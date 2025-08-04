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Новини Корупція на закупівлі дронів
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Корупція на закупівлі дронів: "слузі народу" Кузнєцову просять арешт і 30 млн грн застави

Корупція на дронах та РЕБ Кузнєцову просять 30 млн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить запобіжний захід для нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, викритого на корупційній схемі при закупівлі БПЛА та РЕБ, у вигляді арешту із заставою в 30 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Відновлення повноважень НАБУ і САП мають ключове значення для антикорупційної архітектури України, - Єврокомісія

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Читайте також: Закупив за завищеними цінами обладнання для координаційних центрів: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Закарпатті, - ДБР. ФОТО

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Читайте: Серед викритих НАБУ і САП на схемі під час закупівлі дронів - ексголова Луганської ОВА Гайдай, - ЗМІ

Автор: 

корупція (4755) САП (2448) закупівлі (3516) Кузнєцов Олексій (1)


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Топ коментарі
+3
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04.08.2025 15:27 Відповісти
+3
Tanya Adams:Мартина Богуславець
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
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04.08.2025 15:29 Відповісти
+3
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
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04.08.2025 15:32 Відповісти
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04.08.2025 15:26 Відповісти
Копійки, аж мені соромно...
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04.08.2025 15:23 Відповісти
Він ше не зник з радарів - може вже в Австрії приміряє лижі?
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04.08.2025 15:23 Відповісти
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04.08.2025 15:27 Відповісти
"слузі народу" Кузнєцову просять арешт і 30 млн грн застави

Як не слузя - то хапуга!
Шозанах?
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04.08.2025 15:28 Відповісти
Таке відбувається тоді, коли до влади потрапляють слуги...
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04.08.2025 15:41 Відповісти
Не знущайтесь з "Слуги народу" Кузнецова, він нічим не гірший від саоїх однопартійців.
Пропоную Зеленському перейменувати свою партію в "Вороги народу".
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04.08.2025 15:29 Відповісти
Tanya Adams:Мартина Богуславець
Володимире Зеленський, те, що вашого нардепа Кузнєцова нині зловили НАБУ, бо він крав на дронах і РЕБах - то це сталось лише тому, що українцям вдалося відбити у вас НАБУ і САП.
А не завдяки вам і вашому закону. Все навпаки.
1. Верх цинізму писати зараз, що це сталося завдяки незалежності антикорупційних органів, яку ви намагались знищити.
2. Верх цинізму не писати, що це нардеп з вашої ж фракції, який 22 липня голосував ЗА закон, яким ви хотіли знищити НАБУ і САП.
3. Верх цинізму казати, що знищити НАБУ і САП - це було рішення нардепів , а ви все врятували. Бо саме ж ваші нардепи підтверджували нам, що голосувати за 22 липня була ваша вказівка.
А і ще. Доповідь Президенту?
Цікаво, що це за нова практика, де незалежні правоохоронні органи тепер ходять на килим на доповідь Президенту?
показати весь коментар
04.08.2025 15:29 Відповісти
Круто
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04.08.2025 15:31 Відповісти
Яка застава, вирок та конфіскація,повна.
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04.08.2025 15:31 Відповісти
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
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04.08.2025 15:32 Відповісти
Виправдають, і нагородять новими грошовими та поважними посадами. У нас тих дронів, що Педро в Бразилії! Навіть в США продавати будемо!

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04.08.2025 15:33 Відповісти
САП неправильно просить. І взагалі неправильно, що просить.
САП повинна вимагати довічне ув'язнення з конфіскацією майна у всієї рідні до третього коліна.
Маніпуляції з закупівлями дронів під час війни - це зламані долі та втрачені життя. Багато життів.
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04.08.2025 15:38 Відповісти
********, це торгівля на крові чи ще ні? Ваш обранець нажавався на життях солдат чі ні, чи це ми не пАнИмаемти єта другое?
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04.08.2025 15:46 Відповісти
 
 