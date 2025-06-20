УКР
Новини
27 009 176

"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО

На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що не встановлені бетонні тетраедри –– "черговий подарунок" для росіян, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження.

"З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там не один місяць (приблизно з початку зими). А зі слів самих бійців, було достатньо часу, щоб їх встановити. Але цього не сталося", - зазначили там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни активізували атаки у другій декаді червня: понад 200 штурмових дій за добу, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Фортифікації Сумщини: DeepState показав зуби дракона

Також, якщо подивитися на супутникові знімки, то були якісь спроби річної давності копати позиційні окопи для піхоти, але вони скоріше схожі на позиції останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль, зауважили у DeepState.

Аналітики наголосили на важливості ІФС, які відіграють значну роль у стримуванні ворога, наводячи приклад району Костянтинівки. Там заздалегідь підготовлені мінні загородження, протитанкові рови та єгоза значно стримують ворога.

"У що вони [окупанти] дійсно вперлися — це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші сраки, разом з єгозою, мінами протипіхотними й протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", - розповів один із бійців з того напрямку.

"Єдиний момент в цих фортифікаціях, не вистачає людей, які б могли їх утримувати. А коли їх займає противник, то вибити кацапа звідти вже важко", - додали аналітики. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота, - DeepState

Раніше зазначалося, що супутникові знімки від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Журавка – Новеньке – Басівка аж до Хотіні та Юнаківки. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.

Автор: 

Сумська область (4253) фортифікації (186) Сумський район (418) Юнаківка (19) DeepState (280)
+78
Ну прічьом тут зілінскій , то всьо Порошенко і нарід винен но не зелєбобікі при владі та армії.
20.06.2025 15:40 Відповісти
+50
Це просто пізда. Йшов 4й рік повномасштабного вторгнення. Винним звичайно буде дядя Вася сторож.
20.06.2025 15:43 Відповісти
+47
Просто Владимиру Ссанычу во время не доложили. Обманули его. Уж он бы разобрался!
20.06.2025 15:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
ці Зуби Дракона почали звозити в березні і акумулювати на заправці при виїзді з Юнаківки на Суджу зліва.
20.06.2025 16:26 Відповісти
Чому важливість фортифікацій в потрібному місті, потрібної якості та кількості розумію я, але не розуміє військове керівництво, політичне й люди з МО, це абсурд, якийсь сюр, що не вкладається в голові…наявність цих фортифікацій може зупинити ворога, дозволить його вбивати й збереже сотні життів наших військових….це очевидно будь-кому, але не очевидно тим, хто є розпорядником коштів та ресурсів…, 4 рік війни й нічого не змінюється…
20.06.2025 16:29 Відповісти
ЗЕ-команда, як завжди, демонструє суцільну некомпетентність і непрофесіоналізм.
20.06.2025 16:29 Відповісти
а військові які стояли на напрямку з минулого року - виключну ініціативність, проактивність та турботу про використання всіх наявних ресурсів
20.06.2025 16:38 Відповісти
Є голова ОВА призначений особисто ЗЕленським,з нього спрос.Чи можливо хто другий відповідав за фортифікації?Таких горе посадовців притягувати до кримінальної відповідальності.
20.06.2025 16:29 Відповісти
Зато в одесской обл вдоль всего побережья установили ,,тетраедры,,высотой 3 м
20.06.2025 16:29 Відповісти
Все це разом виглядає як ретельно спланована здача Сумської області, а аж ніяк не проста некомпетентність.
20.06.2025 16:39 Відповісти
Бачу купа постів що президент не винен в таких ситуаціях, і він не може все контролювати. Можливо б так було якщо б це єдиний випадок.
Але якщо за 4 роки війни він не призначив ні однієї вдалої кандидатури, то він б мав сам набратись сміливості і визнати що некомпетентний і піти з посади. Це ж не якась компанія яка збанкрутувала від невдалого керівництва і проект просто можна закрити.
20.06.2025 16:40 Відповісти
а нахєра він напризначав цих військових адміністрацій??? мабудь щоб пристроїти своїх, пиляти бюджети, наповнювати офшори. Іншого не бачу
20.06.2025 17:02 Відповісти
так у законах придумано - веління воєнного часу, концентрація і централізація влади
показати весь коментар
Щоб замінити не своїх своїми.
показати весь коментар
буратінка як воював, так і продовжує воювати на боці окупанта.
показати весь коментар
під Харковом те саме було.
нуль висновків, нуль рішень, нуль гучних звільнень.
і таке хрінь триває 4 роки війни, 11 років воєнного конфлікту, 34 роки незалежности.
всім на зміни пох а кому не пох того викидають.
20.06.2025 16:48 Відповісти
лише синдром вивченої безпорадності
20.06.2025 16:57 Відповісти
Така хрінь з квітня 2019-го!
20.06.2025 17:10 Відповісти
Така хрінь з 91 року
20.06.2025 18:19 Відповісти
Та ні. Було всіляко, але ТАКА з квітня 2019-го.
В квітні 19-го "мудрий наріт" тупо скоїв акт суїциду. Бо ж захотів поржать па-пріколу.
Ржемой, курва, аж кров`ю сцимо...
20.06.2025 18:58 Відповісти
У ошибок всегда есть фамилия. Будь то коррупция, халатность или предательство. Зелеботы пытаются сделать вид, что это какой-то неконтролируемый фактор, но это не так.
21.06.2025 18:35 Відповісти
якщо хтось памятає то перед Вовчанськом було те ж саме, такі ж фото, звалено в купу
20.06.2025 17:01 Відповісти
А то тим мотоциклістам якісь тетраєдри на заваді, і взагалі, тут КАБами вперто розвалюють цегляні будинки до фундаментів не то що канави і палички під назвою фортифікації.
20.06.2025 17:06 Відповісти
Хоть паржьом!!!
20.06.2025 17:08 Відповісти
Дмитро Чекалкин:
Я ж казав:
До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
20.06.2025 17:10 Відповісти
зелебобики у яценюка требовали забор ставить, так же зеленорылые? . Только патужный забор остановил бы танки!
20.06.2025 17:10 Відповісти
Во-во! Фіни такі тупі, бо побудували у себе такий самий паркан як у Яценюка.
20.06.2025 17:25 Відповісти
это означает отсутствие мозгов у зелерабов, наверное там танки пёрли, а фины за 10 метров до приближающихся танков ррраз, и забор поставили
20.06.2025 17:33 Відповісти
а танки, упёршись в забор, забуксовали и сразу заднюю дали
20.06.2025 17:35 Відповісти
20.06.2025 19:03 Відповісти
А що там було у Ізраілі у минулому році ? Не нагадаєте ?

21.06.2025 11:59 Відповісти
ну так чего ты с зеленским не строил 6 лет такой забор? яценюка всё ждёте
21.06.2025 12:54 Відповісти
Аби що написати.
24.06.2025 17:36 Відповісти
Не помогло, этот забор разнесли туземцы не говоря про высокотехнологичной страну
24.06.2025 07:15 Відповісти
Цей паркан на місті, вони пройшли у пунктах пропуску.
24.06.2025 17:35 Відповісти
Мати на чолі держави шпигуна ворогів і розраховувати на щось добре - верх дебілізма.
20.06.2025 17:15 Відповісти
Завжди шукайте того, кому це вигідно.

Кому в Україні не потрібні вибори...

Хто ж ця прекрасна ЗЕлена людина, якій потрібні прожовження війни і втратм?
Хто ж цей неперевершений керівник, при якому ворог без бою захопив 20% території України?
Хто ж цей геній дипломатії, якмй просрав міжнародку?
Хто ж цей президент, який молотить бабло на недієздатній зброї, неіснуючих ракетах та фіктивних фортифікаціях?
20.06.2025 18:05 Відповісти
То це якийсь там путін робіть для ЗСУ недієздатні снаряди?
То якийсь путін у 2019 році знищив українські ракетні програми, а тепер бреше про 3000 ракет?
То путін розмінував Чонгар і здав весь південь України?
То путін саботував з 2019 всі оборонзамовлення і за 3 ррки не поставив в армію жодного снаряда, жолної каски, жодного бронежилета?
То путін купує старі російські реактори?
То путін розвалює в Україні антикорупційні програми та органи?
Ні. Це все ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЗРАДНИК, БРЕХУН та КРАДІЙ.
20.06.2025 20:10 Відповісти
В цілому, емоційно, зрозуміло, наче так, але ...
З снарядами швах, бо порох у дефіциті у світі. Свого немає.
У новинах постійні повідомлення про роботу органів, зокрема антикорупційних - у синка Тетянки Крупи виявили необгрунтованих активів на 44 млн. грн. Чернишов і Міндіч, пишуть виїхали, значить на них вийшли.

У 2019 р. виборець хотів миру, от і купились. Наївні, бл...
21.06.2025 12:05 Відповісти
Те ж саме відбувалося на Харківщині...синдром "24,02.2022" в ОПі ніде не подівся...вони ще чекають " визволителів" на парад...
І це вже реальна загроза Незалежності та виживання України...
20.06.2025 18:13 Відповісти
тобто тебе разом з гундосіком звісно, за я кого ти тут топиш
21.06.2025 01:15 Відповісти
Лідора цікавлятт лише відосіки і гастролі щоб вивезти доляри намародерені на крові
20.06.2025 18:59 Відповісти
Проверенная система защиты!

Ноу хау от зелярастов.пора уже военным администрациям зели .запатентовать
Названия ..
1.Лiнiя незламностi.
2. Лiнiя эффективных менеджеров.
20.06.2025 18:59 Відповісти
Критична ситуація у всьому !
Просто страшно робиться !
Цілеспрямована недбалість чи зрада ?
20.06.2025 19:50 Відповісти
Де, у США ?! То ви там тримайтесь, ми за вас переживаємо !
21.06.2025 12:06 Відповісти
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
20.06.2025 19:51 Відповісти
Перекинули на "срочно сдающийся объект".
20.06.2025 19:53 Відповісти
гідрант штопаний! воно ж особисто інспектувало.
20.06.2025 21:03 Відповісти
а по звітності усьо змонтовано згідно затвердженої проектно-кошторисної документації
20.06.2025 21:33 Відповісти
Це так безтолкове чмо, яке іменує себе верховним головкомом, піарило курську авантюру, що забуло (а скоріше свідомо) про оборону.
20.06.2025 21:42 Відповісти
Зеленського геть! Корупція поглинула Україну.
20.06.2025 23:10 Відповісти
який ще "геть", Діма? на гілляку, разом з тобою!
21.06.2025 01:17 Відповісти
А кто отвечал за установку этих "пирамидок", он уже "на нарах"?
20.06.2025 23:20 Відповісти
Зельцман, та посади вже нарешті кого-небудь! Або сам сідай за безтолковість...
20.06.2025 23:57 Відповісти
"Як же в цьому звинуватити Порошенко?!!" (с) Зеленський
21.06.2025 01:38 Відповісти
кaк вы думaете с тaким менеджментом, сколько остaнется Укрaины к моменту подписaния мирa в 2026-2027 годaх
21.06.2025 03:27 Відповісти
По Дніпру. Так у планах ***** на 2027 р.
21.06.2025 12:08 Відповісти
Кто будет за это отвечать, истреблении Украины идет
21.06.2025 06:40 Відповісти
Призначенці Зеленського, голови обласних військових адміністрацій.
Сарказм.
21.06.2025 10:42 Відповісти
никто, тaк кaк никто не имеет прaвa и возможности призвaть к ответу.

сильно мясник жуков ответил?
21.06.2025 17:49 Відповісти
Саботаж...
21.06.2025 09:08 Відповісти
Вадим Эсауленко

Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
21.06.2025 10:44 Відповісти
І це вже не вперше.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/mestnyiy/2024-09-22/5872555-za-10-km-vid-frontu-pid-pokrovskom-znayshli-zvalishche-zubiv-drakona-rosiyani-u-zakhvati-video Зуби дракона знайшли кинуті у Мирнограді Донецької області
.За 10 км від фронту. Під Покровськом знайшли звалище "зубів дракона", росіяни у захваті..
На Харківщині виявили «зуби дракона», покинуті без діла
21.06.2025 10:41 Відповісти
Потужно... Це мабуть перемога... над здоровим глуздом...
21.06.2025 11:36 Відповісти
А тем временем теща инвалида-прокурора, голови тцк або чинуша з мвс або райотдела мвс прикупила пару отелей в Италии и Франции...
21.06.2025 11:50 Відповісти
зуби зеленського
21.06.2025 15:29 Відповісти
Пачіму лежать? Бо виділили грошей щоб виготовити і привезти. Бігом-бігом, роняя кал! Пачіму не встанвлені? Патаму шо бамажки на встановлення не було. Може не встигли підписати (з нашою бюрократією не здивуюсь що воно валяється десь на узгодженнях і підписах досихпір). А без дозволу не можна бо в тюрму сядеш. Отак і живемо. В країні дибілізма. З одної сторони корупція, всі крадуть тому трба перстаховуватись і все контролювати, з іншого це так затягує час і нерви (і людино години...і тонни паперу який йде в шредер) що просто вибішує. Плюс кожен боїться брати відповідальність (і не даремно), тому фуболяють ці бумажки один одному місяцями. А армія сидить то без укріплень, то без снарядів то ще щось. Одні військові щось роблять, бо їх їбуть і відправляють на ноль за пройоби. І тому там вже пох на на якість роботи, і на безпеку праці і на інші нішнтяки якими гражданськи (йдущіє ж в європу, ****) козиряють. Восмигодинний робочий день, вихідні і свята, бухнуть вечерком, обійняти ріднбих. Я вас сук ненавиджу! Заздрю і ненавиджу )
21.06.2025 16:06 Відповісти
Навыщо взагалі щось будувати, якщо Цкуни людей і так наловлять ?
21.06.2025 16:41 Відповісти
призвыще - порошенко

нaкинут нa шоколaдного оверлордa еще сaнкций зa то, что не уследил и зa свои деньги не починил.
21.06.2025 17:50 Відповісти
Фэйк, сложить их так невозможно, разве что если кузов грузовика был бы размером с 500 на 150 метров. Либо их краном разгружали недели 2 круглосуточно. Кто в такую хрень ещё верит?
24.06.2025 07:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 