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Новини Розтрата бюджетних коштів
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4,4 млн грн розтратив на закупівлі квадроциклів для ТрО Дніпра: судитимуть директора комунального підприємства

Судитимуть чиновника з Дніпра

Відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні у 2024 році закупив 33 квадроцикли за завищеною ціною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства Дніпровської міської ради.

 Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Придбав 33 квадроцикли за завищеною ціною

За даними слідства, обвинувачений, відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні, у 2024 році під час здійснення закупівель 33 квадроциклів для потреб військових частин, не забезпечив належного та обґрунтованого формування ціни. Це призвело до придбання техніки за завищеною вартістю порівняно з ринковою.

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Розтратив понад 4,4 млн грн

 Відповідно до висновків експертизи, державі завдано збитків на суму понад 4,4 млн грн.

 Досудове розслідування здійснювали детективи БЕБ України, за оперативного супроводу УПК в Дніпропетровській області ДКБ НП України.

Нагадаємо, у квітні цьому чиновнику Дніпровської міськради було повідомлено про підозру в розтраті 4,4 млн грн бюджетних коштів

Автор: 

Дніпро (3330) розтрата (261) суд (11773) тероборона (392) Дніпропетровська область (3999) Дніпровський район (129)


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Порахував шо ми недоплачуєм і ціна їх набагато вища - с ким не буває
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13.07.2025 13:24 Відповісти
"Судитмуть".. Разі так можна, це ж найцінніший тип для влади - на 33 квадроциклах 4,4 млн грн собі наварив. Такий в цей владі повинен бути миністром фінансів чи послом десь в "рибном" місці.
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13.07.2025 13:34 Відповісти
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13.07.2025 13:42 Відповісти
я вже думав що по тій справі всі давно сидять. гроші вкрали ще в минулому столітті. ну, почекаємо ще трохи.
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13.07.2025 13:54 Відповісти
 
 