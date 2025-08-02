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Новини Хабарники Корупція на закупівлі дронів
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Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"

кузнєцов

Партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити народного депутата Олексія Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії. А дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії.

Про це йдеться у заяві політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили. Партія "Слуга Народу" підтримує роботу НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. Ми вважаємо, що антикорупційні органи повинні діяти незалежно, рішуче й професійно", - сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції. У "СН" додали, що нещодавно ухвалений Верховною Радою закон, ініційований президентом, посилив незалежність антикорупційних інституцій і створив додаткові гарантії для їхньої роботи.

"Лише спільними зусиллями всіх гілок влади можливе подолання корупції в нашій країні. "Слуга Народу" залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", - сказано в заяві.

Читайте також: Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування, - Арахамія

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Читайте також: Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

Автор: 

корупція (4752) викриття (15) Слуга народу (2839)


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Топ коментарі
+18
відволікають увагу від "потужних " Чернишова , шурми , блатхати -малини Міндіча , там на сотні мільярдів схеми , а , ще - державна зрада
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02.08.2025 20:31 Відповісти
+17
Допоки на тій самій лаві не сидять єрмак з арахімією - не вірю
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02.08.2025 20:26 Відповісти
+16
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02.08.2025 20:29 Відповісти
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Допоки на тій самій лаві не сидять єрмак з арахімією - не вірю
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02.08.2025 20:26 Відповісти
Зверніть увагу, фракція СН вже заявила, що на час розслідування членство Кузнецова у фракції буде призупинено. В них і досі членами фракції залишаються депутати втікачі, Куницький і ко, які давно втекли з країни. Ще пару десятків ходять з підозрами за корупцію, й це реальні, в не надумані справи про хабарі і побори. Але ніхто не виключає їх з фракції, бо тоді монобільшість зникне не лише де факто, а і де-юре. (с)
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02.08.2025 20:49 Відповісти
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02.08.2025 20:29 Відповісти
риба згнила і смердить Тільки уряд національного порятунку , без лідора
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02.08.2025 20:34 Відповісти
НЕ його а шкіру з нього.
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02.08.2025 21:42 Відповісти
Пасадіть!
А луччє рацтрілять!
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02.08.2025 20:29 Відповісти
Яке жорстоке покарання....
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02.08.2025 20:29 Відповісти
І хто його посадить, коли це вже в Монако!
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02.08.2025 20:31 Відповісти
відволікають увагу від "потужних " Чернишова , шурми , блатхати -малини Міндіча , там на сотні мільярдів схеми , а , ще - державна зрада
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02.08.2025 20:31 Відповісти
ЗЕлена влада буде красти навіть у себе на похоронах!
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02.08.2025 20:32 Відповісти
Намародерив і в Монако , Дубаї …… А нарід , не дочекається похорон зелених гнид , вони всі підготували запасні "аєродроми" і не в одній Країні , вистачить на 5 поколінь Факти міндічи - Відень, Шурма - Мюнхен , шефіри - Німеччина, Трухін, Смірнов , і т. д. здриснуть всі
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02.08.2025 20:41 Відповісти
Це як одного разу з портового борделю витурили геть одну повію.... З формулюванням : за ********.
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02.08.2025 20:32 Відповісти
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02.08.2025 20:33 Відповісти
тисячи загиблих воїнів ЗСУ
чурез ціх ненажерливих
"ЗЕлених мух"
цікаво який відсоток йшов єрмакові з Зеленим чортом??
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02.08.2025 21:11 Відповісти
я вважаю що 70%
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02.08.2025 21:15 Відповісти
Не зрозуміло: відсторонили від керівництва обласної організації партії "Слуга народу", а область яка? Дуже "інформативно і пізнавально"...
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02.08.2025 20:33 Відповісти
Це новина з розряду зроби сам)
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02.08.2025 20:41 Відповісти
ЩО НЕ МЕРЗОТНИК, ТО СЛУГА НАРОДУ, ЩО НЕ СЛУГА НАРОДУ ТО МЕРЗОТНИК !
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02.08.2025 20:40 Відповісти
З якого дива? - а відправити послом?
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02.08.2025 20:50 Відповісти
І ви вірите, що схема, яка працювала всередині держави, і зачіпала декілька відділів, була непоміченою для владних???

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02.08.2025 20:59 Відповісти
Тепер в нас є Гарант Корупції.
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02.08.2025 21:03 Відповісти
"Ти у мєня партбілєт паложиш!" - ця фраза з рота вищесидячого партфункціонера часів совка означала "канєц всєму": кар'єрі, квартірам-мвшинам-дачам, а іноді і життю на волі...
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02.08.2025 21:04 Відповісти
ЗЕрмакі звільняють з посад або виключають з партії шобли «слуг народу» не за те що крали, а за те що попалися та отримали розголос у ЗМІ.
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02.08.2025 21:11 Відповісти
Що ви викрили, покидьки? В цій схемі щось було потаємним чи ховалось? Що, панове, не знаєте для чого кеш воякам , які мають справи з фпв?
Знайшли сокирку під лавкою, а тупарі і радіють. Ну...і феси також.
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02.08.2025 21:09 Відповісти
якийсь супердвіж навколо луганських карманніков - губер, нардеп, нацгвардія, купа бізнесменів роздерибанили 10 млн гривень, напевно, хтось з 1000 млн гривень по тихому пробирається до лісу.
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02.08.2025 21:10 Відповісти
Партія Слуга урода
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02.08.2025 21:19 Відповісти
Віддайте цього П...А дронщикам вони його навчать "літати"
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02.08.2025 21:25 Відповісти
Яка мерзота!
Партія "слуга народу" тиждень тому" прикрила НАБУ, та САП, а сьогодні вже "підтримують" їх.
Люди (76%) подивіться, кого ви привели до влади!
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02.08.2025 21:30 Відповісти
Членів партії "Слуга Народу" вже давно потрібно відстрілювати або присипляти як скажених корупціонерів. Ця хвороба не лікується.
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02.08.2025 21:42 Відповісти
Це той саме "козел на заклання"?
Ніт не шановані.
Потрібна так звана "хвігура" повище.
Це не пройде і грошей вам не дадуть як казав "харьківський класик".
"...давай по новай!"- судячи з логіки подій
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02.08.2025 21:49 Відповісти
Як ви вже заїба....ли, депутати, чиновники і решта хабарників.
Багато питань до вас вже накопичилось.
Прийде час і вас спитають.
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02.08.2025 21:52 Відповісти
 
 