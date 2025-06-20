"Зубы дракона" лежат не установленными на окраине Юнаковки на Сумщине, это "подарок" россиянам, - DeepState. ФОТО

На окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере, с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что неустановленные бетонные тетраэдры - "очередной подарок" для россиян, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения.

"Из различных видео, которыми с нами поделились. и анализа спутниковых снимков, они лежали там не один месяц (примерно - с начала зимы). А со слов самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло", - отметили там.

Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они, скорее, похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль, отметили в DeepState.

Аналитики отметили важность ИФС, которые играют значительную роль в сдерживании врага, приводя пример района Константиновки. Там заранее подготовленные минные заграждения, противотанковые рвы и егоза значительно сдерживают врага.

"Во что они [оккупанты] действительно уперлись - это противотанковый ров. Противотанковый ров просто спас наши сраки, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое сыграли - что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они или подрывались на минах, или пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров просто спас прям капец, и до сих пор он помогает", - рассказал один из бойцов с того направления.

"Единственный момент в этих фортификациях: не хватает людей, которые могли бы их удерживать. А когда их занимает противник, то выбить кацапа оттуда уже трудно", - добавили аналитики.

Ранее отмечалось, что спутниковые снимки от 25 апреля 2025 года демонстрируют полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений на отрезке Журавка - Новенькое - Басовка до Хотина и Юнаковки. Именно поэтому российские оккупанты осуществляют соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты.