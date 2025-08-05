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Новини Корупція на закупівлі дронів
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Корупція при закупівлі дронів: суд взяв під варту директора підприємства-виробника БпЛА, застава - 2 млн грн

корупція на дронах

Ще до одного підозрюваного в участі в корупційній схемі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ застосовано запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БпЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

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Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"

Автор: 

НАБУ (5401) корупція (4759) САП (2454) закупівлі (3520) ВАКС Антикорупційний суд (2029)


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Вкрав на 2 млрд - застава на 2 млн. А це все чому? - бо математику вони вчили в Трускавці

Факультет - "як лишити державу під час війни з боргами і без трусів"

ЗАТО НЕ БАРИГА
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05.08.2025 10:19 Відповісти
нєнє.
зачекайте!
а, директора за що?
то, були неякісні дрони?
за те, що у нього зелені гниди мародери вимагали хабаря?
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05.08.2025 10:28 Відповісти
Бойовим офіцерам та генералам яки не лижуть найвеличнійшу сраку по сфабрикованим справам застави у десятки та сотні мільонів, а корупціонерам яки вбивають солдат СОУ 2 - 8 мільонів тощо. А чому? А тому шо вони Zeлені та вілкочують Ze. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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05.08.2025 10:28 Відповісти
Нема у ********* власной думки тай і небуло николи. За ********* завжди думали, думають та будуть думати мосейсучки, каломойши, пінчуки, ахметови, арахамії тощо.
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05.08.2025 11:46 Відповісти
Коли візьмуть за сраку постачальників "лютих і магур":одні в десять раз дорожчі за ішакеди,другі-по ціні яхт..
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05.08.2025 10:39 Відповісти
"2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка...", а не заслухав Генпрокурора, начальника поліції, керівника ДБР, СБУ та інших про такі злочини? Де їх показники? НАБУ і САП непідконтрольні президенту в цій діяльності і не погтрібно їх контролювати, а точніше складати враження, що то він їх направив на боротьбу з корупцією, на документування його зв'язків і оточення. За час, який два керівника антикорупційних органій витратили на підготовку матеріалів і піар для Зе при їх зустрічі, могли виявити ще декілька корупціонерів.
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05.08.2025 10:40 Відповісти
 
 