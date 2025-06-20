"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО

На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що не встановлені бетонні тетраедри –– "черговий подарунок" для росіян, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження.

"З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там не один місяць (приблизно з початку зими). А зі слів самих бійців, було достатньо часу, щоб їх встановити. Але цього не сталося", - зазначили там.

Також, якщо подивитися на супутникові знімки, то були якісь спроби річної давності копати позиційні окопи для піхоти, але вони скоріше схожі на позиції останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль, зауважили у DeepState.

Аналітики наголосили на важливості ІФС, які відіграють значну роль у стримуванні ворога, наводячи приклад району Костянтинівки. Там заздалегідь підготовлені мінні загородження, протитанкові рови та єгоза значно стримують ворога.

"У що вони [окупанти] дійсно вперлися — це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші сраки, разом з єгозою, мінами протипіхотними й протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", - розповів один із бійців з того напрямку.

"Єдиний момент в цих фортифікаціях, не вистачає людей, які б могли їх утримувати. А коли їх займає противник, то вибити кацапа звідти вже важко", - додали аналітики.

Раніше зазначалося, що супутникові знімки від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Журавка – Новеньке – Басівка аж до Хотіні та Юнаківки. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.