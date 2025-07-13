4,4 млн грн растратил на закупку квадроциклов для ТрО Днепра: будут судить директора коммунального предприятия
Ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне в 2024 году закупил 33 квадроцикла по завышенной цене.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Днепровского городского совета.
Ему инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Приобрел 33 квадроцикла по завышенной цене
По данным следствия, обвиняемый, ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне, в 2024 году при осуществлении закупок 33 квадроциклов для нужд воинских частей, не обеспечил надлежащего и обоснованного формирования цены. Это привело к приобретению техники по завышенной стоимости по сравнению с рыночной.
Растратил более 4,4 млн грн
Согласно выводам экспертизы, государству нанесен ущерб на сумму более 4,4 млн грн.
Досудебное расследование осуществляли детективы БЭБ Украины, при оперативном сопровождения УПК в Днепропетровской области ДКБ НП Украины.
Напомним, в апреле этому чиновнику Днепровского горсовета было сообщено о подозрении в растрате 4,4 млн грн бюджетных средств
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль