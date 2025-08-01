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Закупив за завищеними цінами обладнання для координаційних центрів: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Закарпатті, - ДБР. ФОТО

Правоохоронцю із Закарпаття, який організував закупку мережевого обладнання за завищеними цінами на майже 1 млн гривень, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у 2022 році між правоохоронним органом та комерційною структурою був укладений договір на закупівлю обладнання для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів. Посадовець, який відповідав за закупівлю, всупереч законодавству та інтересам служби, не здійснив належного аналізу ринку та не перевірив достовірність цінової пропозиції обладнання. За висновками експертизи, його ціна була завищеною на 952 тис. гривень від середньо ринкової.

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Повідомлено про підозру правоохоронцю на Закарпатті

Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Повідомлено про підозру правоохоронцю на Закарпатті

Автор: 

розтрата (267) закупівлі (3511) ДБР (3665) Закарпатська область (2116)


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Теж рішив собі ручку позолотити
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01.08.2025 16:48 Відповісти
Ай молодець
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01.08.2025 16:51 Відповісти
Міндічі працюють.
Агов, лідоре!!! Це вже торговля на крові чи тільки дрібне барижництао
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01.08.2025 17:37 Відповісти
Там де мусор там мародерство, убивство грабіж
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01.08.2025 17:55 Відповісти
 
 