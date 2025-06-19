Нарытые фортификационные сооружения не адаптированы к современной войне и являются "зоной смерти" для нашей пехоты, - воин Удод (Гудвин). ФОТОрепортаж

Сооруженные в Украине фортификации не имеют перекрытия и не защищены от FPV-дронов, что представляет угрозу для защитников.

Об этом в Facebook сообщил военный Сергей Удод (Гудвин), передает Цензор.НЕТ.

"Фортификации, которые нарыли по всей Украине по образцу 1941 года, формально - "укрепления", а фактически - ловушка и попил бабла местными администрациями. На картах они обозначены как непроходимые укрепления, но на самом деле это - "зона смерти" для пехоты и пример полной неадаптированности к современной войне", - говорится в сообщении.

Удод перечислил проблемы таких фортификаций:

никакого перекрытия - позиции не защищены от сбросов и FPV-дронов;

широкие траншеи вместо узких щелей - полная открытость к поражению;

отсутствуют защищенные огневые точки;

без специнструмента боец не сможет прорезать окно в металлической сетке - сделать нору/укрытие в стене.

"Если дрон залетит в такую траншею, пехота будет в ловушке. Ей некуда будет деваться", - добавил защитник.

