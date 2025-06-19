7 894 67
Нариті фортифікації не адаптовані до сучасної війни та є "зоною смерті" для нашої піхоти, - воїн Удод (Гудвін). ФОТОрепортаж
Споруджені в Україні фортифікації не мають перекриття та не захищені від FPV-дронів, що становить загрозу для захисників.
Про це у Facebook повідомив військовий Сергій Удод (Гудвін), передає Цензор.НЕТ.
"Фортифікації, яких нарили по всій Україні за зразком 1941 року - формально "укріплення", а фактично - пастка і попил бабла місцевими адміністраціями. На картах вони позначені як непрохідні укріплення, але насправді - це "зона смерті" для піхоти й приклад повної неадаптованості до сучасної війни", - йдеться в повідомленні.
Удод перелічив проблеми таких фортифікацій:
- Жодного перекриття — позиції не захищені від скидів і FPV-дронів;
- Широкі траншеї замість вузьких щілин — повна відкритість до ураження;
- Відсутні захищені вогневі точки;
- Без спецінструменту боєць не зможе прорізати вікно в металевій сітці - зробити нору/укриття в стіні.
"Якщо дрон залетить у таку траншею, піхота буде в пастці. Їй нікуди буде подітися", - додав захисник.
заметил, что у сарая одной стены не хватает.
Завершили, здав, підписали - заходимо у бліндаж, панове, тут вам наступний тиждень жити, після цього буде оплата за роботу. І ОДРАЗУ якість на порядки зросте, буде по вищому класу з блекджеком та антидроновими сітками.
тільки НЕ пройтись, і не будівельники -
під час здачі інженер ставав під міст !
.
У Вас навіть якщо сарана на поля нападе, буде винувата"зевлада"?
з відповідними технікою, обладнанням та військовими інженерами-фортифікаторами
плять !
відсутність фортифікації це - смерть Українського Воїна !
.
рови, завали дерев, мінування доріг, руйнація будинків!
.
Інженерний корпус ЗСУ
але, Порох вірно казав - ЗЄля і собачої будки не побудує.
.
.
Доходить до абсурду - замість того, щоб довести до ладу вже готові укріплення, будуть довбати собі щось своє, як нравіца.
Повинна існувати програма по повному затягуванню рибацькими сітками усіх укріплень. Незалежно від того, чи потрібні ті (вже збудовані) окопи і ДОТи там чи ні. Це копійки в порівннянні із затратами на уже побудоване.
Аналогічно, наступним етапом повинне бути якомога більше перекриття цих траншей - банальною маскувальною сіткою, чорною плівкою, різним хламом, щоб переміщення в них було непомітним хоча б для простих камер.
Головне маскування в реаліях ******** війни не просте маскування, а спам - купа, просто величезна кількість, окопів, щілин, бліндажів і ДОТів без бійців. Але перекритих!!!!
Адептам своїх, власнуруч викопаних "ідеальних" нір в чудовому місці, про які підари "не знають" просте питання - а скільки раз вам там роздовбали антени старлінків і генератори? Пролетіть мавіком над стежками, особливо зимою і спробуйте не побачити жирнющі, натоптані входи в ваші "невидимі" нори.
Але за побудову ліній оборони серед полів, за взагалі непобудову ліній оборону треба буде обов'язково спустити шкуру з відповідальних.
А те що зараз будують це х..ня часто повна, особливо високі дзоти з прямими стінами з білого бетону, ******* вольфрамові снаряди проб'ють їх одразу. Те саме з габіонними укріпленнями щебінь - оцинкована сітка, причому нещільна.
Дзот має бути з литого армованого бетону із заукругленнями, є відповідні товщини які вже давно розраховані.
ці ями, для когось нарили?
для кого?
хто приймав?
оті генерали, котрих судять?
то, може й правильно судять, що прийняли цю *****?
чи, тцк ще наскирдує, для генерала м'ясника, котрий спочатку прийняв, цю поїботіну, а потім надав наказ загинути в ній?
Как гнобят ЗАЛУЖНОГО
Сойдут и такие фортификации
А значить опять "сумский сценарий" - на миллиарды распиленные на эту "линию потужности и стойкости" враг ответит обходом этой линии и штурмом по незащищеному пути...
Зе ні до чого, це бояри погані)
Як виключення, через брак часу, уряду необхідно ухвалити відповідні рішення і на підставі ескізних проектів терміново добудувати обʼєкти захистом від дронів, який пропонують військові, яких безпосередньо атакуватимуть дрони ворога. Час втрачено, необхідно терміново виправити помилки і передати укріплення військовим у вигляді, який відповідає їх обгрунтованим вимогам.
і не дообладнала
якесь капець з розумінням зон відповідальності