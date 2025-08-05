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Новости Коррупция на закупках дронов
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Коррупция при закупке дронов: суд взял под стражу директора предприятия-производителя БПЛА, залог - 2 млн грн

коррупция на дронах

Еще к одному подозреваемому в участии в коррупционной схеме при закупке БпЛА и средств РЭБ применена мера пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения к директору предприятия - производителя БпЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога.

Решается вопрос об обжаловании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу Гайдая на 60 дней - залог в размере 10 млн гривен

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Также читайте: Коррупция на закупке дронов: нардепа Кузнецова отстранили от руководства областной организацией партии "Слуги народа"

Автор: 

НАБУ (4511) коррупция (8613) САП (2275) закупки (802) Антикоррупционный суд (1251)


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Вкрав на 2 млрд - застава на 2 млн. А це все чому? - бо математику вони вчили в Трускавці

Факультет - "як лишити державу під час війни з боргами і без трусів"

ЗАТО НЕ БАРИГА
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05.08.2025 10:19 Ответить
нєнє.
зачекайте!
а, директора за що?
то, були неякісні дрони?
за те, що у нього зелені гниди мародери вимагали хабаря?
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05.08.2025 10:28 Ответить
Бойовим офіцерам та генералам яки не лижуть найвеличнійшу сраку по сфабрикованим справам застави у десятки та сотні мільонів, а корупціонерам яки вбивають солдат СОУ 2 - 8 мільонів тощо. А чому? А тому шо вони Zeлені та вілкочують Ze. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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05.08.2025 10:28 Ответить
Нема у ********* власной думки тай і небуло николи. За ********* завжди думали, думають та будуть думати мосейсучки, каломойши, пінчуки, ахметови, арахамії тощо.
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05.08.2025 11:46 Ответить
Коли візьмуть за сраку постачальників "лютих і магур":одні в десять раз дорожчі за ішакеди,другі-по ціні яхт..
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05.08.2025 10:39 Ответить
"2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка...", а не заслухав Генпрокурора, начальника поліції, керівника ДБР, СБУ та інших про такі злочини? Де їх показники? НАБУ і САП непідконтрольні президенту в цій діяльності і не погтрібно їх контролювати, а точніше складати враження, що то він їх направив на боротьбу з корупцією, на документування його зв'язків і оточення. За час, який два керівника антикорупційних органій витратили на підготовку матеріалів і піар для Зе при їх зустрічі, могли виявити ще декілька корупціонерів.
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05.08.2025 10:40 Ответить
 
 