Должностная халатность с ущербом около 2 млрд грн: Сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины) бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины, в результате чего государству нанесен ущерб на около 2 млрд грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение 2023 года подозреваемый заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставках для государственных нужд горюче-смазочных средств для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн. В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.
Отмечается, что в процессе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.
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це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
Якщо його в ціні ПММ сплатило МО, то собі у зобов*язання його включили і постачальники...
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
Нєувіноувєн він…