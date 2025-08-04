Суд взяв під варту Гайдая на 60 днів – застава у розмірі 10 млн гривень

Колишньому голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у розмірі 10 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до колишнього голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Крім того, ВАКС визначив для Гайдая низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

прибувати за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді;

не відлучатися з Ужгорода без дозволу;

повідомляти детектива та прокурора про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;

не відвідувати одну з військових частин;

носити електронний браслет.

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Зазначається, що під час обрання запобіжки прозвучали фрагменти розмов фігурантів справи.

Окрім згадок про зв’язки Гайдая з головою ОП Єрмаком, наведені домовленості про розподіл грошових коштів та залучення знайомих судекспертів для вирішення ймовірних проблем.

Раніше ВАКС взяв під варту іншого фігуранта цієї справи - народного депутата від "Слуги Народу" Олексія Кузнєцова.

ВАКС також обрав запобіжку запорізькому бізнесмену Владиславу Марченку, фірма якого виробляє дрони.

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Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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