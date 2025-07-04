Должностная халатность с ущербом около 2 млрд грн: Сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины) бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины, в результате чего государству нанесен ущерб на около 2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение 2023 года подозреваемый заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности 76 договоров о поставках для государственных нужд горюче-смазочных средств для техники специального назначения на общую сумму более 17 млрд грн. В эту сумму в нарушение требований законодательства безосновательно включено более 2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

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Такими действиями экс-чиновника государству нанесен значительный ущерб.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования субъекты хозяйствования возместили более 1,8 млрд грн.

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