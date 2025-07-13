4,4 млн грн розтратив на закупівлі квадроциклів для ТрО Дніпра: судитимуть директора комунального підприємства

Відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні у 2024 році закупив 33 квадроцикли за завищеною ціною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства Дніпровської міської ради.

Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Придбав 33 квадроцикли за завищеною ціною

За даними слідства, обвинувачений, відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні, у 2024 році під час здійснення закупівель 33 квадроциклів для потреб військових частин, не забезпечив належного та обґрунтованого формування ціни. Це призвело до придбання техніки за завищеною вартістю порівняно з ринковою.

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Розтратив понад 4,4 млн грн

Відповідно до висновків експертизи, державі завдано збитків на суму понад 4,4 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи БЕБ України, за оперативного супроводу УПК в Дніпропетровській області ДКБ НП України.

Нагадаємо, у квітні цьому чиновнику Дніпровської міськради було повідомлено про підозру в розтраті 4,4 млн грн бюджетних коштів