Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификацию. Ущерб - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Ее участники подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении пяти членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы г. Харьков. В состав ОЗ кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителя предприятий и 2 физических лица-предпринимателя.

Как работала схема?

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

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Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации.

В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Подозрения и задержания

Организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Исполнителям - по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Позже в Нацполиции показали фото задержанных.





















