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Новости Фото Хищение средств
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Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификацию. Ущерб - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Ее участники подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении пяти членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы г. Харьков. В состав ОЗ кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителя предприятий и 2 физических лица-предпринимателя.

Как работала схема?

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

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Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации.

В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Подозрения и задержания

Организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Исполнителям - по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Позже в Нацполиции показали фото задержанных.

нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях

Автор: 

Харьков (7621) махинации (589) фортификации (132) Харьковская область (1177) Харьковский район (388)


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Топ комментарии
+11
Найгірше що збитки зеленої корупції вимірюють вже не у гривнях і не долах, а у втрачених територіях і вбитих людях.
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28.06.2025 13:55 Ответить
+7
живцем закопати в недобудованих ними укріпленнях !

курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
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28.06.2025 14:06 Ответить
+5
Таки треба електричний стілець. Іншого виходу не бачу.
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28.06.2025 13:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Таки треба електричний стілець. Іншого виходу не бачу.
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28.06.2025 13:50 Ответить
дешевше повісити.
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28.06.2025 14:06 Ответить
живцем закопати в недобудованих ними укріпленнях !

курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
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28.06.2025 14:06 Ответить
Фортифікації на Харківщині: Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва

9 квітня 2024 року
сайт президента України
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28.06.2025 14:11 Ответить
фортифікаціями має займатись спеціальний Інженерний крпус ЗСУ, якого немає !

тоді не буде отої хєрні що на фото, які набудвали оті на фото Іван Петрович, прораб дядя Вася і незрозуміла дівчинка

.
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28.06.2025 15:09 Ответить
це ж НЕ доти, шановні, а якісь скворечники камікадзе

.
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28.06.2025 15:11 Ответить
Найгірше що збитки зеленої корупції вимірюють вже не у гривнях і не долах, а у втрачених територіях і вбитих людях.
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28.06.2025 13:55 Ответить
Таки треба електричний трон! Жарт. Достатньо тюремної камери з електричним підігрівом!
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28.06.2025 13:59 Ответить
Ото стільки метушні із за 100 тищ $ понишпоріть під ковдрою будь якого голови районного тцк
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28.06.2025 14:00 Ответить
5,4 млн? Це такий дурнуватий жарт?
"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів."
/понеділок, 13 травня 2024/
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28.06.2025 14:01 Ответить
корупція це воші.
можна помитися і позбутися а можна почухатися і знову почухатися і так 34 роки.
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28.06.2025 14:10 Ответить
Чекаємо на перетин, ним кордону до ЄС??!
Трубіцин + Схематози з ОПУ працюють, Портнов, міг би засвідчити!!!!
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28.06.2025 14:12 Ответить
І хрен хто сяде
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28.06.2025 14:21 Ответить
беднота наловленная в окопы на убой, кагал жирует
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28.06.2025 14:57 Ответить
А мер Харкова ні про що не знав і не здогадувався, даже підозри не було.
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28.06.2025 15:23 Ответить
Гідний спадкоємець справ незабутнього Гепи.
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28.06.2025 16:20 Ответить
 
 