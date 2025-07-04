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Новости Фото Хищение средств
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Должностная халатность с ущербом около 2 млрд грн: Сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины) бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины, в результате чего государству нанесен ущерб на около 2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны в служебной халатности

Как отмечается, в течение 2023 года подозреваемый заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставках для государственных нужд горюче-смазочных средств для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн. В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Смотрите также: Командование батальона в Одесской области во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн на сделках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.

Смотрите: Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификации. Убытки - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9463) растрата (244) закупки (779)


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Топ комментарии
+8
афігєть, службова недбалість з використанням підроблених документів?
це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
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04.07.2025 13:43 Ответить
+6
Недбало підробляв документи і 2 лярди мимо каси - нігуя собі
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04.07.2025 13:44 Ответить
+3
Підходяща стаття легка, щоб міг заявити про бажання йти "воювати" в якийсь тиловий склад.
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
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04.07.2025 13:54 Ответить
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афігєть, службова недбалість з використанням підроблених документів?
це, свідома навмисна зрада державі україна на користь агресору у надвеликих розмірах, що привели до численних смертей, громадян україни!!!
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04.07.2025 13:43 Ответить
Недбало підробляв документи і 2 лярди мимо каси - нігуя собі
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04.07.2025 13:44 Ответить
Які збитки? ПДВ переклали з одного карману в інший !
Якщо його в ціні ПММ сплатило МО, то собі у зобов*язання його включили і постачальники...
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04.07.2025 13:46 Ответить
Підходяща стаття легка, щоб міг заявити про бажання йти "воювати" в якийсь тиловий склад.
Якби було звинувачення у корупції було б йому складніше.
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04.07.2025 13:54 Ответить
"службова недбалість та використання підроблених документів"--от який дебіл дає таку формуліровку,коли він підробляв документи -то це вже інша статя,а не службова недбалість,цей поц кинув державе на 2 млрд,а йому ще орден за це дадуть
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04.07.2025 14:10 Ответить
Тут два варіанти, або потім у процесі з'являться свідчення, що він небезплатно все робив і тоді додадуть статті серйозніші або це показуха перед новим ген прокурором і закінчиться все легким переляком для всіх фігурантів.
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04.07.2025 14:16 Ответить
..на умерова не похож.. тогда кто это??
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04.07.2025 13:59 Ответить
..вже це скоро "вибухне"..Через край крадуть "можновладці"...Люди збирають копійки ,щоб воінам допомогти,а тут сволота мінистерська мілліарди краде...Де сбу,набу,прокуратура..Що не "бачать"??Щоб їм повилазило..
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04.07.2025 14:02 Ответить
Тут два варіанти, або потім у процесі з'являться свідчення, що він небезплатно все робив і тоді додадуть статті серйозніші або це показуха перед новим ген прокурором і закінчиться все легким переляком для всіх фігурантів.
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04.07.2025 14:15 Ответить
Вови Боневтіка реальні свинарчуки, що не перець - то вкрав мільярди, не той що той"свинарчук" Порошенка з декількома мільйонами і то заплатив за клістрони для наших систем ППО, бо ці лампи витробляю тільки росія.
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04.07.2025 14:20 Ответить
Аброхамія, мабуть, уже з групою нардепів з ВРУ(за сталою традицією), листи підписують до Радбезу ООН, щоб звільнили, цього «інваліда і смертельно», як і Насіров, хвору істоту, з буцигарні!!??
Нєувіноувєн він…
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04.07.2025 14:22 Ответить
Недбалість може бути де їде мова про тисяч гривень, а коли мова йде про міліарди то це вже крадіжка і не без помічи з верху!!! Це ж 60 млн.євро так на хвилинку!!!
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04.07.2025 15:26 Ответить
Ні! По закінченню війни всі ці постачальники ЗСУ та псевдоволонтери будуть не мільйонерами! Вони стануть мільярдерами ...доларовими! Країна у надійних лапах!
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04.07.2025 15:42 Ответить
 
 