"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО
На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що не встановлені бетонні тетраедри –– "черговий подарунок" для росіян, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження.
"З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там не один місяць (приблизно з початку зими). А зі слів самих бійців, було достатньо часу, щоб їх встановити. Але цього не сталося", - зазначили там.
Також, якщо подивитися на супутникові знімки, то були якісь спроби річної давності копати позиційні окопи для піхоти, але вони скоріше схожі на позиції останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль, зауважили у DeepState.
Аналітики наголосили на важливості ІФС, які відіграють значну роль у стримуванні ворога, наводячи приклад району Костянтинівки. Там заздалегідь підготовлені мінні загородження, протитанкові рови та єгоза значно стримують ворога.
"У що вони [окупанти] дійсно вперлися — це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші сраки, разом з єгозою, мінами протипіхотними й протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", - розповів один із бійців з того напрямку.
"Єдиний момент в цих фортифікаціях, не вистачає людей, які б могли їх утримувати. А коли їх займає противник, то вибити кацапа звідти вже важко", - додали аналітики.
Раніше зазначалося, що супутникові знімки від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Журавка – Новеньке – Басівка аж до Хотіні та Юнаківки. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але якщо за 4 роки війни він не призначив ні однієї вдалої кандидатури, то він б мав сам набратись сміливості і визнати що некомпетентний і піти з посади. Це ж не якась компанія яка збанкрутувала від невдалого керівництва і проект просто можна закрити.
нуль висновків, нуль рішень, нуль гучних звільнень.
і таке хрінь триває 4 роки війни, 11 років воєнного конфлікту, 34 роки незалежности.
всім на зміни пох а кому не пох того викидають.
В квітні 19-го "мудрий наріт" тупо скоїв акт суїциду. Бо ж захотів поржать па-пріколу.
Ржемой, курва, аж кров`ю сцимо...
Я ж казав:
До Зеленського багато претензій, але ніхто не поставить під сумнів його незламність.
Три роки кожного дня споглядати розбомблені домівки і трупи українців, і не обмежити дерибан бюджету, бодай на копійку, на користь ППО.
Це незламність найвищої проби!
Кому в Україні не потрібні вибори...
Хто ж ця прекрасна ЗЕлена людина, якій потрібні прожовження війни і втратм?
Хто ж цей неперевершений керівник, при якому ворог без бою захопив 20% території України?
Хто ж цей геній дипломатії, якмй просрав міжнародку?
Хто ж цей президент, який молотить бабло на недієздатній зброї, неіснуючих ракетах та фіктивних фортифікаціях?
То якийсь путін у 2019 році знищив українські ракетні програми, а тепер бреше про 3000 ракет?
То путін розмінував Чонгар і здав весь південь України?
То путін саботував з 2019 всі оборонзамовлення і за 3 ррки не поставив в армію жодного снаряда, жолної каски, жодного бронежилета?
То путін купує старі російські реактори?
То путін розвалює в Україні антикорупційні програми та органи?
Ні. Це все ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЗРАДНИК, БРЕХУН та КРАДІЙ.
З снарядами швах, бо порох у дефіциті у світі. Свого немає.
У новинах постійні повідомлення про роботу органів, зокрема антикорупційних - у синка Тетянки Крупи виявили необгрунтованих активів на 44 млн. грн. Чернишов і Міндіч, пишуть виїхали, значить на них вийшли.
У 2019 р. виборець хотів миру, от і купились. Наївні, бл...
І це вже реальна загроза Незалежності та виживання України...
Ноу хау от зелярастов.пора уже военным администрациям зели .запатентовать
Названия ..
1.Лiнiя незламностi.
2. Лiнiя эффективных менеджеров.
Просто страшно робиться !
Цілеспрямована недбалість чи зрада ?
Сарказм.
сильно мясник жуков ответил?
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю...
https://news.telegraf.com.ua/ukr/mestnyiy/2024-09-22/5872555-za-10-km-vid-frontu-pid-pokrovskom-znayshli-zvalishche-zubiv-drakona-rosiyani-u-zakhvati-video Зуби дракона знайшли кинуті у Мирнограді Донецької області
.За 10 км від фронту. Під Покровськом знайшли звалище "зубів дракона", росіяни у захваті..
На Харківщині виявили «зуби дракона», покинуті без діла
нaкинут нa шоколaдного оверлордa еще сaнкций зa то, что не уследил и зa свои деньги не починил.