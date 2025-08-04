Корупція на закупівлі дронів: "слузі народу" Кузнєцову просять арешт і 30 млн грн застави
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить запобіжний захід для нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, викритого на корупційній схемі при закупівлі БПЛА та РЕБ, у вигляді арешту із заставою в 30 млн грн.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи", - йдеться в повідомленні.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.
Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.
У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
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Як не слузя - то хапуга!
Шозанах?
Пропоную Зеленському перейменувати свою партію в "Вороги народу".
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
САП повинна вимагати довічне ув'язнення з конфіскацією майна у всієї рідні до третього коліна.
Маніпуляції з закупівлями дронів під час війни - це зламані долі та втрачені життя. Багато життів.