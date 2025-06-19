УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10415 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будівництво фортифікацій
7 894 67

Нариті фортифікації не адаптовані до сучасної війни та є "зоною смерті" для нашої піхоти, - воїн Удод (Гудвін). ФОТОрепортаж

Споруджені в Україні фортифікації не мають перекриття та не захищені від FPV-дронів, що становить загрозу для захисників.

Про це у Facebook повідомив військовий Сергій Удод (Гудвін), передає Цензор.НЕТ.

"Фортифікації, яких нарили по всій Україні за зразком 1941 року - формально "укріплення", а фактично - пастка і попил бабла місцевими адміністраціями. На картах вони позначені як непрохідні укріплення, але насправді - це "зона смерті" для піхоти й приклад повної неадаптованості до сучасної війни", - йдеться в повідомленні.

Удод перелічив проблеми таких фортифікацій:

  • Жодного перекриття — позиції не захищені від скидів і FPV-дронів;
  • Широкі траншеї замість вузьких щілин — повна відкритість до ураження;
  • Відсутні захищені вогневі точки;
  • Без спецінструменту боєць не зможе прорізати вікно в металевій сітці - зробити нору/укриття в стіні.

"Якщо дрон залетить у таку траншею, піхота буде в пастці. Їй нікуди буде подітися", - додав захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від МО та ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування будівництва фортифікацій, - Шмигаль

Проблема фортифікацій в Україні. Що кажуть військові
Проблема фортифікацій в Україні. Що кажуть військові
Проблема фортифікацій в Україні. Що кажуть військові
Проблема фортифікацій в Україні. Що кажуть військові
Проблема фортифікацій в Україні. Що кажуть військові

Автор: 

ЗСУ (7940) фортифікації (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ви тільки це замітили? А рік назад все ок було? А два назад?
показати весь коментар
19.06.2025 15:45 Відповісти
+15
якого дідька фортифікації "пиляють" ЗЄліні адміністрації з підрядниками-крадіями, а не Інженерний корпус ЗСУ?
з відповідними технікою, обладнанням та військовими інженерами-фортифікаторами

плять !
відсутність фортифікації це - смерть Українського Воїна !

.
показати весь коментар
19.06.2025 15:52 Відповісти
+14
Відповідальний за будівництво має показати власним досвідом як безпечно знаходитись у такому укріпленні. Як було з мостами, де будівельники мали пройтись по ньому. А без цього відповідальності не буде - ну щось там може колись, якщо суд, але суду можна занести, та й чітких правил нема як то будувати то ж можна оскаржувати сто разів а потім "сплив термін".
Завершили, здав, підписали - заходимо у бліндаж, панове, тут вам наступний тиждень жити, після цього буде оплата за роботу. І ОДРАЗУ якість на порядки зросте, буде по вищому класу з блекджеком та антидроновими сітками.
показати весь коментар
19.06.2025 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви тільки це замітили? А рік назад все ок було? А два назад?
показати весь коментар
19.06.2025 15:45 Відповісти
Такі споруди без участі (контролю) військових не відбуваються. Бачили, що робиться, треба було вносити корективи
показати весь коментар
19.06.2025 15:47 Відповісти
Верховний схвалив!
показати весь коментар
19.06.2025 16:09 Відповісти
В том и дело, что военных с боевым опытом при сооружении не было. Идет привычный распил бабла, как это еще тротуарную плитку на дно траншей не положили, загадка просто.
показати весь коментар
19.06.2025 16:10 Відповісти
Це ж було вже
показати весь коментар
19.06.2025 15:50 Відповісти
Орлиный Глаз
заметил, что у сарая одной стены не хватает.
показати весь коментар
19.06.2025 15:50 Відповісти
Це ти питаєш бійця, який захищає твою нікчемну сраку? Смердючим суржем? Який сенс твого існування на українській землі, покруч?
показати весь коментар
19.06.2025 15:58 Відповісти
Чому ви мені пащикуєте, ви що бидло?
показати весь коментар
19.06.2025 17:12 Відповісти
Відповідальний за будівництво має показати власним досвідом як безпечно знаходитись у такому укріпленні. Як було з мостами, де будівельники мали пройтись по ньому. А без цього відповідальності не буде - ну щось там може колись, якщо суд, але суду можна занести, та й чітких правил нема як то будувати то ж можна оскаржувати сто разів а потім "сплив термін".
Завершили, здав, підписали - заходимо у бліндаж, панове, тут вам наступний тиждень жити, після цього буде оплата за роботу. І ОДРАЗУ якість на порядки зросте, буде по вищому класу з блекджеком та антидроновими сітками.
показати весь коментар
19.06.2025 15:49 Відповісти
Пройтися по окопу не проблема. Саме так і здавалися вся укриття. Так що все нормально, не переживайте.
показати весь коментар
19.06.2025 15:53 Відповісти
"Пройтися" - не варіант. Я писав про тиждень в окопі як мінімум. Поруч із людьми, які будуть в цьому окопі дупу цього ж будівельника захищати, і одразу зможуть йому трохи пояснити за можливі недоліки у військовій поетичній формі.
показати весь коментар
19.06.2025 19:39 Відповісти
все вірно !

тільки НЕ пройтись, і не будівельники -
під час здачі інженер ставав під міст !

.
показати весь коментар
19.06.2025 15:54 Відповісти
будівельники робили по кресленням та схемам які їм надали військові. питання до міністра оборони: чи є нові, з урахуванням сьогодення схеми та креслення для будівництва. Чи "не на часі"?
показати весь коментар
19.06.2025 15:55 Відповісти
Я думаю что те военные которые ставили задачу - отстали от военной реальности на пару лет точно. А тех кто не отстал - к постановке задач просто не подпустили.
показати весь коментар
19.06.2025 15:59 Відповісти
Тут справа не в особистих уявленнях окремих військових - у нас є Міністерство оборони яке посади, "зірочки", "бронь" та врешті-решт гроші отримує в т.ч. за розробку статутів та стандартів, в т.ч. на фортифікаційні споруди. На 4-й рік війни немає стандартів на ******* окопи? Міністра оборони на шибеницю.
показати весь коментар
19.06.2025 16:07 Відповісти
Це вже система! Це зевлада!
показати весь коментар
19.06.2025 15:50 Відповісти

У Вас навіть якщо сарана на поля нападе, буде винувата"зевлада"?
показати весь коментар
19.06.2025 16:18 Відповісти
Якщо попереджали завчасно, що впаде, - так!
показати весь коментар
19.06.2025 16:32 Відповісти
Хлопці кажуть - шо в окопах самі доводять до розуму - натягують антидронові сітки - роблять нори - ну таке
показати весь коментар
19.06.2025 15:51 Відповісти
якого дідька фортифікації "пиляють" ЗЄліні адміністрації з підрядниками-крадіями, а не Інженерний корпус ЗСУ?
з відповідними технікою, обладнанням та військовими інженерами-фортифікаторами

плять !
відсутність фортифікації це - смерть Українського Воїна !

.
показати весь коментар
19.06.2025 15:52 Відповісти
Ну например потому что у них просто банально больше техники, которую можно просто взять из гражданских структур. Ничего космического в постройке таких укреплений нет, просто строить 1 линию отправлять гражданских, которые просто будут гибнуть под дронами - это плохой вариант. А вот в отдалении, где риск минимальный - вполне могут строить и ВЦА. Вопрос только в том - что строить? А что строить, где и как - решают военные.
показати весь коментар
19.06.2025 16:01 Відповісти
Так на Сумщине и делалось а теперь рассказывают что на десяток км от границы не было траншей и вот только поэтому здали полтора десятка сел этим мотоциклистам.
показати весь коментар
19.06.2025 16:48 Відповісти
Ну я не знаю насчет более глубокого тыла что с укреплениями, но во время войны никаких укреплений на расстоянии 5 км от врага - кроме тех которые в посадке может вырыть пехота саперными лопатками - в современных реалиях быть просто не может. Да в принципе даже во времена 2МВ никто не строил даже в мирное время укрепления непосредственно на границе. Как минимум потому что враг уже до войны их разведает, и по ним же нанесет первый удар. А возле границы могут быть только наблюдательные пункты, а за ними до линий фортификации - так называемое предполье. Где ничего нет, где все подготовлено к эвакуации или уничтожению, дамбы, мосты, железные дороги - все заминировано и готово к подрыву, и перед основными оборонительными сооружениями могут ходить только "тихо прийшов - тихо пішов" по своим секретным делам.
показати весь коментар
19.06.2025 17:04 Відповісти
але є передпілля основної лінії -

рови, завали дерев, мінування доріг, руйнація будинків!

.
показати весь коментар
19.06.2025 17:26 Відповісти
Да, враг не мог неожиданно захватить село на границе и там накапливаться - потому что села того не должно уже было быть в принципе. Население нужно было выселить, а от села оставить только горки битых кирпичей. Это все равно пришлось делать, только уже сложнее, дороже - и вместо взрывчатки тратить еще и жизни.
показати весь коментар
19.06.2025 17:33 Відповісти
А достатньо було декілька консультантів з передової.
показати весь коментар
19.06.2025 15:52 Відповісти
Так і повинно бути - військові повинні консультувати - як будувати - де будувати
показати весь коментар
19.06.2025 15:55 Відповісти
Та там мабуть і консультували військові, але ж тилові. І для АТО\ООС можливо ці фортифікації згодилися б, та за ці 2-3 роки війна сильно змінилась.
показати весь коментар
19.06.2025 15:58 Відповісти
за три з половиною роки вже можна було створити відповідний

Інженерний корпус ЗСУ

але, Порох вірно казав - ЗЄля і собачої будки не побудує.

.
показати весь коментар
19.06.2025 15:58 Відповісти
Не годится. Самостоятельное формирование не будет заинтересовано в качественной работе на других. Только собственные инженерные части в составе крупных войсковых формирований. Инженерно-саперная бригада в составе корпуса. Корпус держит по фронту например 100 км, и фортификацию для него строит его собственная инженерная бригада. Задачу ей ставит непосредственно командование корпуса, и оно же непосредственно спрашивает за ее выполнение. Точно так же контролирует выполнени непосредственно командир подразделения из состава корпуса, войска которого будут в дальнейшем эти укрепления занимать. И дальше вариантов много - начиная от того что его войска помогают инженерам, до того что командир выходит непосредственно на командование корпуса и жалуется если инженеры строят херню.
показати весь коментар
19.06.2025 17:07 Відповісти
Dota успішно створила й Атлантичний вал і не тільки

.
показати весь коментар
19.06.2025 17:28 Відповісти
Хоч би протидронову сітку натягли, дебіли грьобані!
показати весь коментар
19.06.2025 15:53 Відповісти
Оце зараз почнуть ставити до стінки бариг на крові українців.... Тьфу ти...Присниться ж таке.
показати весь коментар
19.06.2025 15:53 Відповісти
Ну я не являюсь сторонником Зевласти - но разве не областные администрации строят там и строят то что скажут военные? Если бы они могли пилить на крытых траншеях - неужели не пилили бы? Они же дороже стоят, можно больше освоить денег. Потому если построили такие траншеи - значит такая была поставлена задача. Почему те военные инженеры не в курсе как сейчас должны выглядеть укрепления - другой вопрос, может быть потому что они ближе 50 км к линии фронта не бывали? В любом случае накрыть сетками или даже металлом, бревнами, засыпать землей - такое конечно проще чем рыть все с нуля, но почему этого сразу не делать. По моему единственным реальным решением будет если таки доведут до ума корпусную систему, и тогда командование корпуса будет иметь свою инженерную бригаду, будет ставить ей задачи. И самое главное - если корпус будет всегда находится на одних и тех же направлениях - только тогда будут строить как надо - потому что будут строить для себя.
показати весь коментар
19.06.2025 15:58 Відповісти
потому что критический процент делибов и воров, и как всегда они на руководящих местах где принимают решения
показати весь коментар
19.06.2025 16:27 Відповісти
Вірно. Крім того додам, що в кожного є своя думка, часто помилкова. Багатоз тих, хто кричить, мабуть взагалі особисто не будував укріплення. Скажу, багато хлопців, які навіть мають досвід в будівництві укріплень, абсолютно не розуміються в фортифікаціях. Скільки особисто доводилось сперечатись, але ні - вони будують собі, як вважають за потрібне. Найпростіший приклад - ширина бліндажів і вертикальні стінки в них. Найголовніший аргумент - ти, хоч і закінчив будівельний університет, нічого не розумієш, бо воюєш лише пів року. І все, хоч кіл на голові теши - замість вузького бліндажу, похилих стінок, три наката - маємо, те що маємо
Доходить до абсурду - замість того, щоб довести до ладу вже готові укріплення, будуть довбати собі щось своє, як нравіца.
Повинна існувати програма по повному затягуванню рибацькими сітками усіх укріплень. Незалежно від того, чи потрібні ті (вже збудовані) окопи і ДОТи там чи ні. Це копійки в порівннянні із затратами на уже побудоване.
Аналогічно, наступним етапом повинне бути якомога більше перекриття цих траншей - банальною маскувальною сіткою, чорною плівкою, різним хламом, щоб переміщення в них було непомітним хоча б для простих камер.
Головне маскування в реаліях ******** війни не просте маскування, а спам - купа, просто величезна кількість, окопів, щілин, бліндажів і ДОТів без бійців. Але перекритих!!!!
Адептам своїх, власнуруч викопаних "ідеальних" нір в чудовому місці, про які підари "не знають" просте питання - а скільки раз вам там роздовбали антени старлінків і генератори? Пролетіть мавіком над стежками, особливо зимою і спробуйте не побачити жирнющі, натоптані входи в ваші "невидимі" нори.
Але за побудову ліній оборони серед полів, за взагалі непобудову ліній оборону треба буде обов'язково спустити шкуру з відповідальних.
показати весь коментар
19.06.2025 16:42 Відповісти
Усі вимоги до фортифікацій уже давно розроблені та випробувані в двох війнах, де масово застосовувалась як важка артилерія так і авіаудари. Їх необхідно доопрацювати в плані маскування та протидронного захисту.
А те що зараз будують це х..ня часто повна, особливо високі дзоти з прямими стінами з білого бетону, ******* вольфрамові снаряди проб'ють їх одразу. Те саме з габіонними укріпленнями щебінь - оцинкована сітка, причому нещільна.

Дзот має бути з литого армованого бетону із заукругленнями, є відповідні товщини які вже давно розраховані.
показати весь коментар
19.06.2025 17:17 Відповісти
Я звісно не спеціаліст, проте я гадав що фортифікації це дещо більше та масштабніше аніж лише окопи повного профілю.
показати весь коментар
19.06.2025 15:59 Відповісти
у мене питання!!!
ці ями, для когось нарили?
для кого?
хто приймав?
оті генерали, котрих судять?
то, може й правильно судять, що прийняли цю *****?
чи, тцк ще наскирдує, для генерала м'ясника, котрий спочатку прийняв, цю поїботіну, а потім надав наказ загинути в ній?
показати весь коментар
19.06.2025 16:00 Відповісти
В Радянській Армії побудовою укріплених позицій займались інженерні війська а не хрин знає хто.
показати весь коментар
19.06.2025 16:02 Відповісти
В Камянець-Подільську було військове училище де готували офіцерів інженерних військ. Готували спеціалістів інженерних служб та саперів.
показати весь коментар
19.06.2025 16:05 Відповісти
Та й офіцери-загальновійськовики мали деякі знання в цій справі бо не завжди може бути час для очікування інженерної частини в якої і так купа завдань: наведення переправ і будівництво мостів, мінування і розмінування та інше.
показати весь коментар
19.06.2025 16:57 Відповісти
Для армии ,которая МОЛЧА НАБЛЮДАЛА
Как гнобят ЗАЛУЖНОГО
Сойдут и такие фортификации
показати весь коментар
19.06.2025 16:11 Відповісти
Дерьмо ти, мабуть нікого у тебе на фронті не має
показати весь коментар
19.06.2025 17:25 Відповісти
Були цілі полки і батальйони з інженерною і спеціальною технікою.Сам служив роки в такій бригаді яку розформували в 2016 році а грейдера,скрепери,екскаватори на базі КРАЗ і роторні землерийні машини і БАТи та іншу техніку продали в країни Близького Сходу.
показати весь коментар
19.06.2025 16:11 Відповісти
Щоб їм так могили накопали, тим копачам-злодіям!
показати весь коментар
19.06.2025 16:12 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 16:13 Відповісти
Грейдера ДЗ-93 з танковим двигуном,Дз-122 і Дз-143 були.
показати весь коментар
19.06.2025 16:14 Відповісти
Були ще машини загородження і розгородження на базі мтлб; на заняттях офіцери вчили солдат і давали читати підручники.Було ще багато що.
показати весь коментар
19.06.2025 18:34 Відповісти
Чесно кажучи вже затрахали критикою фортифікацій. То фортифікацій немає, то не там нарили, то не такі. Рийте самі або контролюйте їх зведення. Одне я точно знаю, що ніколи фортифікаційні споруди не будуть задовольняти військових якщо їх не займають одночасно всі. Коли лінія фронту змінюється то якесь укріплення буде зайняте противником і буде загрожувати флангу наших військ і так без кінця.
показати весь коментар
19.06.2025 16:18 Відповісти
А чому верх окопу нижче рівня землі,що з нього можна побачити перед собою.Це так і треба?
показати весь коментар
19.06.2025 16:20 Відповісти
В Україні свої цементні заводи,гранітні карєри і металургійні комбінати і з 2014 року могли по всім кордоні з рашкою і бульборейхом набудувати цілі укріплені з залізобетону лінії і полоси оборони з мінними полями і зубами дракона і дротяними пастка Бруно.
показати весь коментар
19.06.2025 16:21 Відповісти
З 2014 року на Донбасі будували фортифікації, які допомгли захистити Україну в 2022 року, а ось, риго-квартальщики не здатні на якісне будівництво, в них мета дерибан та знищення українців, щоб пізніше підписати капітуляцію!
показати весь коментар
19.06.2025 16:30 Відповісти
Дот в три поверхи в землю з вениляцією,артезіанською скважиною,продовольчими і боєзапасними складами і кімнатами відпочинку.Все в гранітно-залізобетоні.Попробуйте захопити?
показати весь коментар
19.06.2025 16:26 Відповісти
Города они обходят и окружают. Таких дотов много не будет - будут тянут тендеры, что б побольше расплить...
А значить опять "сумский сценарий" - на миллиарды распиленные на эту "линию потужности и стойкости" враг ответит обходом этой линии и штурмом по незащищеному пути...
показати весь коментар
19.06.2025 17:02 Відповісти
Что они называют "непрохідні укріплення"? У врага КАБы и превосходство во всех видах оружия, в снарядах, в дронах, по всем ресурсам - пехота, транспорт гсм и т.д.
показати весь коментар
19.06.2025 16:59 Відповісти
Кому потрібний захист наших бійців, тут йде конкретне розпилення грошей )

Зе ні до чого, це бояри погані)
показати весь коментар
19.06.2025 17:11 Відповісти
Ці фортифікації мають планувати настоящиї військовослужбовці, а не ті хто може тільки ділити гроші і розподіляти відкати. Досвідчені воїни будуть планувати так як вважають потрібним, виходячи зі свого досвіду виживання
показати весь коментар
19.06.2025 17:21 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Lpfzseps9-Y Radio NV: Серж Марко "Я в ярости. Мы дошли до того, что Киев в руинах"
показати весь коментар
19.06.2025 17:23 Відповісти
Мабуть давно вже час замовити військовим інженерам-будівельникам хоча б ескізні проекти модернізації тих укріплень-споруд, які військові визнають непридатними для експлуатації з різних причин, в першу чергу через відсутність належного захисту від атак дронів.

Як виключення, через брак часу, уряду необхідно ухвалити відповідні рішення і на підставі ескізних проектів терміново добудувати обʼєкти захистом від дронів, який пропонують військові, яких безпосередньо атакуватимуть дрони ворога. Час втрачено, необхідно терміново виправити помилки і передати укріплення військовим у вигляді, який відповідає їх обгрунтованим вимогам.
показати весь коментар
19.06.2025 17:33 Відповісти
Верховний свмі інспектували, вони були дуже задоволені збудованими фортифікаціями
показати весь коментар
19.06.2025 17:43 Відповісти
знов "держава" не те нарила
і не дообладнала
якесь капець з розумінням зон відповідальності
показати весь коментар
19.06.2025 17:47 Відповісти
Пока Сыркин командует (вернее работает на мацкву) ВСЕГДА будут проблемы. Странно, почему никто не требует от Зелёного УБРАТЬ сыркина
показати весь коментар
19.06.2025 17:54 Відповісти
Видалили мільярди зробили на мільйони із гівна і палок і за кордон, в ви захищайте нас.
показати весь коментар
19.06.2025 18:20 Відповісти
На нари обкуреного ішака! Це все відповідальність зеленого мудака та його ОВА.
показати весь коментар
19.06.2025 18:54 Відповісти
цівільним все рівно що рить і як рити і перекривати, є військова прийомка та є акти виконаних робіт які підписує адміністрація і військови, от їх і спитайте, а відкати нікуди не не зникали і дерев'яні смети робіт ніхто не відміняв,- "коні не винні"
показати весь коментар
19.06.2025 19:10 Відповісти
 
 