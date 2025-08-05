Коррупция при закупке дронов: суд взял под стражу директора предприятия-производителя БПЛА, залог - 2 млн грн

Еще к одному подозреваемому в участии в коррупционной схеме при закупке БпЛА и средств РЭБ применена мера пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения к директору предприятия - производителя БпЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога.

Решается вопрос об обжаловании меры пресечения.

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Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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