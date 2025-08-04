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Новини Корупція на закупівлі дронів
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Суд взяв під варту Гайдая на 60 днів – застава у розмірі 10 млн гривень

ВАКС взяв під варту ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая

Колишньому голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у розмірі 10 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції. 

Слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до колишнього голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Крім того, ВАКС визначив для Гайдая низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

  • прибувати за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді;
  • не відлучатися з Ужгорода без дозволу;
  • повідомляти детектива та прокурора про зміну місця проживання або роботи;
  • здати закордонний паспорт;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;
  • не відвідувати одну з військових частин;
  • носити електронний браслет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП просить суд обрати ексголові Мукачівської РДА Гайдаю арешт із заставою у 30 млн гривень

Зазначається, що під час обрання запобіжки прозвучали фрагменти розмов фігурантів справи.

Окрім згадок про зв’язки Гайдая з головою ОП Єрмаком, наведені домовленості про розподіл грошових коштів та залучення знайомих судекспертів для вирішення ймовірних проблем.

Раніше ВАКС взяв під варту іншого фігуранта цієї справи - народного депутата від "Слуги Народу" Олексія Кузнєцова.

ВАКС також обрав запобіжку запорізькому бізнесмену Владиславу Марченку, фірма якого виробляє дрони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупція на закупівлі дронів: "слузі народу" Кузнєцову просять арешт і 30 млн грн застави

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: нардепа Кузнєцова відсторонили від керівництва обласною організацією партії "Слуги народа"

Автор: 

корупція (4755) ВАКС Антикорупційний суд (2027) запобіжний захід (528) Гайдай ЛОГА (926)


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Топ коментарі
+12
10 лямів це всього 250тис. баксів. Це для нього кишенькові гроші. Завтра вийде а післязавтра вже буде вам показувати язик з курортів Іпанії
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04.08.2025 19:18 Відповісти
+11
завтра вийде -це копійки для них
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04.08.2025 19:15 Відповісти
+3
Під час воєнного стану,корупціонерам,та ще й за злочини,пов'язані з закупівлями для ЗСУ,ДПС,Національної гвардії,другим силовим структурам ніякої застави,на нари пішки.
Щось не чути за браковані міни?Зам'яли?Відмазали?
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04.08.2025 19:30 Відповісти
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завтра вийде -це копійки для них
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04.08.2025 19:15 Відповісти
дешева вистава зелених 🤢гнид , щоб відволікти увагу від , гаманців " яжнелоха" Чернишова , який крав сотнями мільярдів , платив бюджетними грошима своїй прислузі , будував для зе ностри палаци на 1000 Кв м ……Головного мафіозі Міндіча , в квартирі , якого розробляли схематози деребану , зради , насміхались над українською нацією і витворяля ганебні речі
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04.08.2025 20:55 Відповісти
а лицо у этого типа честное дальше не куда
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04.08.2025 19:16 Відповісти
зейло , показав , що срати він хотів на всю Галактику Боїться , тільки кадирова і " новічка" Нагнув , НАБУ , познущався , а ті , як шавки побігли дякувати виродку, за те , що воно їх знесло , зганьбило Україну , побили детективів , викрали , плівки на нього і ойго підручних , Шефірів, міндічів, Ермака, ………………Хуцла во всій красі ! Кривонос шавка ермака, рятує " морду" найверховнішого мародера 🤮 Огидні зеопариши , , звалюйтє всі за міндічем , там жріть один одного
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04.08.2025 21:09 Відповісти
Як швидко тануть зарплати
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04.08.2025 19:17 Відповісти
10 лямів це всього 250тис. баксів. Це для нього кишенькові гроші. Завтра вийде а післязавтра вже буде вам показувати язик з курортів Іпанії
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04.08.2025 19:18 Відповісти
Зелю теперь с окопов не достать. Накопают ему в Конче Заспе и будет там в каске и бронике нарады потужно проводить!
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04.08.2025 19:21 Відповісти
Геніальне було рішення Зельмана поставити Гайдая на Луганськ. Ну йоли-пали, у Вікіпедії написано, що він орденоносець та медаліст РПЦ, типова агентура Кірілла, як Гіркін чи попи, що опікуються нашими боксерами.
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04.08.2025 19:28 Відповісти
Під час воєнного стану,корупціонерам,та ще й за злочини,пов'язані з закупівлями для ЗСУ,ДПС,Національної гвардії,другим силовим структурам ніякої застави,на нари пішки.
Щось не чути за браковані міни?Зам'яли?Відмазали?
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04.08.2025 19:30 Відповісти
Жоско. А в жопу ще поцьомать злодія? Не розстріл, навіть не буцегарня - застава як за ДТП.
Ця країна приречена...
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04.08.2025 19:47 Відповісти
Так не тільки він, краде на Захисниках України!!
Вовка Брус шахрай! Краде на донатах! Докази!
https://www.youtube.com/watch?v=kbaa8XaX1o0
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04.08.2025 19:48 Відповісти
Це все туфта і окозамилення! ЗЕлені потвори украли на мільярди, а тут цим двом приписують мільйони і на них стрілки переволять, щоб кварталити суспільство. Пацикам дЄрмачина сказала нада фєля нада, нємножко постраждаєш, потім уляжеться вийдеш під заставу, а баблішко і нам пацикам залишиться. Відкупляться дрібничкою.
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04.08.2025 19:54 Відповісти
А нагадайте,яка застава для охоронців Пороха?
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04.08.2025 20:00 Відповісти
Для бойових генералів , яких оббріхав , зрадник зейло , мільярдні застави , попри , імунітет
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04.08.2025 20:58 Відповісти
Знов 10 копійок застави від зе потужних та незалежних.
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04.08.2025 20:07 Відповісти
Вова! Що ж ти робиш? Це ж ті "мільйон дронів" , які ти обіцяв!!!!
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04.08.2025 20:11 Відповісти
Приговора не будет - это 100 процентов.
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04.08.2025 20:16 Відповісти
Дивиться, як воно посміхається
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04.08.2025 20:50 Відповісти
Мародеры зежабы.
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04.08.2025 20:53 Відповісти
Парєнь, який ворочав мільярдами на фортифікаціях по Луганщині і на відкатах від дронів виходе під заставу в три автомобілі? Да, суворе і безжальне українське правосуддя.
Наступного тижня чекайте вже його в Словаччині.
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04.08.2025 21:02 Відповісти
водію УДО 400 мільйонів застави по сфабрикованій проти лідера опозиції справі, а корумпованому бидлу з влади ЗЕлупи 10 мільйонів... Це просто плювок в обличче всім хто ще на щось сподівається в цій гнилій державі ЗЕвилупка. Це падло 10 лямів на кишенькові витрати в місяць витрачає.
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04.08.2025 21:10 Відповісти
Луганщина окупована, в падлюка мало того що немалу зарплату отримувала, то ще і мародерила. Скільки українських воїнів і цивільних загинуло через таку ****** як той гайдай? І то стосується не тільки Гайдая...
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04.08.2025 21:10 Відповісти
оце колии читаю про застави копійчані ворюг з донеччини луганшини я сам з донеччини як вони з 2014 року все ремонтували квіти саджали до квітня 2025 року у прифронтових містах і найманці ЗЕ там зараз кирують
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04.08.2025 21:17 Відповісти
 
 