4,4 млн грн растратил на закупку квадроциклов для ТрО Днепра: будут судить директора коммунального предприятия

Ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне в 2024 году закупил 33 квадроцикла по завышенной цене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Днепровского городского совета.

Ему инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Приобрел 33 квадроцикла по завышенной цене

По данным следствия, обвиняемый, ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне, в 2024 году при осуществлении закупок 33 квадроциклов для нужд воинских частей, не обеспечил надлежащего и обоснованного формирования цены. Это привело к приобретению техники по завышенной стоимости по сравнению с рыночной.

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Растратил более 4,4 млн грн

Согласно выводам экспертизы, государству нанесен ущерб на сумму более 4,4 млн грн.

Досудебное расследование осуществляли детективы БЭБ Украины, при оперативном сопровождения УПК в Днепропетровской области ДКБ НП Украины.

Напомним, в апреле этому чиновнику Днепровского горсовета было сообщено о подозрении в растрате 4,4 млн грн бюджетных средств