Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"
Партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити народного депутата Олексія Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії. А дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії.
Про це йдеться у заяві політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили. Партія "Слуга Народу" підтримує роботу НАБУ та САП у боротьбі з корупцією. Ми вважаємо, що антикорупційні органи повинні діяти незалежно, рішуче й професійно", - сказано в повідомленні.
У заяві наголошується, що держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції. У "СН" додали, що нещодавно ухвалений Верховною Радою закон, ініційований президентом, посилив незалежність антикорупційних інституцій і створив додаткові гарантії для їхньої роботи.
"Лише спільними зусиллями всіх гілок влади можливе подолання корупції в нашій країні. "Слуга Народу" залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", - сказано в заяві.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А луччє рацтрілять!
чурез ціх ненажерливих
"ЗЕлених мух"
цікаво який відсоток йшов єрмакові з Зеленим чортом??
партіїшобли «слуг народу» не за те що крали, а за те що попалися та отримали розголос у ЗМІ.
Знайшли сокирку під лавкою, а тупарі і радіють. Ну...і феси також.
Партія "слуга народу" тиждень тому" прикрила НАБУ, та САП, а сьогодні вже "підтримують" їх.
Люди (76%) подивіться, кого ви привели до влади!
Ніт не шановані.
Потрібна так звана "хвігура" повище.
Це не пройде і грошей вам не дадуть як казав "харьківський класик".
"...давай по новай!"- судячи з логіки подій
Багато питань до вас вже накопичилось.
Прийде час і вас спитають.