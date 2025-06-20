РУС
Новости Фото Строительство фортификаций на Сумщине Фортификации на Сумщине
27 009 176

"Зубы дракона" лежат не установленными на окраине Юнаковки на Сумщине, это "подарок" россиянам, - DeepState. ФОТО

На окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере, с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что неустановленные бетонные тетраэдры - "очередной подарок" для россиян, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения.

"Из различных видео, которыми с нами поделились. и анализа спутниковых снимков, они лежали там не один месяц (примерно - с начала зимы). А со слов самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло", - отметили там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нарытые фортификационные сооружения не адаптированы к современной войне и являются "зоной смерти" для нашей пехоты, - воин Удод (Гудвин). ФОТОрепортаж

Фортификации Сумщины: DeepState показал зубы дракона

Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они, скорее, похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль, отметили в DeepState.

Аналитики отметили важность ИФС, которые играют значительную роль в сдерживании врага, приводя пример района Константиновки. Там заранее подготовленные минные заграждения, противотанковые рвы и егоза значительно сдерживают врага.

"Во что они [оккупанты] действительно уперлись - это противотанковый ров. Противотанковый ров просто спас наши сраки, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое сыграли - что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они или подрывались на минах, или пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров просто спас прям капец, и до сих пор он помогает", - рассказал один из бойцов с того направления.

"Единственный момент в этих фортификациях: не хватает людей, которые могли бы их удерживать. А когда их занимает противник, то выбить кацапа оттуда уже трудно", - добавили аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали фортификации на том участке, где сейчас давит вражеская пехота, - DeepState

Ранее отмечалось, что спутниковые снимки от 25 апреля 2025 года демонстрируют полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений на отрезке Журавка - Новенькое - Басовка до Хотина и Юнаковки. Именно поэтому российские оккупанты осуществляют соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты.

Автор: 

Сумская область (3692) фортификации (153) Сумский район (410) Юнаковка (18) DeepState (279)
Топ комментарии
+78
Ну прічьом тут зілінскій , то всьо Порошенко і нарід винен но не зелєбобікі при владі та армії.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:40
+50
Це просто пізда. Йшов 4й рік повномасштабного вторгнення. Винним звичайно буде дядя Вася сторож.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:43
+47
Просто Владимиру Ссанычу во время не доложили. Обманули его. Уж он бы разобрался!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:42
ці Зуби Дракона почали звозити в березні і акумулювати на заправці при виїзді з Юнаківки на Суджу зліва.
20.06.2025 16:26
Чому важливість фортифікацій в потрібному місті, потрібної якості та кількості розумію я, але не розуміє військове керівництво, політичне й люди з МО, це абсурд, якийсь сюр, що не вкладається в голові…наявність цих фортифікацій може зупинити ворога, дозволить його вбивати й збереже сотні життів наших військових….це очевидно будь-кому, але не очевидно тим, хто є розпорядником коштів та ресурсів…, 4 рік війни й нічого не змінюється…
20.06.2025 16:29
ЗЕ-команда, як завжди, демонструє суцільну некомпетентність і непрофесіоналізм.
20.06.2025 16:29
а військові які стояли на напрямку з минулого року - виключну ініціативність, проактивність та турботу про використання всіх наявних ресурсів
20.06.2025 16:38
Є голова ОВА призначений особисто ЗЕленським,з нього спрос.Чи можливо хто другий відповідав за фортифікації?Таких горе посадовців притягувати до кримінальної відповідальності.
20.06.2025 16:29
Зато в одесской обл вдоль всего побережья установили ,,тетраедры,,высотой 3 м
20.06.2025 16:29
Все це разом виглядає як ретельно спланована здача Сумської області, а аж ніяк не проста некомпетентність.
20.06.2025 16:39
Бачу купа постів що президент не винен в таких ситуаціях, і він не може все контролювати. Можливо б так було якщо б це єдиний випадок.
Але якщо за 4 роки війни він не призначив ні однієї вдалої кандидатури, то він б мав сам набратись сміливості і визнати що некомпетентний і піти з посади. Це ж не якась компанія яка збанкрутувала від невдалого керівництва і проект просто можна закрити.
20.06.2025 16:40
а нахєра він напризначав цих військових адміністрацій??? мабудь щоб пристроїти своїх, пиляти бюджети, наповнювати офшори. Іншого не бачу
20.06.2025 17:02
так у законах придумано - веління воєнного часу, концентрація і централізація влади
показать весь комментарий
Щоб замінити не своїх своїми.
показать весь комментарий
буратінка як воював, так і продовжує воювати на боці окупанта.
показать весь комментарий
під Харковом те саме було.
нуль висновків, нуль рішень, нуль гучних звільнень.
і таке хрінь триває 4 роки війни, 11 років воєнного конфлікту, 34 роки незалежности.
всім на зміни пох а кому не пох того викидають.
20.06.2025 16:48
лише синдром вивченої безпорадності
показать весь комментарий
Така хрінь з квітня 2019-го!
20.06.2025 17:10
Така хрінь з 91 року
показать весь комментарий
20.06.2025 18:19
Та ні. Було всіляко, але ТАКА з квітня 2019-го.
В квітні 19-го "мудрий наріт" тупо скоїв акт суїциду. Бо ж захотів поржать па-пріколу.
Ржемой, курва, аж кров`ю сцимо...
20.06.2025 18:58
У ошибок всегда есть фамилия. Будь то коррупция, халатность или предательство. Зелеботы пытаются сделать вид, что это какой-то неконтролируемый фактор, но это не так.
показать весь комментарий
якщо хтось памятає то перед Вовчанськом було те ж саме, такі ж фото, звалено в купу
показать весь комментарий
А то тим мотоциклістам якісь тетраєдри на заваді, і взагалі, тут КАБами вперто розвалюють цегляні будинки до фундаментів не то що канави і палички під назвою фортифікації.
показать весь комментарий
Хоть паржьом!!!
показать весь комментарий
Дмитро Чекалкин:
Я ж казав:
До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
20.06.2025 17:10
зелебобики у яценюка требовали забор ставить, так же зеленорылые? . Только патужный забор остановил бы танки!
показать весь комментарий
Во-во! Фіни такі тупі, бо побудували у себе такий самий паркан як у Яценюка.
показать весь комментарий
это означает отсутствие мозгов у зелерабов, наверное там танки пёрли, а фины за 10 метров до приближающихся танков ррраз, и забор поставили
показать весь комментарий
а танки, упёршись в забор, забуксовали и сразу заднюю дали
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А що там було у Ізраілі у минулому році ? Не нагадаєте ?

показать весь комментарий
ну так чего ты с зеленским не строил 6 лет такой забор? яценюка всё ждёте
показать весь комментарий
Аби що написати.
показать весь комментарий
Не помогло, этот забор разнесли туземцы не говоря про высокотехнологичной страну
показать весь комментарий
Цей паркан на місті, вони пройшли у пунктах пропуску.
показать весь комментарий
Мати на чолі держави шпигуна ворогів і розраховувати на щось добре - верх дебілізма.
показать весь комментарий
Завжди шукайте того, кому це вигідно.

Кому в Україні не потрібні вибори...

Хто ж ця прекрасна ЗЕлена людина, якій потрібні прожовження війни і втратм?
Хто ж цей неперевершений керівник, при якому ворог без бою захопив 20% території України?
Хто ж цей геній дипломатії, якмй просрав міжнародку?
Хто ж цей президент, який молотить бабло на недієздатній зброї, неіснуючих ракетах та фіктивних фортифікаціях?
20.06.2025 18:05
То це якийсь там путін робіть для ЗСУ недієздатні снаряди?
То якийсь путін у 2019 році знищив українські ракетні програми, а тепер бреше про 3000 ракет?
То путін розмінував Чонгар і здав весь південь України?
То путін саботував з 2019 всі оборонзамовлення і за 3 ррки не поставив в армію жодного снаряда, жолної каски, жодного бронежилета?
То путін купує старі російські реактори?
То путін розвалює в Україні антикорупційні програми та органи?
Ні. Це все ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЗРАДНИК, БРЕХУН та КРАДІЙ.
показать весь комментарий
В цілому, емоційно, зрозуміло, наче так, але ...
З снарядами швах, бо порох у дефіциті у світі. Свого немає.
У новинах постійні повідомлення про роботу органів, зокрема антикорупційних - у синка Тетянки Крупи виявили необгрунтованих активів на 44 млн. грн. Чернишов і Міндіч, пишуть виїхали, значить на них вийшли.

У 2019 р. виборець хотів миру, от і купились. Наївні, бл...
показать весь комментарий
Те ж саме відбувалося на Харківщині...синдром "24,02.2022" в ОПі ніде не подівся...вони ще чекають " визволителів" на парад...
І це вже реальна загроза Незалежності та виживання України...
показать весь комментарий
тобто тебе разом з гундосіком звісно, за я кого ти тут топиш
показать весь комментарий
Лідора цікавлятт лише відосіки і гастролі щоб вивезти доляри намародерені на крові
показать весь комментарий
Проверенная система защиты!

Ноу хау от зелярастов.пора уже военным администрациям зели .запатентовать
Названия ..
1.Лiнiя незламностi.
2. Лiнiя эффективных менеджеров.
показать весь комментарий
Критична ситуація у всьому !
Просто страшно робиться !
Цілеспрямована недбалість чи зрада ?
показать весь комментарий
Де, у США ?! То ви там тримайтесь, ми за вас переживаємо !
показать весь комментарий
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
показать весь комментарий
Перекинули на "срочно сдающийся объект".
показать весь комментарий
гідрант штопаний! воно ж особисто інспектувало.
показать весь комментарий
а по звітності усьо змонтовано згідно затвердженої проектно-кошторисної документації
показать весь комментарий
Це так безтолкове чмо, яке іменує себе верховним головкомом, піарило курську авантюру, що забуло (а скоріше свідомо) про оборону.
показать весь комментарий
Зеленського геть! Корупція поглинула Україну.
показать весь комментарий
який ще "геть", Діма? на гілляку, разом з тобою!
показать весь комментарий
А кто отвечал за установку этих "пирамидок", он уже "на нарах"?
показать весь комментарий
Зельцман, та посади вже нарешті кого-небудь! Або сам сідай за безтолковість...
показать весь комментарий
"Як же в цьому звинуватити Порошенко?!!" (с) Зеленський
показать весь комментарий
кaк вы думaете с тaким менеджментом, сколько остaнется Укрaины к моменту подписaния мирa в 2026-2027 годaх
показать весь комментарий
По Дніпру. Так у планах ***** на 2027 р.
показать весь комментарий
Кто будет за это отвечать, истреблении Украины идет
показать весь комментарий
Призначенці Зеленського, голови обласних військових адміністрацій.
Сарказм.
показать весь комментарий
никто, тaк кaк никто не имеет прaвa и возможности призвaть к ответу.

сильно мясник жуков ответил?
показать весь комментарий
Саботаж...
показать весь комментарий
Вадим Эсауленко

Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
показать весь комментарий
І це вже не вперше.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/mestnyiy/2024-09-22/5872555-za-10-km-vid-frontu-pid-pokrovskom-znayshli-zvalishche-zubiv-drakona-rosiyani-u-zakhvati-video Зуби дракона знайшли кинуті у Мирнограді Донецької області
.За 10 км від фронту. Під Покровськом знайшли звалище "зубів дракона", росіяни у захваті..
На Харківщині виявили «зуби дракона», покинуті без діла
показать весь комментарий
Потужно... Це мабуть перемога... над здоровим глуздом...
показать весь комментарий
А тем временем теща инвалида-прокурора, голови тцк або чинуша з мвс або райотдела мвс прикупила пару отелей в Италии и Франции...
показать весь комментарий
зуби зеленського
показать весь комментарий
Пачіму лежать? Бо виділили грошей щоб виготовити і привезти. Бігом-бігом, роняя кал! Пачіму не встанвлені? Патаму шо бамажки на встановлення не було. Може не встигли підписати (з нашою бюрократією не здивуюсь що воно валяється десь на узгодженнях і підписах досихпір). А без дозволу не можна бо в тюрму сядеш. Отак і живемо. В країні дибілізма. З одної сторони корупція, всі крадуть тому трба перстаховуватись і все контролювати, з іншого це так затягує час і нерви (і людино години...і тонни паперу який йде в шредер) що просто вибішує. Плюс кожен боїться брати відповідальність (і не даремно), тому фуболяють ці бумажки один одному місяцями. А армія сидить то без укріплень, то без снарядів то ще щось. Одні військові щось роблять, бо їх їбуть і відправляють на ноль за пройоби. І тому там вже пох на на якість роботи, і на безпеку праці і на інші нішнтяки якими гражданськи (йдущіє ж в європу, ****) козиряють. Восмигодинний робочий день, вихідні і свята, бухнуть вечерком, обійняти ріднбих. Я вас сук ненавиджу! Заздрю і ненавиджу )
показать весь комментарий
Навыщо взагалі щось будувати, якщо Цкуни людей і так наловлять ?
показать весь комментарий
призвыще - порошенко

нaкинут нa шоколaдного оверлордa еще сaнкций зa то, что не уследил и зa свои деньги не починил.
показать весь комментарий
Фэйк, сложить их так невозможно, разве что если кузов грузовика был бы размером с 500 на 150 метров. Либо их краном разгружали недели 2 круглосуточно. Кто в такую хрень ещё верит?
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 