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Новини Фото Розкрадання коштів
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Ексзаступник мера Харкова причетний до розкрадення коштів, виділених на фортифікації. Збитки - 5,4 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. Її учасники підозрюються у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних кошти, виділених на фортифікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови м. Харків. До складу ОЗ крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівники підприємств та 2 фізичні осіби-підприємці.

Як працювала схема?

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

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Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків у сумі 5,4 млн гривень. В рамках досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації.

У межах провадження проведено низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Підозри та затримання

Організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Виконавцям - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

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Усіх учасників злочинної організації затримано. Стосовно підозрюваних скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Пізніше у Нацполіції показали фото затриманих.

нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях
нацпол розкрадання на фортифікаціях

Автор: 

Харків (5742) махінації (422) фортифікації (160) Харківська область (1191) Харківський район (392)


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Топ коментарі
+11
Найгірше що збитки зеленої корупції вимірюють вже не у гривнях і не долах, а у втрачених територіях і вбитих людях.
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28.06.2025 13:55 Відповісти
+7
живцем закопати в недобудованих ними укріпленнях !

курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
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28.06.2025 14:06 Відповісти
+5
Таки треба електричний стілець. Іншого виходу не бачу.
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28.06.2025 13:50 Відповісти
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Таки треба електричний стілець. Іншого виходу не бачу.
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28.06.2025 13:50 Відповісти
дешевше повісити.
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28.06.2025 14:06 Відповісти
живцем закопати в недобудованих ними укріпленнях !

курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
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28.06.2025 14:06 Відповісти
Фортифікації на Харківщині: Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва

9 квітня 2024 року
сайт президента України
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28.06.2025 14:11 Відповісти
фортифікаціями має займатись спеціальний Інженерний крпус ЗСУ, якого немає !

тоді не буде отої хєрні що на фото, які набудвали оті на фото Іван Петрович, прораб дядя Вася і незрозуміла дівчинка

.
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28.06.2025 15:09 Відповісти
це ж НЕ доти, шановні, а якісь скворечники камікадзе

.
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28.06.2025 15:11 Відповісти
Найгірше що збитки зеленої корупції вимірюють вже не у гривнях і не долах, а у втрачених територіях і вбитих людях.
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28.06.2025 13:55 Відповісти
Таки треба електричний трон! Жарт. Достатньо тюремної камери з електричним підігрівом!
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28.06.2025 13:59 Відповісти
Ото стільки метушні із за 100 тищ $ понишпоріть під ковдрою будь якого голови районного тцк
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28.06.2025 14:00 Відповісти
5,4 млн? Це такий дурнуватий жарт?
"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів."
/понеділок, 13 травня 2024/
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28.06.2025 14:01 Відповісти
корупція це воші.
можна помитися і позбутися а можна почухатися і знову почухатися і так 34 роки.
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28.06.2025 14:10 Відповісти
Чекаємо на перетин, ним кордону до ЄС??!
Трубіцин + Схематози з ОПУ працюють, Портнов, міг би засвідчити!!!!
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28.06.2025 14:12 Відповісти
І хрен хто сяде
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28.06.2025 14:21 Відповісти
беднота наловленная в окопы на убой, кагал жирует
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28.06.2025 14:57 Відповісти
А мер Харкова ні про що не знав і не здогадувався, даже підозри не було.
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28.06.2025 15:23 Відповісти
Гідний спадкоємець справ незабутнього Гепи.
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28.06.2025 16:20 Відповісти
Сучї псіни
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28.06.2025 20:12 Відповісти
 
 