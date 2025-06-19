РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости Фото Строительство фортификаций
7 894 67

Нарытые фортификационные сооружения не адаптированы к современной войне и являются "зоной смерти" для нашей пехоты, - воин Удод (Гудвин). ФОТОрепортаж

Сооруженные в Украине фортификации не имеют перекрытия и не защищены от FPV-дронов, что представляет угрозу для защитников.

Об этом в Facebook сообщил военный Сергей Удод (Гудвин), передает Цензор.НЕТ.

"Фортификации, которые нарыли по всей Украине по образцу 1941 года, формально - "укрепления", а фактически - ловушка и попил бабла местными администрациями. На картах они обозначены как непроходимые укрепления, но на самом деле это - "зона смерти" для пехоты и пример полной неадаптированности к современной войне", - говорится в сообщении.

Удод перечислил проблемы таких фортификаций:

  • никакого перекрытия - позиции не защищены от сбросов и FPV-дронов;
  • широкие траншеи вместо узких щелей - полная открытость к поражению;
  • отсутствуют защищенные огневые точки;
  • без специнструмента боец не сможет прорезать окно в металлической сетке - сделать нору/укрытие в стене.

"Если дрон залетит в такую траншею, пехота будет в ловушке. Ей некуда будет деваться", - добавил защитник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От МО и ВСУ не поступали запросы об увеличении финансирования строительства фортификаций, - Шмыгаль

Проблема фортификаций в Украине. Что говорят военные
Проблема фортификаций в Украине. Что говорят военные
Проблема фортификаций в Украине. Что говорят военные
Проблема фортификаций в Украине. Что говорят военные
Проблема фортификаций в Украине. Что говорят военные

Автор: 

ВСУ (6934) фортификации (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ви тільки це замітили? А рік назад все ок було? А два назад?
показать весь комментарий
19.06.2025 15:45 Ответить
+15
якого дідька фортифікації "пиляють" ЗЄліні адміністрації з підрядниками-крадіями, а не Інженерний корпус ЗСУ?
з відповідними технікою, обладнанням та військовими інженерами-фортифікаторами

плять !
відсутність фортифікації це - смерть Українського Воїна !

.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:52 Ответить
+14
Відповідальний за будівництво має показати власним досвідом як безпечно знаходитись у такому укріпленні. Як було з мостами, де будівельники мали пройтись по ньому. А без цього відповідальності не буде - ну щось там може колись, якщо суд, але суду можна занести, та й чітких правил нема як то будувати то ж можна оскаржувати сто разів а потім "сплив термін".
Завершили, здав, підписали - заходимо у бліндаж, панове, тут вам наступний тиждень жити, після цього буде оплата за роботу. І ОДРАЗУ якість на порядки зросте, буде по вищому класу з блекджеком та антидроновими сітками.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви тільки це замітили? А рік назад все ок було? А два назад?
показать весь комментарий
19.06.2025 15:45 Ответить
Такі споруди без участі (контролю) військових не відбуваються. Бачили, що робиться, треба було вносити корективи
показать весь комментарий
19.06.2025 15:47 Ответить
Верховний схвалив!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:09 Ответить
В том и дело, что военных с боевым опытом при сооружении не было. Идет привычный распил бабла, как это еще тротуарную плитку на дно траншей не положили, загадка просто.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:10 Ответить
Це ж було вже
показать весь комментарий
19.06.2025 15:50 Ответить
Орлиный Глаз
заметил, что у сарая одной стены не хватает.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:50 Ответить
Це ти питаєш бійця, який захищає твою нікчемну сраку? Смердючим суржем? Який сенс твого існування на українській землі, покруч?
показать весь комментарий
19.06.2025 15:58 Ответить
Чому ви мені пащикуєте, ви що бидло?
показать весь комментарий
19.06.2025 17:12 Ответить
Відповідальний за будівництво має показати власним досвідом як безпечно знаходитись у такому укріпленні. Як було з мостами, де будівельники мали пройтись по ньому. А без цього відповідальності не буде - ну щось там може колись, якщо суд, але суду можна занести, та й чітких правил нема як то будувати то ж можна оскаржувати сто разів а потім "сплив термін".
Завершили, здав, підписали - заходимо у бліндаж, панове, тут вам наступний тиждень жити, після цього буде оплата за роботу. І ОДРАЗУ якість на порядки зросте, буде по вищому класу з блекджеком та антидроновими сітками.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:49 Ответить
Пройтися по окопу не проблема. Саме так і здавалися вся укриття. Так що все нормально, не переживайте.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:53 Ответить
"Пройтися" - не варіант. Я писав про тиждень в окопі як мінімум. Поруч із людьми, які будуть в цьому окопі дупу цього ж будівельника захищати, і одразу зможуть йому трохи пояснити за можливі недоліки у військовій поетичній формі.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:39 Ответить
все вірно !

тільки НЕ пройтись, і не будівельники -
під час здачі інженер ставав під міст !

.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:54 Ответить
будівельники робили по кресленням та схемам які їм надали військові. питання до міністра оборони: чи є нові, з урахуванням сьогодення схеми та креслення для будівництва. Чи "не на часі"?
показать весь комментарий
19.06.2025 15:55 Ответить
Я думаю что те военные которые ставили задачу - отстали от военной реальности на пару лет точно. А тех кто не отстал - к постановке задач просто не подпустили.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:59 Ответить
Тут справа не в особистих уявленнях окремих військових - у нас є Міністерство оборони яке посади, "зірочки", "бронь" та врешті-решт гроші отримує в т.ч. за розробку статутів та стандартів, в т.ч. на фортифікаційні споруди. На 4-й рік війни немає стандартів на ******* окопи? Міністра оборони на шибеницю.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:07 Ответить
Це вже система! Це зевлада!
показать весь комментарий
19.06.2025 15:50 Ответить

У Вас навіть якщо сарана на поля нападе, буде винувата"зевлада"?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:18 Ответить
Якщо попереджали завчасно, що впаде, - так!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:32 Ответить
Хлопці кажуть - шо в окопах самі доводять до розуму - натягують антидронові сітки - роблять нори - ну таке
показать весь комментарий
19.06.2025 15:51 Ответить
якого дідька фортифікації "пиляють" ЗЄліні адміністрації з підрядниками-крадіями, а не Інженерний корпус ЗСУ?
з відповідними технікою, обладнанням та військовими інженерами-фортифікаторами

плять !
відсутність фортифікації це - смерть Українського Воїна !

.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:52 Ответить
Ну например потому что у них просто банально больше техники, которую можно просто взять из гражданских структур. Ничего космического в постройке таких укреплений нет, просто строить 1 линию отправлять гражданских, которые просто будут гибнуть под дронами - это плохой вариант. А вот в отдалении, где риск минимальный - вполне могут строить и ВЦА. Вопрос только в том - что строить? А что строить, где и как - решают военные.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:01 Ответить
Так на Сумщине и делалось а теперь рассказывают что на десяток км от границы не было траншей и вот только поэтому здали полтора десятка сел этим мотоциклистам.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:48 Ответить
Ну я не знаю насчет более глубокого тыла что с укреплениями, но во время войны никаких укреплений на расстоянии 5 км от врага - кроме тех которые в посадке может вырыть пехота саперными лопатками - в современных реалиях быть просто не может. Да в принципе даже во времена 2МВ никто не строил даже в мирное время укрепления непосредственно на границе. Как минимум потому что враг уже до войны их разведает, и по ним же нанесет первый удар. А возле границы могут быть только наблюдательные пункты, а за ними до линий фортификации - так называемое предполье. Где ничего нет, где все подготовлено к эвакуации или уничтожению, дамбы, мосты, железные дороги - все заминировано и готово к подрыву, и перед основными оборонительными сооружениями могут ходить только "тихо прийшов - тихо пішов" по своим секретным делам.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:04 Ответить
але є передпілля основної лінії -

рови, завали дерев, мінування доріг, руйнація будинків!

.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:26 Ответить
Да, враг не мог неожиданно захватить село на границе и там накапливаться - потому что села того не должно уже было быть в принципе. Население нужно было выселить, а от села оставить только горки битых кирпичей. Это все равно пришлось делать, только уже сложнее, дороже - и вместо взрывчатки тратить еще и жизни.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:33 Ответить
А достатньо було декілька консультантів з передової.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:52 Ответить
Так і повинно бути - військові повинні консультувати - як будувати - де будувати
показать весь комментарий
19.06.2025 15:55 Ответить
Та там мабуть і консультували військові, але ж тилові. І для АТО\ООС можливо ці фортифікації згодилися б, та за ці 2-3 роки війна сильно змінилась.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:58 Ответить
за три з половиною роки вже можна було створити відповідний

Інженерний корпус ЗСУ

але, Порох вірно казав - ЗЄля і собачої будки не побудує.

.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:58 Ответить
Не годится. Самостоятельное формирование не будет заинтересовано в качественной работе на других. Только собственные инженерные части в составе крупных войсковых формирований. Инженерно-саперная бригада в составе корпуса. Корпус держит по фронту например 100 км, и фортификацию для него строит его собственная инженерная бригада. Задачу ей ставит непосредственно командование корпуса, и оно же непосредственно спрашивает за ее выполнение. Точно так же контролирует выполнени непосредственно командир подразделения из состава корпуса, войска которого будут в дальнейшем эти укрепления занимать. И дальше вариантов много - начиная от того что его войска помогают инженерам, до того что командир выходит непосредственно на командование корпуса и жалуется если инженеры строят херню.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:07 Ответить
Dota успішно створила й Атлантичний вал і не тільки

.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:28 Ответить
Хоч би протидронову сітку натягли, дебіли грьобані!
показать весь комментарий
19.06.2025 15:53 Ответить
Оце зараз почнуть ставити до стінки бариг на крові українців.... Тьфу ти...Присниться ж таке.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:53 Ответить
Ну я не являюсь сторонником Зевласти - но разве не областные администрации строят там и строят то что скажут военные? Если бы они могли пилить на крытых траншеях - неужели не пилили бы? Они же дороже стоят, можно больше освоить денег. Потому если построили такие траншеи - значит такая была поставлена задача. Почему те военные инженеры не в курсе как сейчас должны выглядеть укрепления - другой вопрос, может быть потому что они ближе 50 км к линии фронта не бывали? В любом случае накрыть сетками или даже металлом, бревнами, засыпать землей - такое конечно проще чем рыть все с нуля, но почему этого сразу не делать. По моему единственным реальным решением будет если таки доведут до ума корпусную систему, и тогда командование корпуса будет иметь свою инженерную бригаду, будет ставить ей задачи. И самое главное - если корпус будет всегда находится на одних и тех же направлениях - только тогда будут строить как надо - потому что будут строить для себя.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:58 Ответить
потому что критический процент делибов и воров, и как всегда они на руководящих местах где принимают решения
показать весь комментарий
19.06.2025 16:27 Ответить
Вірно. Крім того додам, що в кожного є своя думка, часто помилкова. Багатоз тих, хто кричить, мабуть взагалі особисто не будував укріплення. Скажу, багато хлопців, які навіть мають досвід в будівництві укріплень, абсолютно не розуміються в фортифікаціях. Скільки особисто доводилось сперечатись, але ні - вони будують собі, як вважають за потрібне. Найпростіший приклад - ширина бліндажів і вертикальні стінки в них. Найголовніший аргумент - ти, хоч і закінчив будівельний університет, нічого не розумієш, бо воюєш лише пів року. І все, хоч кіл на голові теши - замість вузького бліндажу, похилих стінок, три наката - маємо, те що маємо
Доходить до абсурду - замість того, щоб довести до ладу вже готові укріплення, будуть довбати собі щось своє, як нравіца.
Повинна існувати програма по повному затягуванню рибацькими сітками усіх укріплень. Незалежно від того, чи потрібні ті (вже збудовані) окопи і ДОТи там чи ні. Це копійки в порівннянні із затратами на уже побудоване.
Аналогічно, наступним етапом повинне бути якомога більше перекриття цих траншей - банальною маскувальною сіткою, чорною плівкою, різним хламом, щоб переміщення в них було непомітним хоча б для простих камер.
Головне маскування в реаліях ******** війни не просте маскування, а спам - купа, просто величезна кількість, окопів, щілин, бліндажів і ДОТів без бійців. Але перекритих!!!!
Адептам своїх, власнуруч викопаних "ідеальних" нір в чудовому місці, про які підари "не знають" просте питання - а скільки раз вам там роздовбали антени старлінків і генератори? Пролетіть мавіком над стежками, особливо зимою і спробуйте не побачити жирнющі, натоптані входи в ваші "невидимі" нори.
Але за побудову ліній оборони серед полів, за взагалі непобудову ліній оборону треба буде обов'язково спустити шкуру з відповідальних.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:42 Ответить
Усі вимоги до фортифікацій уже давно розроблені та випробувані в двох війнах, де масово застосовувалась як важка артилерія так і авіаудари. Їх необхідно доопрацювати в плані маскування та протидронного захисту.
А те що зараз будують це х..ня часто повна, особливо високі дзоти з прямими стінами з білого бетону, ******* вольфрамові снаряди проб'ють їх одразу. Те саме з габіонними укріпленнями щебінь - оцинкована сітка, причому нещільна.

Дзот має бути з литого армованого бетону із заукругленнями, є відповідні товщини які вже давно розраховані.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:17 Ответить
Я звісно не спеціаліст, проте я гадав що фортифікації це дещо більше та масштабніше аніж лише окопи повного профілю.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:59 Ответить
у мене питання!!!
ці ями, для когось нарили?
для кого?
хто приймав?
оті генерали, котрих судять?
то, може й правильно судять, що прийняли цю *****?
чи, тцк ще наскирдує, для генерала м'ясника, котрий спочатку прийняв, цю поїботіну, а потім надав наказ загинути в ній?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:00 Ответить
В Радянській Армії побудовою укріплених позицій займались інженерні війська а не хрин знає хто.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:02 Ответить
В Камянець-Подільську було військове училище де готували офіцерів інженерних військ. Готували спеціалістів інженерних служб та саперів.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:05 Ответить
Та й офіцери-загальновійськовики мали деякі знання в цій справі бо не завжди може бути час для очікування інженерної частини в якої і так купа завдань: наведення переправ і будівництво мостів, мінування і розмінування та інше.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:57 Ответить
Для армии ,которая МОЛЧА НАБЛЮДАЛА
Как гнобят ЗАЛУЖНОГО
Сойдут и такие фортификации
показать весь комментарий
19.06.2025 16:11 Ответить
Дерьмо ти, мабуть нікого у тебе на фронті не має
показать весь комментарий
19.06.2025 17:25 Ответить
Були цілі полки і батальйони з інженерною і спеціальною технікою.Сам служив роки в такій бригаді яку розформували в 2016 році а грейдера,скрепери,екскаватори на базі КРАЗ і роторні землерийні машини і БАТи та іншу техніку продали в країни Близького Сходу.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:11 Ответить
Щоб їм так могили накопали, тим копачам-злодіям!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 16:13 Ответить
Грейдера ДЗ-93 з танковим двигуном,Дз-122 і Дз-143 були.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:14 Ответить
Були ще машини загородження і розгородження на базі мтлб; на заняттях офіцери вчили солдат і давали читати підручники.Було ще багато що.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:34 Ответить
Чесно кажучи вже затрахали критикою фортифікацій. То фортифікацій немає, то не там нарили, то не такі. Рийте самі або контролюйте їх зведення. Одне я точно знаю, що ніколи фортифікаційні споруди не будуть задовольняти військових якщо їх не займають одночасно всі. Коли лінія фронту змінюється то якесь укріплення буде зайняте противником і буде загрожувати флангу наших військ і так без кінця.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:18 Ответить
А чому верх окопу нижче рівня землі,що з нього можна побачити перед собою.Це так і треба?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:20 Ответить
В Україні свої цементні заводи,гранітні карєри і металургійні комбінати і з 2014 року могли по всім кордоні з рашкою і бульборейхом набудувати цілі укріплені з залізобетону лінії і полоси оборони з мінними полями і зубами дракона і дротяними пастка Бруно.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:21 Ответить
З 2014 року на Донбасі будували фортифікації, які допомгли захистити Україну в 2022 року, а ось, риго-квартальщики не здатні на якісне будівництво, в них мета дерибан та знищення українців, щоб пізніше підписати капітуляцію!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:30 Ответить
Дот в три поверхи в землю з вениляцією,артезіанською скважиною,продовольчими і боєзапасними складами і кімнатами відпочинку.Все в гранітно-залізобетоні.Попробуйте захопити?
показать весь комментарий
19.06.2025 16:26 Ответить
Города они обходят и окружают. Таких дотов много не будет - будут тянут тендеры, что б побольше расплить...
А значить опять "сумский сценарий" - на миллиарды распиленные на эту "линию потужности и стойкости" враг ответит обходом этой линии и штурмом по незащищеному пути...
показать весь комментарий
19.06.2025 17:02 Ответить
Что они называют "непрохідні укріплення"? У врага КАБы и превосходство во всех видах оружия, в снарядах, в дронах, по всем ресурсам - пехота, транспорт гсм и т.д.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:59 Ответить
Кому потрібний захист наших бійців, тут йде конкретне розпилення грошей )

Зе ні до чого, це бояри погані)
показать весь комментарий
19.06.2025 17:11 Ответить
Ці фортифікації мають планувати настоящиї військовослужбовці, а не ті хто може тільки ділити гроші і розподіляти відкати. Досвідчені воїни будуть планувати так як вважають потрібним, виходячи зі свого досвіду виживання
показать весь комментарий
19.06.2025 17:21 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Lpfzseps9-Y Radio NV: Серж Марко "Я в ярости. Мы дошли до того, что Киев в руинах"
показать весь комментарий
19.06.2025 17:23 Ответить
Мабуть давно вже час замовити військовим інженерам-будівельникам хоча б ескізні проекти модернізації тих укріплень-споруд, які військові визнають непридатними для експлуатації з різних причин, в першу чергу через відсутність належного захисту від атак дронів.

Як виключення, через брак часу, уряду необхідно ухвалити відповідні рішення і на підставі ескізних проектів терміново добудувати обʼєкти захистом від дронів, який пропонують військові, яких безпосередньо атакуватимуть дрони ворога. Час втрачено, необхідно терміново виправити помилки і передати укріплення військовим у вигляді, який відповідає їх обгрунтованим вимогам.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:33 Ответить
Верховний свмі інспектували, вони були дуже задоволені збудованими фортифікаціями
показать весь комментарий
19.06.2025 17:43 Ответить
знов "держава" не те нарила
і не дообладнала
якесь капець з розумінням зон відповідальності
показать весь комментарий
19.06.2025 17:47 Ответить
Пока Сыркин командует (вернее работает на мацкву) ВСЕГДА будут проблемы. Странно, почему никто не требует от Зелёного УБРАТЬ сыркина
показать весь комментарий
19.06.2025 17:54 Ответить
Видалили мільярди зробили на мільйони із гівна і палок і за кордон, в ви захищайте нас.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:20 Ответить
На нари обкуреного ішака! Це все відповідальність зеленого мудака та його ОВА.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:54 Ответить
цівільним все рівно що рить і як рити і перекривати, є військова прийомка та є акти виконаних робіт які підписує адміністрація і військови, от їх і спитайте, а відкати нікуди не не зникали і дерев'яні смети робіт ніхто не відміняв,- "коні не винні"
показать весь комментарий
19.06.2025 19:10 Ответить
 
 