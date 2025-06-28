Ексзаступник мера Харкова причетний до розкрадення коштів, виділених на фортифікації. Збитки - 5,4 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. Її учасники підозрюються у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних кошти, виділених на фортифікації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови м. Харків. До складу ОЗ крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівники підприємств та 2 фізичні осіби-підприємці.
Як працювала схема?
Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.
Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків у сумі 5,4 млн гривень. В рамках досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації.
У межах провадження проведено низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.
Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Підозри та затримання
Організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Виконавцям - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Усіх учасників злочинної організації затримано. Стосовно підозрюваних скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Пізніше у Нацполіції показали фото затриманих.
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курви !
кожна вкрадена ними гривня на фортифікаціях це життя наших Воїнів
9 квітня 2024 року
сайт президента України
тоді не буде отої хєрні що на фото, які набудвали оті на фото Іван Петрович, прораб дядя Вася і незрозуміла дівчинка
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"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів."
/понеділок, 13 травня 2024/
можна помитися і позбутися а можна почухатися і знову почухатися і так 34 роки.
Трубіцин + Схематози з ОПУ працюють, Портнов, міг би засвідчити!!!!