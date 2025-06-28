Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификацию. Ущерб - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Ее участники подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении пяти членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы г. Харьков. В состав ОЗ кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителя предприятий и 2 физических лица-предпринимателя.
Как работала схема?
Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.
Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации.
В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.
Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.
Подозрения и задержания
Организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Исполнителям - по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Позже в Нацполиции показали фото задержанных.
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курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
9 квітня 2024 року
сайт президента України
тоді не буде отої хєрні що на фото, які набудвали оті на фото Іван Петрович, прораб дядя Вася і незрозуміла дівчинка
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"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів."
/понеділок, 13 травня 2024/
можна помитися і позбутися а можна почухатися і знову почухатися і так 34 роки.
Трубіцин + Схематози з ОПУ працюють, Портнов, міг би засвідчити!!!!