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02.08.2025 23:58 Ответить
 
 