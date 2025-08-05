Корупція при закупівлі дронів: суд взяв під варту директора підприємства-виробника БпЛА, застава - 2 млн грн
Ще до одного підозрюваного в участі в корупційній схемі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ застосовано запобіжний захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як зазначається, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства – виробника БпЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.
Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.
У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Факультет - "як лишити державу під час війни з боргами і без трусів"
ЗАТО НЕ БАРИГА
зачекайте!
а, директора за що?
то, були неякісні дрони?
за те, що у нього зелені гниди мародери вимагали хабаря?