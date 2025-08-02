Коррупция на закупках дронов: нардепа Кузнецова отстранили от руководства областной организацией партии "Слуги народа"
Партия "Слуга народа" приняла решение отстранить народного депутата Алексея Кузнецова от руководства областной организацией партии. А дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии.
Об этом говорится в заявлении политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы. Партия "Слуга народа" поддерживает работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. Мы считаем, что антикоррупционные органы должны действовать независимо, решительно и профессионально", - сказано в сообщении.
В заявлении отмечается, что государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции. В "СН" добавили, что недавно принятый Верховной Радой закон, инициированный президентом, усилил независимость антикоррупционных институтов и создал дополнительные гарантии для их работы.
"Только совместными усилиями всех ветвей власти возможно преодоление коррупции в нашей стране. "Слуга Народа" остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", - сказано в заявлении.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
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А луччє рацтрілять!
чурез ціх ненажерливих
"ЗЕлених мух"
цікаво який відсоток йшов єрмакові з Зеленим чортом??
партіїшобли «слуг народу» не за те що крали, а за те що попалися та отримали розголос у ЗМІ.
Знайшли сокирку під лавкою, а тупарі і радіють. Ну...і феси також.
Партія "слуга народу" тиждень тому" прикрила НАБУ, та САП, а сьогодні вже "підтримують" їх.
Люди (76%) подивіться, кого ви привели до влади!
Ніт не шановані.
Потрібна так звана "хвігура" повище.
Це не пройде і грошей вам не дадуть як казав "харьківський класик".
"...давай по новай!"- судячи з логіки подій
Багато питань до вас вже накопичилось.
Прийде час і вас спитають.