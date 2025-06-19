Нариті фортифікації не адаптовані до сучасної війни та є "зоною смерті" для нашої піхоти, - воїн Удод (Гудвін). ФОТОрепортаж

Споруджені в Україні фортифікації не мають перекриття та не захищені від FPV-дронів, що становить загрозу для захисників.

Про це у Facebook повідомив військовий Сергій Удод (Гудвін), передає Цензор.НЕТ.

"Фортифікації, яких нарили по всій Україні за зразком 1941 року - формально "укріплення", а фактично - пастка і попил бабла місцевими адміністраціями. На картах вони позначені як непрохідні укріплення, але насправді - це "зона смерті" для піхоти й приклад повної неадаптованості до сучасної війни", - йдеться в повідомленні.

Удод перелічив проблеми таких фортифікацій:

Жодного перекриття — позиції не захищені від скидів і FPV-дронів;

Широкі траншеї замість вузьких щілин — повна відкритість до ураження;

Відсутні захищені вогневі точки;

Без спецінструменту боєць не зможе прорізати вікно в металевій сітці - зробити нору/укриття в стіні.

"Якщо дрон залетить у таку траншею, піхота буде в пастці. Їй нікуди буде подітися", - додав захисник.

