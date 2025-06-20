"Зубы дракона" лежат не установленными на окраине Юнаковки на Сумщине, это "подарок" россиянам, - DeepState. ФОТО
На окраине села Юнаковка Сумского района, по меньшей мере, с начала зимы, вдоль дорог лежат кучи не установленных "зубов дракона", которые должны были защищать Сумщину от прорыва линии обороны российскими войсками во время наступления.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что неустановленные бетонные тетраэдры - "очередной подарок" для россиян, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения.
"Из различных видео, которыми с нами поделились. и анализа спутниковых снимков, они лежали там не один месяц (примерно - с начала зимы). А со слов самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло", - отметили там.
Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они, скорее, похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль, отметили в DeepState.
Аналитики отметили важность ИФС, которые играют значительную роль в сдерживании врага, приводя пример района Константиновки. Там заранее подготовленные минные заграждения, противотанковые рвы и егоза значительно сдерживают врага.
"Во что они [оккупанты] действительно уперлись - это противотанковый ров. Противотанковый ров просто спас наши сраки, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое сыграли - что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они или подрывались на минах, или пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров просто спас прям капец, и до сих пор он помогает", - рассказал один из бойцов с того направления.
"Единственный момент в этих фортификациях: не хватает людей, которые могли бы их удерживать. А когда их занимает противник, то выбить кацапа оттуда уже трудно", - добавили аналитики.
Ранее отмечалось, что спутниковые снимки от 25 апреля 2025 года демонстрируют полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений на отрезке Журавка - Новенькое - Басовка до Хотина и Юнаковки. Именно поэтому российские оккупанты осуществляют соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты.
Але якщо за 4 роки війни він не призначив ні однієї вдалої кандидатури, то він б мав сам набратись сміливості і визнати що некомпетентний і піти з посади. Це ж не якась компанія яка збанкрутувала від невдалого керівництва і проект просто можна закрити.
нуль висновків, нуль рішень, нуль гучних звільнень.
і таке хрінь триває 4 роки війни, 11 років воєнного конфлікту, 34 роки незалежности.
всім на зміни пох а кому не пох того викидають.
В квітні 19-го "мудрий наріт" тупо скоїв акт суїциду. Бо ж захотів поржать па-пріколу.
Ржемой, курва, аж кров`ю сцимо...
Я ж казав:
До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
Кому в Україні не потрібні вибори...
Хто ж ця прекрасна ЗЕлена людина, якій потрібні прожовження війни і втратм?
Хто ж цей неперевершений керівник, при якому ворог без бою захопив 20% території України?
Хто ж цей геній дипломатії, якмй просрав міжнародку?
Хто ж цей президент, який молотить бабло на недієздатній зброї, неіснуючих ракетах та фіктивних фортифікаціях?
То якийсь путін у 2019 році знищив українські ракетні програми, а тепер бреше про 3000 ракет?
То путін розмінував Чонгар і здав весь південь України?
То путін саботував з 2019 всі оборонзамовлення і за 3 ррки не поставив в армію жодного снаряда, жолної каски, жодного бронежилета?
То путін купує старі російські реактори?
То путін розвалює в Україні антикорупційні програми та органи?
Ні. Це все ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЗРАДНИК, БРЕХУН та КРАДІЙ.
З снарядами швах, бо порох у дефіциті у світі. Свого немає.
У новинах постійні повідомлення про роботу органів, зокрема антикорупційних - у синка Тетянки Крупи виявили необгрунтованих активів на 44 млн. грн. Чернишов і Міндіч, пишуть виїхали, значить на них вийшли.
У 2019 р. виборець хотів миру, от і купились. Наївні, бл...
І це вже реальна загроза Незалежності та виживання України...
Ноу хау от зелярастов.пора уже военным администрациям зели .запатентовать
Названия ..
1.Лiнiя незламностi.
2. Лiнiя эффективных менеджеров.
Просто страшно робиться !
Цілеспрямована недбалість чи зрада ?
Сарказм.
сильно мясник жуков ответил?
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
https://news.telegraf.com.ua/ukr/mestnyiy/2024-09-22/5872555-za-10-km-vid-frontu-pid-pokrovskom-znayshli-zvalishche-zubiv-drakona-rosiyani-u-zakhvati-video Зуби дракона знайшли кинуті у Мирнограді Донецької області
.За 10 км від фронту. Під Покровськом знайшли звалище "зубів дракона", росіяни у захваті..
На Харківщині виявили «зуби дракона», покинуті без діла
нaкинут нa шоколaдного оверлордa еще сaнкций зa то, что не уследил и зa свои деньги не починил.